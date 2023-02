Được Qualcomm "độ" riêng cho dòng Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy đặc biệt cỡ nào để được coi là chip Snapdragon nhanh nhất thế giới?

Tại sự kiện Unpacked 2023, Samsung đã chính thức hé lộ dòng smartphone Galaxy S23 mới của mình. Mặc dù phần ngoại hình của Galaxy S23, S23+ và S23 Ultra không có nhiều khác biệt quá lớn với người tiền nhiệm S22, nhưng những mẫu smartphone này thực chất mang tới nhiều nâng cấp đáng kể.

Đơn cử, Galaxy S23 Ultra tích hợp camera chính có độ phân giải lên tới 200MP, mang tới khả năng chụp ảnh tốt hơn so với camera 108MP trên S22 Ultra. Tuy nhiên,nâng cấp lớn nhất đối với dòng S23 đến từ cấu hình.

Theo đó, tất cả các mẫu smartphone trong dòng Galaxy S23 đều được cung cấp sức mạnh bởi chipset đặc biệt mang tên Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Đúng như tên gọi, đây có thể coi là một phiên bản được ép xung của Snapdragon 8 Gen 2 SoC, tức được Qualcomm 'độ' riêng cho smartphone dòng Galaxy.

Một câu hỏi được đặt ra: Hiệu năng của Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy tốt hơn bao nhiêu so với phiên bản thường?

Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy là biến thể chipset được Qualcomm 'độ' riêng cho smartphone dòng Galaxy S23. Ảnh: Internet

Theo Qualcomm, con chip đặc biệt được sản xuất riêng cho Samsung sở hữu CPU và GPU được nâng cấp sức mạnh với mức xung nhịp tăng cao hơn đáng kể. Cụ thể, xung nhịp của các nhân CPU chính trong Snapdragon 8 Gen 2 tăng từ 3,2GHz lên 3,36GHz. Với GPUAdreno 740, xung nhịp tăng từ 680 MHz lên 719MHz.

Cụ thể hơn, Snapdragon 8 Gen 2 được phát triển trên tiến trình 4 nm, với kiến trúc lõi CPU gồm 1 lõi Cortex-X3 - 3.36 GHz, 4 lõi Cortex-A715 - 2.8 GHz, 3 lõi Cortex-A510 - 2.0 GHz.

Không chỉ mạnh hơn, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy còn tiết kiệm điện năng hơn so với Snapdragon 8 Gen 2 bản thường, lên tới mức giảm 40%. Nhìn chung, mặc dù mức tăng xung nhịp không phải quá lớn, khả năng xử lý của CPU/GPU vẫn tốt hơn so với bản thường, biến Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy trở thành con chip "Snapdragon nhanh nhất từ trước đến nay", theo khẳng định từ chính Qualcomm.

Xét về khả năng chơi game, Galaxy S23 sẽ là mẫu smartphone có đủ cấu hình dành cho các game thủ đam mê các tựa game mobile bom tấn với đồ họa ấn tượng. Nhờ GPU được nâng cấp, chipset của S23 hỗ trợ hiệu ứng đồ họa Ray Tracing theo thời gian thực. Giống như hiệu ứng Ray Tracing trên PC/console, các hiệu ứng ánh sáng, phản chiếu, đổ bóng trong các tựa game mobile có hỗ trợ sẽ trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Song song đó, các mẫu smartphone thuộc dòng S23 cũng hỗ trợ tính năng Snapdragon Game Post Processing Accelerator, giúp chạy các hiệu ứng đồ họa như bloom, độ sâu trường ảnh, làm mờ chuyển động và Ray Tracing. S23 cũng hỗ trợ Unreal Engine 5 Metahumans Framework, làm cho các nhân vật trong trò chơi sống động như thật.

Cận cảnh bộ 3 smartphone S23 mới của Samsung. Ảnh: BusinessInsider

Ngoài việc nâng cao trải nghiệm chơi game, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy còn cải thiện camera của Galaxy S23. Dòng smartphone mới nhất của Samsung cũng là điện thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng Snapdragon's Cognitive Image Signal Processor (Tạm dịch: Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh nhận thức) của các con chip Snapdragon, nhằm kích hoạt tính năng mang tên Semantic Segmentation theo thời gian thực.

Đây là công nghệ cho phép camera của Galaxy S23 nhận ra các yếu tố riêng lẻ trong một khung hình và sau đó cải thiện chúng một cách riêng biệt trong khi bạn đang sử dụng camera. Ví dụ: bằng cách sử dụng công nghệ Semantic Segmentation, máy ảnh có thể làm mịn da hoặc nâng cao khả năng đọc văn bản trong sách. Nhờ chipset được nâng cấp, dòng Galaxy S23 cũng sử dụng tính năng quay video trong điều kiện ánh sáng cực yếu và giảm nhiễu đa khung hình.

Khả năng chơi game, chụp ảnh của Galaxy S23 Ultra được 'nâng tầm' nhờ Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ảnh: Endgadget

Xét về khả năng xử lý và hỗ trợ các ứng dụng AI, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy cũng làm tốt hơn Snapdragon 8 Gen 2 bản thường. Con chip của Galaxy S23 hỗ trợ 2 tính năng AI Engine và Sensing Hub mới nhất của Qualcomm, đồng thời đi kèm với bộ xử lý AI kép, cho phép ứng dụng AI trên thiết bị như khử tiếng vang và khử tiếng ồn trong các cuộc gọi.

Một số tính năng mới khác như "Máy ảnh luôn bật" (Always on camera) cũng nhận sự hỗ trợ từ AI, khi tự động ngừng hiển thị các thông báo nếu phát hiện có người đứng bên cạnh bạn. Ngoài ra Galaxy S23 còn có tính năng quét mã QR, cho người dùng không cần bật điện thoại vẫn có thể sử dụng, cùng chế độ chuyển đổi màn hình dọc và ngang dễ dàng hơn.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy đi kèm với Hệ thống Modem-RF Snapdragon X70 5G và Bộ xử lý AI 5G của Qualcomm, đồng thời sử dụng AI để cung cấp kết nối 5G nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Dòng S23 cũng có thể hỗ trợ hai SIM 5G cùng một lúc. Tất cả các smartphone S23 cũng đi kèm với hệ thống FastConnect 6900 và 7800 của Qualcomm, cung cấp tốc độ Wi-Fi nhanh với độ trễ thấp.

Cuối cùng, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy hỗ trợ các công nghệ âm thanh như Snapdragon Sound, aptX, aptX Lossless (có thể nghe nhạc lossless lên đến 48 kHz), hay chế độ âm thanh với độ trễ thấp 48 ms dành cho game thủ.

Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy cũng hỗ trợ tính năng Spatial Audio, mang đến trải nghiệm nghe nhạc không gian âm thanh vòm chân thật nhất bằng cách nhận diện hướng di chuyển đầu (Dynamic Head Tracking) của người dùng.

Tham khảo PhoneArena