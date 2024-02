Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: Mỹ nhân khuynh thành lộ diện, đáng tiếc lại có khiếm khuyết này

Ảnh 2: Vào cuối thời nhà Thanh, những người phụ nữ thay vì may quần áo bằng tay đã học cách sử dụng máy may. Đặc biệt, khi phong trào Tây hóa được phát động, máy may được du nhập nhiều thì số lượng người đi học may vá càng lớn.