Được giao bài tập Tết, học sinh tiểu học có lời giải không thể bá đạo hơn: Lời nhận xét của giáo viên sau đó mới đáng quý!

Trẻ nhỏ bây giờ đáng yêu thật đấy, nhưng khi cần lầy lội thì cũng... bá đạo không kém người lớn. Nhất là những lúc làm biếng làm bài tập, những cô cậu học trò lại sáng tạo ra vô vàn những điều hài hước khiến người lớn dù “giận tím người” nhưng vẫn phải bỏ qua vì không tìm ra lý lẽ nào để cãi cho lại.

Một bức ảnh chụp đề bài tập môn Toán cùng câu trả lời bá đạo của học sinh mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút đông đảo sự chú ý. Cụ thể, đề bài ra như sau: "Mèo Con có 10 bao lì xì đựng 500 nghìn đồng, 15 bao lì xì đựng 200 nghìn đồng và 9 bao lì xì đựng 100 nghìn đồng. Hỏi không mở bao lì xì ra thì Mèo Con cần rút ít nhất bao nhiêu bao lì xì để chắc chắn lấy được 1 phong bao đựng 500 nghìn đồng? (các bao lì xì giống hệt nhau)".

Trước bài toán đó, một bạn học sinh đã đưa ra một đáp án cực "bá bạo" khiến ai cũng phải trầm trồ rằng: "Mèo không có tay nên không rút được lì xì và mèo không biết tiêu tiền cô ạ!".

Bài toán tiểu học (bài 4) đang "gây bão" mạng xã hội

Sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng trước sự bá đạo trong cách giải của cậu học trò này:



- Khó như thế mà em cũng nghĩ ra!

- Ôi em làm đúng mà, mèo thì làm gì có tay và cũng làm gì biết tiêu tiền đâu nhỉ. Lời giải ngắn ngọn khiến cô "cạn lười".

- Đề bài ra rất hay và ý nghĩa. Nếu các em không giải được thì lên lớp thầy cô sẽ giảng lại. Việc thay đổi học toán là cần thiết, các phép toán luyện tư duy và ứng dụng vào cuộc sống mới là chân lý thay vì phải học nhiều phương trình cao cấp.

- Ôi mình già đầu thế này rồi mà khi đọc bài toán lớp 2 này cũng không biết giải đâu đấy, các em bây giờ phải học nặng nhỉ? Dù sao thì đáng khen cho tư duy có "1-0-2" của bạn kia.

- Học sinh tiểu học giờ đã phải học xác suất thống kê rồi à?

Được biết, chủ nhân của tấm hình trên là bạn Vũ Thị Tú Anh (25 tuổi) - một giáo viên dạy thêm. Bài tập trên không phải do Tú Anh nghĩ ra mà do mẹ của một học sinh do Tú Anh dạy kèm tìm kiếm trên mạng để con làm thêm dịp Tết.

Trước thắc mắc của nhiều người, nữ giáo viên gợi ý cách giải đúng như sau: "Trường hợp xấu nhất thì các lần đầu sẽ rút được 15 bao 200 nghìn đồng và 9 bao 100 nghìn đồng. Lần cuối thêm một lần nữa chắc chắn có 1 bao 500. Kết luận lại, đáp án là 25".

Dù cho rằng đây là một bài Toán hay, có thể rèn tư duy cho trẻ song Tú Anh cũng có chút băn khoăn riêng. Lý do là vì tất cả bài toán trong tập đề này đều là về chủ đề tiền lì xì có giá trị cao, thay vì 10k, 20k thì lại toàn 200k, 500k đồng. Điều đó tưởng chừng vô hại nhưng lại rất có thể gây nên cái nhìn thực dụng cho học sinh về tiền nong. Vậy nên, thay vì giữ nguyên cách giải đúng cho bài, cô giáo này đã quyết định chuyển thành một bài toán mẹo để bạn học sinh có thể hiểu đúng về giá trị của đồng tiền, của việc lì xì ngày tết.

"Bên cạnh dạy con cách giải đúng, mình cũng định hướng con là tiền lì xì giá trị như vậy quá cao, các con chưa hiểu giá trị đồng tiền nên mình quyết định biến đáp án thành toán mẹo để nhắc khéo giáo viên là ra đề cần phù hợp với trẻ con lớp 2 và thuần phong mỹ tục, không biến tướng cái giá trị lì xì thành vật chất hoá. Mình đã nói chuyện với phụ huynh học sinh và mọi người chấp nhận để con ghi như vậy chứ không gạch sai", Tú Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC