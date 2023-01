Đừng lo Tết này chen chúc “xin vía”, có ngay nơi mở cửa xuyên Tết cực hợp đi cùng người thân, bạn bè

"Xin vía" - cụm từ quen thuộc được giới trẻ sử dụng như một câu nói cửa miệng trong giao tiếp hàng ngày lại thể hiện nét văn hoá đặc trưng của người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ghé thăm những địa điểm may mắn, thưởng thức những món ăn mang ý nghĩa tốt lành hay gặp gỡ người "hợp tuổi" là điều ai cũng muốn làm trong năm mới. Thấu hiểu tâm lý đón Tết với "tất tần tật" điều may từ ẩm thực đến đi lại của mọi người, The Coffee House đã ra mắt BST Tết Quý Mão 2023 mang tên Cầu Toàn Kèo Thơm.

BST Cầu Toàn Kèo Thơm được xem là thức uống mang "vía" may mắn cho những ngày đầu năm mới

Còn gì lý tưởng hơn khi… vừa healthy, vừa mang vía may mắn cho năm mới



Củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, mỗi sản phẩm trong BST Cầu Toàn Kèo Thơm được xem là một "vía" may mắn, để bất kỳ khách hàng nào cũng dễ dàng "xin vía" khi ghé chơi Nhà. Tất cả các thức uống trong Cầu Toàn Kèo Thơm đều mang sắc đỏ - vàng chủ đạo, đây cũng là màu sắc chủ đạo mỗi dịp lễ tết. Đồng thời, mỗi ly nước còn đầy ắp loạt topping chất lượng tượng trưng sự sung túc và đủ đầy.

Đặc biệt, The Coffee House còn dày công lựa chọn cả hương vị chính là từ thơm và mãng cầu – hai loại trái cây quen thuộc trong mâm ngũ quả ngày Tết. Vị chua ngọt từ mãng cầu, thơm cực hợp gơ cho mùa Tết, giúp giải ngấy và thanh lọc cơ thể sau các buổi tiệc linh đình. Hơn thế nữa, The Coffee House vẫn giữ vững tôn chỉ "đẹp da - khỏe dáng" đã từng chinh phục thành công nhiều khách hàng trong các BST thức uống healthy trước đây, với nền trà tốt cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể trong Cầu Toàn Kèo Thơm.

Dòng Trà Hi-Tea, Trà trái cây hứa hẹn là best-seller của The Coffee House bởi vị chua ngọt dễ uống, giúp giải ngấy mùa Tết hiệu quả.

Với hương vị chua ngọt từ thơm, The Coffee House đã sáng tạo nên 4 thức uống khác nhau. Trà Lài Thơm mát rượi và vui miệng với topping hạt chia, nha đam dai giòn và thạch trà Hibiscus mềm mịn. Ấn tượng với tông đỏ rực rỡ của trà Hibiscus tự nhiên, Hi-Tea Thơm điểm thêm sắc vàng từ thơm để làm nên ly trà healthy cho bất kỳ ai.



Những fan của trà sữa có thể lựa chọn CloudTea Thơm Dừa Đá Xay - sự kết hợp ngọt ngào tan chảy giữa đá xay dừa beo béo cùng trà lài chua ngọt và mứt thơm "gây nghiện". Xứng danh điểm đến cho cả gia đình trong dịp Tết, The Coffee House còn chuẩn bị Trà Oolong Thơm Nóng trên nền trà oolong nướng quen thuộc, thêm vào những lát thơm thái nhỏ để vừa nhâm nhi, vừa tận hưởng tiết trời se lạnh ngày đầu xuân.

Dù là fan trà trái cây hay trà sữa, bạn đều có thể tìm thấy thức uống yêu thích trong BST Cầu Toàn Kèo Thơm.

Nếu muốn "cầu được ước thấy", những khách hàng ghé chơi "Nhà" có thể thử ngay hai thức uống từ mãng cầu. Đó là Trà Lài Mãng Cầu và Hi-Tea Mãng Cầu được biến tấu siêu ngon với chút ngọt thanh, chua nhẹ của mãng cầu, nhưng topping vẫn đầy ắp từ hạt chia, nha đam đến thạch trà Hibiscus lấp lánh ánh vàng.



Đúng như tên gọi, BST Cầu Toàn Kèo Thơm của The Coffee House chính là "kèo thơm" Tết này cho mọi người, mọi nhà. Với đồ uống đa dạng từ trà Hi-Tea, trà sữa, trà trái cây cho đến hình thức đá viên, đá xay, nóng chiều lòng mọi thế hệ.

"Xin vía" chưa đủ, nhanh tay "nhân đôi" điềm lành với ly Mèo May Mắn

Có BST thức uống cho dịp Tết thì cũng phải có ly đựng xứng tầm "kèo thơm", The Coffee House đã ra mắt ly Mèo May Mắn với tạo hình hết sức đáng yêu. Trong năm Quý Mão, còn điều gì hấp dẫn và "trendy" hơn một chiếc ly mang sắc đỏ, vàng rực rỡ cùng hình ảnh chú mèo đội mascot lân - biểu tượng của sự phát đạt, điềm lành. Đúng chuẩn vừa nhìn đã yêu, ly Mèo May Mắn của The Coffee House nối tiếp "người tiền nhiệm" - chiếc ly đổi màu "gây bão" mùa Noel vừa qua, tiếp tục khiến giới trẻ nhiệt tình săn lùng và check in lia lịa.

Ly Mèo May Mắn trở thành phụ kiện độc đáo cho các tín đồ mê chụp ảnh

Ly Mèo May Mắn còn được sản xuất từ nhựa PP5, có thể tái sử dụng nhiều lần, đựng được nước từ -10 độ C đến 120 độ C. Muốn sở hữu chiếc ly của năm 2023 cũng không hề khó khăn, chỉ cần mua ngay thức uống bất kỳ trong BST Cầu Toàn Kèo Thơm. Đây cũng là một món quà ý nghĩa cho bạn bè, người thân, được The Coffee House bán riêng với giá 49.000 đồng/ 1 ly hoặc 39.000 đồng/1 ly khi mua 2 ly Mèo May Mắn trở lên.



May mắn, sung túc cả năm lại đong đầy ý nghĩa, Cầu Toàn Kèo Thơm cùng ly Mèo May Mắn chính là "kèo thơm" trọn vẹn dành cho tất cả mọi người. Từ hôm nay, hãy "lên kèo" ghé ngay The Coffee House gần nhất để thưởng thức hương vị Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại này.

Tết này, The Coffee House vẫn mở cửa phục vụ khách hàng với menu đặc biệt và hoàn toàn không có phí phụ thu. Theo dõi ngay Fanpage The Coffee House để cập nhật nhanh và chính xác nhất thời gian mở của các cửa hàng trên toàn quốc.