Bùi Tiến Dũng bế tắc sự nghiệp ở CLB Công an Hà Nội

Gia nhập đội bóng nhiều tham vọng là CLB Công an Hà Nội ở đầu mùa giải 2023, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng tưởng như sẽ có bước tiến mới. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, thủ môn sinh năm 1997 vẫn chưa có những biến chuyển theo chiều hướng đi lên trong sự nghiệp.

Bùi Tiến Dũng mới ra sân 3 lần trong màu áo CLB Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay. Sự hiện diện và vai trò của cầu thủ sinh năm 1997 dần mờ nhạt qua các từng vòng đấu. Anh bắt chính 3 trận đầu mùa rồi bị đẩy lên ghế dự bị.

Bùi Tiến Dũng chỉ ra sân 3 trận cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: VPF)

Sau 12 vòng đấu của V-League 2023 - nghĩa là gần hết nửa mùa giải, Bùi Tiến Dũng chỉ được đăng ký thi đấu vỏn vẹn 8 trận, trong đó có 5 trận anh chỉ ngồi dự bị. Trong 4 vòng đấu gần nhất, CLB Công an Hà Nội chỉ đăng ký 2 thủ môn Patrik Lê Giang và Đỗ Sỹ Huy vào đội hình.

Bùi Tiến Dũng đề đạt nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an muốn giữ người gác đền sinh năm 1997, tuy nhiên không phải vì lý do chuyên môn. Họ cần Bùi Tiến Dũng do các quy định của giải đấu. CLB Công an Hà Nội buộc phải bỏ Patrik Lê Giang nếu đăng ký Filip Nguyễn (vì chỉ được sử dụng một cầu thủ người nước ngoài gốc Việt).

Dù vậy, bất kể có hay không có Filip Nguyễn ở giai đoạn lượt về, lựa chọn số 1 của HLV Flavio Cruz ở vị trí thủ môn cũng không phải Bùi Tiến Dũng.

Có thể khẳng định nửa mùa giải ở CLB Công an Hà Nội là giai đoạn đi xuống của Bùi Tiến Dũng. Trước đó, việc thi đấu tới 13 trận cho CLB TP.HCM ở nửa cuối mùa giải 2022 tưởng như là bước đà để thủ môn từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018 tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, việc chuyển tới CLB Công an Hà Nội không giúp thủ môn này tiến thêm.

Tính đến lúc này, đỉnh cao sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng dừng lại ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi anh là nhân tố góp công lớn đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết. Tuy nhiên, ngay cả ở cấp độ đội tuyển trẻ, thủ môn này cũng sớm mất hình ảnh. Trong chiến dịch SEA Games 30 khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng, thủ môn này mắc sai lầm và mất vị trí về tay đàn em Nguyễn Văn Toản. Tiếp đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Bùi Tiến Dũng một lần nữa mắc lỗi sơ đẳng khiến đội nhà bị loại.

Trong màu áo CLB, Bùi Tiến Dũng được tạo điều kiện ra sân 13 lần trong màu áo Thanh Hóa ở V-League 2018. Dù vậy, màn trình diễn của "người hùng Thường Châu" không được đánh giá cao. Sau đó, anh chuyển đến Hà Nội FC và tiếp tục gây thất vọng. Bùi Tiến Dũng chỉ ra sân 5 lần cho đội bóng Thủ đô với phong độ không tốt.

Thi đấu cho CLB TP.HCM trong 3 mùa giải, Bùi Tiến Dũng ra sân tổng cộng 22 trận, con số không tệ đối với thủ môn dự bị. Tuy nhiên, nhịp thi đấu của thủ môn này lại bị đứt đoạn khi anh chuyển sang CLB Công an Hà Nội.