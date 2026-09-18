Đựng thức ăn bằng hộp nhựa: Đầu bếp lâu năm nói về sai lầm trầm trọng mà nhiều gia đình mắc phải

Một đầu bếp lâu năm muốn chia sẻ với bạn sai lầm phổ biến khi dùng hộp đựng thực phẩm mà rất nhiều người đang nấu ăn cho gia đình mắc phải.

Trong căn bếp của chúng ta, bạn đừng chỉ nghĩ nấu ăn ngon là yếu tố quyết định. Thực tế việc nấu ăn ngon là nửa chặng đường trong việc chinh phục gian bếp của bạn. Việc bạn làm một món ăn ngon, lành mạnh, tốt cho sức khỏe bao gồm nhiều yếu tố. Trong đó việc đòi hỏi khâu bảo quản phải đạt chuẩn từng milimet.

Hôm nay, với kinh nghiệm nhiều năm đứng bếp, một đầu bếp muốn chia sẻ với bạn sai lầm phổ biến khi dùng hộp đựng thực phẩm mà rất nhiều người đang nấu ăn cho gia đình mắc phải:

1. Tận dụng hộp nhựa takeaway làm hộp đựng lâu dài

Nếu bạn vẫn có thói quen "tiết kiệm" tận dụng triệt để, sử dụng đi, sử dụng lại những chiếc hộp nhựa đựng mì xào, cơm chiên... thì đó là một sai lầm trầm trọng. Về lâu dài, việc này sẽ gây hại cho cơ thể. Bởi vì những chiếc hộp dùng để đựng đồ ăn giao đồ ăn tận nhà được thiết kế chủ yếu cho mục đích dùng một lần. Khi bạn tẩy rửa, cho vào tủ lạnh rồi lại đem quay nhiệt nhiều lần, cấu trúc nhựa sẽ suy giảm, dễ trầy xước và giải phóng các chất không tốt vào thức ăn.

Lời khuyên: Hãy bỏ ngay các hộp đựng đồ ăn takeaway sau khi dùng. Việc bạn đầu tư một bộ hộp thủy tinh cao cấp hoặc nhựa chịu nhiệt chuyên dụng có chứng nhận an toàn, không chỉ bền, bảo vệ môi trường mà còn giúp nguyên liệu đảm bảo giữ được hương vị món ăn và ngăn ngừa giải phóng những chất gây hại cho cơ thể.

2. Cho súp, canh hay thức ăn còn nóng hổi vào hộp rồi cất tủ lạnh

Đối vơi hộp đựng thức ăn, kể cả là hộp đựng an toàn nhưng nếu bạn đổ một lượng lớn canh, súp hay nước dùng đang nóng vào hộp sâu lòng rồi cho ngay vào tủ lạnh là hành động sai lầm. Bởi vì việc cho thức ăn nóng vào hộp cao, sâu lòng sẽ khiến tâm của khối thức ăn đó sẽ giữ nhiệt rất lâu. Điều này không chỉ biến chiếc hộp trở thành "thiên đường" cho vi khuẩn sinh sôi trước khi món ăn kịp nguội hoàn toàn. Mặt khác việc cho thức ăn nóng vào hộp nhựa còn góp phần giải phóng vi nhựa cũng như các chất có hại ngấm vào thức ăn. Về lâu dài chúng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Lời khuyên: Hãy áp dụng nguyên tắc "Hạ nhiệt nhanh" của bếp chuyên nghiệp. Bạn hãy để nguội thức ăn rồi hãy cho vào hộp đựng, để nguội ở nhiệt độ phòng (nhưng không quá 2 tiếng) rồi mới đậy nắp cất tủ lạnh.

3. Cho hộp đựng thức ăn không rõ nguồn gốc vào lò vi sóng

Vì "tiện tay" nhiều người khi mua đồ ăn bên ngoài về, không rõ nguồn gốc xuất xứ của hộp đựng nhưng vẫn cho vào lò vi sóng để làm nóng thức ăn. Chúng ta cần biết rằng, không phải chiếc hộp nhựa nào cũng chịu được nhiệt độ quay của lò vi sóng. Hơn thế, việc cho hộp nhựa vào lò vi sóng cũng nên hạn chế, bởi hành động này sẽ khiến vi nhựa và các chất độc hại giải phóng, ngấm vào thức ăn.

Lời khuyên: Chỉ quay lò vi sóng với các loại hộp có biểu tượng "Microwave Safe" (An toàn với lò vi sóng). Nếu không chắc chắn, hãy trút thức ăn ra bát đĩa sứ hoặc thủy tinh chịu nhiệt trước khi hâm nóng.

4. Dùng màng bọc nilon bọc đồ ăn ẩm rồi mới đậy nắp

Việc sử dụng màng bọc thực phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có độ ẩm cao hoặc dầu mỡ có thể làm giảm chất lượng an toàn. Khiến vi nhựa và những chất độc hại hấp thụ vào thức ăn - về lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể.

Lời khuyên: Hãy ưu tiên chọn loại hộp có nắp đậy roăng cao su thật kín để bảo quan thức ăn ẩm và đồ chiên rán.

5. Cọ rửa hộp nhựa bằng cước sắt, búi chà nhám

Rất nhiều người tin tưởng rằng việc rửa các hộp nhựa bằng cước sắc, búi chà nhám sẽ giúp loại bỏ sạch thức ăn thừa bám vào hộp, ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi... Tuy nhiên hành động này thực chất góp phần biến chiếc hộp trở thành "mầm họa" đe dọa sức khỏe bởi việc dùng cước sắt chà thật mạnh sẽ tạo ra vô số vết xước nhỏ li ti trên bề mặt hộp - biến nơi đó thành "tổ ấm" cho vi khuẩn và cặn thức ăn bám chặt, cực kỳ khó rửa sạch về sau.

Lời khuyên: Nếu hộp có vết thức ăn khó chà thì hãy ngâm với baking soda và chút nước rửa chén khoảng trong 10-15 phút. Sau đó chỉ dùng miếng bọt biển mềm để lau sạch. Đây là cách hiệu quả để khử mùi hôi và tẩy sạch vết dầu mỡ bám dính.

6. Biến tủ lạnh thành "hộp đen" vì không bao giờ ghi ngày bảo quản

Khi bảo quản thực phẩm, nhiều người thường tin vào trí nhớ cũng như sự sắp xếp của mình mà không "đánh dấu" thời gian bắt đầu cho thực phẩm vào tủ lạnh. Điều này khiến thực phẩm bị biến chất, mất dinh dưỡng, thậm chí dễ gây ngộ độc thực phẩm.

Lời khuyên: Dán một miếng băng dính nhỏ hoặc dùng bút nhớ ghi rõ Tên nguyên liệu - Ngày cất lên thân hộp. Nguyên liệu nào hết hạn, hãy dứt khoát bỏ đi!

Một căn bếp sạch và an toàn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Hãy chăm chút cho những chiếc hộp bảo quản giống như cách bạn nêm nếm cho một món ăn ngon vậy!

Chúc căn bếp của bạn luôn tràn ngập niềm vui và những bữa ăn an toàn!