Đừng mua đồ Tết mù quáng, nhất là 5 món "gà mắc tóc" này

Cứ mỗi dịp Tết đến là y như rằng, ai cũng bắt đầu có tâm lý mua sắm sớm. Một phần vì sợ sát Tết giá cả leo thang, phần khác là muốn chuẩn bị đầy đủ để khỏi cập rập những ngày cuối năm. Từ khi mua hàng online trở nên phổ biến, chuyện sắm sửa lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần nằm ở nhà lướt điện thoại vài vòng là giỏ hàng đã đầy ắp đủ thứ, từ đồ ăn, đồ trang trí cho tới đồ gia dụng.

Tuy nhiên, không phải món nào mua trên mạng cũng thực sự tiện lợi như quảng cáo. Có rất nhiều thứ nhìn qua thì tưởng hay ho, tưởng mua về là dùng liền, nhưng đến lúc nhận hàng mới vỡ lẽ ra là đúng kiểu tiền mất mà còn thêm bực. Dưới đây là 5 món đồ Tết điển hình, mua về rồi mới thấy đúng là “gà mắc tóc”.

1. Dụng cụ gói bánh, cuốn nem siêu tốc.

Gần Tết, trên mạng tràn ngập những loại khuôn gói bánh, cuốn nem được quảng cáo là “ai cũng làm được, không cần khéo tay”. Video thì nhìn rất mượt, chỉ vài thao tác là ra cái bánh đẹp đẽ. Nhưng thực tế khi dùng mới thấy mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Bánh gói không chặt, chiên lên là bung, mà làm thì chậm hơn gói tay rất nhiều. Chưa kể sau khi xong còn phải rửa cả đống bộ phận lỉnh kỉnh, mất thời gian hơn cả tự làm từ đầu. Kết quả là đa số mấy món này chỉ được dùng đúng một, hai lần rồi nằm yên trong góc tủ.

2. Món ăn Tết tạo hình cho đẹp mâm.

Những món như giò chả hình hoa, bánh chưng tạo hình, thạch linh vật nhìn trên ảnh quảng cáo thì màu sắc rực rỡ, tạo hình bắt mắt, đúng kiểu bày lên là có không khí Tết liền. Nhưng khi nhận hàng thì không ít người phải thất vọng vì màu nhạt, hình méo, thậm chí nhìn chẳng giống ảnh bao nhiêu. Có món chủ yếu toàn màu thực phẩm, ăn vừa ngọt gắt vừa ngán, bày thì đẹp nhưng chẳng mấy ai muốn ăn. Mua về rốt cuộc chỉ để chụp ảnh xong rồi… cất tủ lạnh cho quên luôn.

3. Thiết bị tiết kiệm điện thần kỳ.

Các loại ổ cắm được quảng cáo giúp giảm tiền điện, ổn định dòng điện hay chống hao phí xuất hiện rất nhiều vào dịp cuối năm. Nghe thì có vẻ khoa học, nhưng thực tế gần như không có tác dụng gì rõ rệt. Bên trong toàn linh kiện rẻ tiền, có cái còn nóng lên khi cắm lâu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nhiều người mua về dùng một thời gian rồi cũng bỏ xó, vừa mất tiền lại còn lo về an toàn.

4. Trang sức giá rẻ trên livestream.

Gần Tết, livestream bán vàng, đá phong thủy, ngọc, pha lê mọc lên như nấm. Giá chỉ vài chục nghìn nhưng người bán nói thì nghe như hàng cao cấp, còn kèm theo giấy kiểm định nhìn rất chuyên nghiệp. Thế nhưng mua về mới biết phần lớn chỉ là nhựa, thủy tinh hoặc hợp kim. Đeo vài hôm là bay màu, tróc sơn, thậm chí còn gây kích ứng da. Nhiều người lớn tuổi tin là đồ tốt, đeo suốt ngày mà không biết mình đang dùng đồ giả.

5. Đồ dùng một lần kém chất lượng.

Ly giấy, đũa dùng một lần, hộp xốp đựng thức ăn là những món rất phổ biến trong dịp Tết vì tiện lợi, khỏi phải rửa. Tuy nhiên nếu ham rẻ, mua loại không rõ nguồn gốc thì rất dễ gặp hàng kém chất lượng. Đũa có thể bị mốc, ly giấy có mùi lạ, hộp xốp đựng đồ nóng dễ sinh ra chất độc. Đặc biệt mấy loại ly có viền màu sặc sỡ thường là nhuộm màu công nghiệp, dùng nhiều không hề tốt cho sức khỏe.



