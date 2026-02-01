Đường đua nóng nhất lúc này ở WeChoice Awards 2025: Dàn tân binh đua top nghẹt thở, SOOBIN - RHYDER rượt đuổi sát nút

Tiếp nối tinh thần chủ đề “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards 2025 một lần nữa cho thấy vai trò của mình trong việc tôn vinh những giá trị tích cực xuất phát từ cộng đồng. Song song với 21 câu chuyện truyền cảm hứng giàu ý nghĩa nhân văn, các hạng mục giải trí của mùa giải năm nay cũng thu hút sự chú ý lớn khi số lượt bình chọn tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn mở cổng. Nổi bật trong đó là hai hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Rising Artist, hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Tại hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, cuộc đua đang dần định hình hai vị trí dẫn đầu. Tính đến 14h ngày 1/2, cổng bình chọn WeChoice ghi nhận Soobin tạm thời giữ vị trí số một với hơn 741 nghìn lượt vote. Theo sát phía sau là RHYDER với khoảng 674 nghìn lượt bình chọn, cho thấy khoảng cách giữa hai nghệ sĩ không quá chênh lệch.

Tính đến 14h ngày 1/2, cổng bình chọn WeChoice ghi nhận Soobin tạm thời giữ vị trí số một với hơn 741 nghìn lượt vote (Ảnh: FBNV)

Theo sát phía sau là RHYDER với khoảng 674 nghìn lượt bình chọn (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, các vị trí tiếp theo như top 3 và top 4 hiện chỉ dao động trong khoảng 110-130 nghìn lượt vote, thuộc về Rhymastic và (S)Trọng Hiếu, tạo ra sự phân hóa khá rõ so với nhóm dẫn đầu. Bên cạnh đó, những cái tên như Phương Mỹ Chi, Low G, Hòa Minzy, Đức Phúc cũng ghi nhận lượng bình chọn tăng đều theo thời gian. Người hâm mộ các nghệ sĩ vẫn đang tích cực kêu gọi và duy trì nhịp vote, khiến thứ hạng có thể tiếp tục biến động trong những ngày tới.

Không kém phần sôi động, hạng mục Rising Artist cũng đang chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt giữa các gương mặt trẻ. Tính đến cùng thời điểm 14h ngày 1/2, CongB tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với hơn 886 nghìn lượt vote, chỉ nhỉnh hơn Cường Bạch ở vị trí thứ hai với 831 nghìn lượt bình chọn. Khoảng cách sát nút này khiến cuộc đua top đầu vẫn được đánh giá là khó đoán.

Tính đến cùng thời điểm 14h ngày 1/2, CongB tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với hơn 886 nghìn lượt vote (Ảnh: FBNV)

Ở các vị trí tiếp theo, Phúc Nguyên có màn bứt phá đáng kể khi vượt mốc 496 nghìn lượt vote, bỏ xa Captain Boy xếp ngay sau với khoảng 231 nghìn lượt bình chọn. LyHan cũng vượt mốc 150 nghìn lượt vote, tạm giữ vị trí thứ năm. Trong khi đó, các nghệ sĩ như Nguyễn Hùng, Lamoon và Molly Trần hiện vẫn dừng lại ở mức bình chọn khá khiêm tốn so với nhóm phía trên.

Tuy nhiên, kết quả hiện tại vẫn chưa mang tính quyết định. Do hình thức bình chọn mở, thứ hạng tại WeChoice có thể tiếp tục thay đổi theo từng lượt vote, khiến cục diện các hạng mục vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý. Ở những giai đoạn tiếp theo, khả năng xuất hiện sự dịch chuyển vị trí giữa các nghệ sĩ vẫn được ghi nhận. Sự linh hoạt của bảng xếp hạng cùng mức độ tham gia ổn định từ cộng đồng là những yếu tố góp phần duy trì sự quan tâm dành cho WeChoice Awards 2025.