Đừng bỏ lỡ: Chỉ 1 bước đơn giản làm giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ không có lương hưu - ai cũng làm được!

Thủ tục xin xác nhận không hưởng lương hưu để giảm trừ gia cảnh

Theo quy định hiện hành, khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha mẹ, người nộp thuế phải chứng minh người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng.

Quy định này được nêu tại:

Khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư 79/2022/TT-BTC (sửa đổi bổ sung hồ sơ chứng minh người phụ thuộc)

Điều kiện để cha mẹ được tính là người phụ thuộc

Cha mẹ ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng thì được tính là người phụ thuộc.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế nếu đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g.3 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC nêu trên).

Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định hiện hành; tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai giảm trừ gia cảnh trong hồ sơ; đồng thời thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh tại cơ quan chi trả thu nhập theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ cán bộ Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác - Thuế thành phố Hà Nội.

Nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh ở đâu?

Nếu bạn làm công ăn lương: Nộp hồ sơ tại cơ quan chi trả thu nhập (công ty).

Nếu bạn tự quyết toán: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

Lưu ý: Việc đăng ký người phụ thuộc cần thực hiện trước 31/12 của năm tính thuế để được tính giảm trừ cho cả năm.