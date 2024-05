Được hàng xóm người Việt Nam cho đồ ăn, ông chú Tây "nghiện" luôn món Việt, lập hẳn kênh mukbang và chia sẻ cực "sành sỏi"

Không thể phủ nhận rằng, ẩm thực Việt Nam có sức cuốn hút rất lớn, không chỉ với người Việt mà còn cả với rất nhiều vị khách nước ngoài. Đã có rất nhiều du khách tới Việt Nam du lịch, thưởng thức và cảm thấy mê mẩn đồ ăn Việt Nam. Thế nhưng đáng ngạc nhiên hơn, có những vị khách nước ngoài dù chưa từng tới Việt Nam bao giờ, nhưng khi được ăn những món Việt thì "say như điếu đổ".

Chủ nhân kênh TikTok @Chú Giàu chính là một người như thế!

Chú Giàu - ông chú đang khiến cư dân mạng Việt thích thú bởi niềm đam mê với đồ ăn Việt Nam

Chú Giàu là một người đàn ông sống tại Mỹ. Nghe cái tên "chú Giàu", có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng ông chú này có một mối liên hệ nào đó với Việt Nam, thế nhưng quả thật, mối liên hệ duy nhất chỉ là niềm đam mê với đồ ăn Việt Nam mà thôi.

Theo những chia sẻ của chú Giàu cho thấy, cạnh nhà chú từng có một người hàng xóm là người Việt Nam, người này rất thường xuyên mang các món ăn Việt sang mời. Không chỉ trân trọng tình cảm của hàng xóm, ông chú Tây này còn mê luôn các món ăn Việt Nam từ đó.

Tuy nhiên, thời gian sau này, khi người hàng xóm chuyển đi nơi khác, chú Giàu cũng không có nhiều cơ hội ăn các món Việt nữa. Thế nhưng vì đã "mê không lối thoát" đồ ăn Việt rồi, ông chú liền lập ngay một kênh để mukbang các món đồ ăn này để thoả mãn niềm đam mê. Cái tên mà ông chú này đặt cũng vô cùng "Việt Nam": Chú Giàu.

Vì được người hàng xóm mời các món ăn Việt, ông chú Tây này đã mê luôn đồ ăn Việt Nam

Không chỉ chọn một cái tên đậm chất Việt để đặt cho kênh TikTok của mình, phần mô tả kênh của ông chú này còn khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Cụ thế, người đàn ông miêu tả mình là: "Vietnamese food addict & Bún bò Huế junkie" (Người nghiện món Việt & người nghiện Bún bò Huế). Điều này cũng cho thấy, bún bò Huế là một trong những món ăn Việt Nam được chú Giàu yêu thích nhất.

Bún bò là một trong những món mà chú Giàu vô cùng yêu thích

Qua các video mukbang đồ ăn Việt Nam của chú Giàu, có thể thấy người đàn ông này cực kỳ mê món Việt, không những vậy còn rất sành sỏi. Trong khi nhiều vị khách nước ngoài khá sợ hãi mắm tôm thì chú Giàu lại ăn được, thậm chí còn ăn rất nhiệt tình. Không chỉ ăn, chú Giàu còn sành cả các nguyên liệu làm nên các món ăn.

Bên cạnh đó, người đàn ông này còn chỉ cho mọi người cách gọi các món ăn Việt dành cho người không biết tiếng Việt bằng những từ tiếng Anh có phiên âm "na ná".

Chú Giàu cũng khá "đam mê" mắm tôm

Chú Giàu chỉ cách gọi tên món Việt dành cho người không biết tiếng Việt

Mới đây nhất, khi nhiều cư dân mạng vào kênh TikTok của chú Giàu bày tỏ sự thích thú, đồng thời chia sẻ thêm nhiều điều thú vị ở Việt Nam nói chung và ẩm thực Việt Nam nói riêng, chú Giàu đã bày tỏ sự háo hức muốn ghé thăm. Chú Giàu đã bình luận rằng: "Nice. I can't wait to come to Vietnam" (Dễ thương quá. Tôi rất nóng lòng muốn đến Việt Nam rồi đây). Có vẻ như ông chú này đã chuẩn bị cho một kế hoạch đến Việt Nam để thoả đam mê ăn những món Việt rồi đây!

