Dùng kem trắng da cấp tốc đón Tết, người phụ nữ 32 tuổi bị nổi mụn mủ, mặt đỏ ửng như say rượu

Da nhiễm corticoid

Mới đây, chị N.T.B. (32 tuổi, Bình Dương) cho biết đã chi 1 triệu đồng cho 2 hũ kem làm trắng da cấp tốc mua tại spa gần nhà. Hơn 1 tháng bôi kem hàng ngày theo hướng dẫn, da của chị trắng hơn, nhưng bắt đầu mỏng đi và nổi mụn mủ. Mạch máu dưới da lộ rõ hơn, kèm cảm giác ngứa, nóng rát.

Khi da bắt đầu nổi mụn, chị B. quay lại spa bán sản phẩm và được tư vấn điều trị mụn với liệu trình 2,5 triệu đồng cho 4 lần/tháng. Điều trị hết liệu trình nhưng tình trạng da không cải thiện, chị B. luôn cảm giác nóng rát, mụn mủ nổi nhiều hơn, đỏ ửng khắp mặt như say rượu. “Tôi chỉ muốn lấy lại làn da khỏe mạnh như trước, không mong trắng thêm nữa”, chị B. chia sẻ. Được người nhà tư vấn, kèm sợ hãi càng chữa ở spa mụn càng nặng hơn, chị đến bệnh viện để điều trị.

Thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết chị B. bị tai biến do lạm dụng mỹ phẩm chứa corticoid – dược chất thường có trong các loại kem trộn làm trắng da nhanh. Corticoid hoạt động bằng cách làm teo lớp bì, khiến da mỏng hơn và sáng hơn, nhưng lại làm mất hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Hậu quả là da trở nên nhạy cảm, dễ kích ứng, nổi mụn viêm, giãn mạch máu chi chít ở mặt, nhất là 2 má.

“Da nhiễm corticoid thường gây ra cảm giác châm chích, nóng rát, kèm mụn viêm và giãn mạch. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng hơn như teo da hoặc rối loạn sắc tố kèm tình trạng ửng đỏ, bỏng rát kéo dài”, bác sĩ Trang cho biết.

Chị B. đang được bắn laser điều trị mạch máu ở mặt, vừa giúp sáng da, săn chắc da. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nghe tới đây, chị B. bỡ ngỡ: “Nhân viên spa bảo kem sản xuất ở nước ngoài, rất xịn, giá cũng cao khoảng 1 triệu đồng cho 2 hũ. Vì gần nhà, tôi tin tưởng không kiểm tra nguồn gốc xuất xứ”.

Chị B. cần ngưng sử dụng mọi mỹ phẩm cũ và dừng liệu trình tại spa. Bác sĩ kê thuốc bôi và thuốc uống để giảm viêm, làm dịu da và kháng khuẩn. Sau hai tuần, mụn mủ và tình trạng viêm da của chị cải thiện rõ rệt.

Để xử lý tình trạng mạch máu giãn và phục hồi bề mặt da, chị B. được chỉ định liệu trình laser 4D – với bước sóng 1064nm xung dài tác động vào sâu các lớp bì, gây ngưng kết quang đông mạch máu, từ đó làm giảm hiện tượng giãn mạch, không gây đau rát hay để lại sẹo. Chỉ sau một lần thực hiện, tình trạng đỏ da và giãn mạch của chị B. đã giảm đáng kể. Chị cần thực hiện khoảng 3-4 lần để giảm hẳn mạch máu ở mặt.

Cẩn trọng với kem trộn chứa corticoid

Bác sĩ Trang cho biết kem trộn là dạng kem tự chế, có thể phối hợp nhiều thành phần như vitamin E, aspirin, becozyme, corticoid… Trong đó, corticoid là chất kháng viêm, dùng nhiều thời gian dài có thể ức chế miễn dịch của da, ức chế quá trình sản sinh melanin, da sẽ trắng nhanh chóng. Đây cũng là lý do khiến corticoid có nhiều trong kem trộn và được mệnh danh là kem làm trắng da nhanh.

Tuy nhiên, nếu sử dụng lâu dài kem trộn chứa corticoid sẽ gây ra biến chứng gồm teo da, gây “nghiện” cho da – khi ngưng sử dụng da sẽ phản ứng dữ dội vì mất khả năng đề kháng, mỏng da, viêm da (nổi mụn, đỏ bừng mặt), rạn da… Ngoài các biến chứng trên da, corticoid từ kem trộn thấm vào da có thể gây rối loạn nội tiết, loãng xương, tăng huyết áp, loét dạ dày, hội chứng Cushing, tăng cân, giảm đề kháng, tiểu đường type 2…

Các sản phẩm làm trắng da an toàn thường không giúp da trắng lên nhanh mà cần nhiều thời gian từ 2-3 tháng hoặc hơn. Da sẽ sáng lên từ từ, đều màu, trông da khỏe hơn. Các thành phần làm trắng da được cấp phép sản xuất thành mỹ phẩm như dẫn xuất vitamin A (retinol), C, Glutathione, Kojic Acid, Arbutin… Corticoid không được cấp phép sử dụng làm trắng da vì có thể gây những tác hại nghiêm trọng lên người sử dụng.

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm kem trộn ẩn mình sau những bao bì bắt mắt, sang chảnh như xuất xứ nước ngoài. Ngày nay, để phân biệt được kem trộn ngày càng khó. Do đó, an toàn nhất là người dân không mua sản phẩm không rõ tên tuổi và nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm làm trắng hay trị nám nhanh chóng. Nhiều sản phẩm được làm giả mã vạch tinh tế, do đó người dân nên mua mỹ phẩm ở cửa hàng uy tín có đăng ký giấy phép kinh doanh. Hoặc có thể khám da để bác sĩ Da liễu – Thẩm mỹ Da tư vấn sản phẩm hoặc phương pháp trắng da phù hợp.

Bác sĩ Trang cho biết, dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mọi người chọn các dịch vụ làm đẹp nhanh hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm không đảm bảo. Tương tự, các dịch vụ làm đẹp không được thực hiện bởi người có chuyên môn, hoặc tại cơ sở không đảm bảo an toàn, có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng.

Để đảm bảo an toàn, người dân nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín làm đẹp da. Một làn da đẹp không chỉ mịn màng mà còn khỏe mạnh. Tiêu chuẩn thẩm mỹ nên đi đôi với sức khỏe, giúp đón Tết vui.