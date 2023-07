Được Dianka làm bánh ngọt cho ăn, Bùi Tiến Dũng khen vợ bằng cách đặc biệt

Trong video mà Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải lên Instagram cá nhân, anh khoe chiếc bánh ngọt do bà xã Dianka tự tay làm cho mình. Dianka cắt 2 miếng bánh cho hai vợ chồng rồi thoải mái thưởng thức. Cô nàng còn hồn nhiên nếm phần kem dính trên ngón tay với biểu cảm đáng yêu rồi làm hình trái tim gửi đến chồng đầy ngọt ngào.

Thủ môn người Thanh Hóa vui vẻ khoe bánh của vợ với câu nói tự hào: "This cake my wife cooks for me" (tạm dịch: Chiếc bánh này vợ tôi làm cho tôi). Tiến Dũng dành lời khen cho tài nấu nướng của vợ mẫu Tây bằng câu tiếng Ukraine với ngụ ý "ngon lắm" khiến Dianka mỉm cười hạnh phúc.

Dianka từng chia sẻ, cô không quá thích việc nội trợ, bếp núc. Nhưng khi chồng đi thi đấu xa trở về nhà, Dianka thích tự tay làm những món ăn ngon cho anh. Đó là cách nàng WAG đến từ Ukraine thể hiện tình cảm với chồng.

Dianka làm bánh cho Tiến Dũng

Trong khi Dianka hàng ngày vẫn chăm chỉ học tiếng Việt để nghe và nói được tiếng mẹ đẻ của Bùi Tiến Dũng thì thủ môn sinh năm 1997 cũng thường xuyên giao tiếp với vợ bằng tiếng Anh hoặc những câu quen thuộc của người Ukraine.

Theo chia sẻ của Dianka, dù cách biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng vợ chồng Bùi Tiến Dũng và Dianka vẫn có thể thấu hiểu nhau chỉ qua ánh mắt mà không cần cất tiếng nói. Nhưng cô nàng vẫn cố gắng học tiếng Việt để có thể nói chuyện với gia đình Tiến Dũng nhiều hơn, hiểu hơn về anh.

Chiếc bánh do chính tay Dianka làm cho chồng