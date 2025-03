Đừng bỏ qua: 35 thủ tục hành chính này có thể làm ngay tại công an cấp xã, sai 1 bước là mất thời gian gấp đôi

Từ ngày 1/3, ngành Công an được tổ chức lại theo mô hình ba cấp: Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an xã, sau khi 694 đơn vị Công an cấp huyện và gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm toàn bộ các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, thay thế cho vai trò của Công an huyện trước đây. Trong khi đó, Công an xã sẽ được tăng cường thêm quyền hạn và nhân lực, với tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ mỗi đơn vị và tăng thêm điều tra viên.

Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện sẽ được phân công về Công an tỉnh hoặc xã, dựa trên năng lực của từng người. Ngành Công an ưu tiên sắp xếp theo ngành dọc, đảm bảo chuyên môn, khối an ninh về an ninh, cảnh sát về cảnh sát.

Việc sắp xếp lại tổ chức này nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an, đồng thời tăng cường năng lực cho Công an cấp xã, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.