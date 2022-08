Đưa "Nhà văn hóa Nhật Bản" vào tuyến tham quan nhằm thu hút du khách đến với Hội An

Chiều 17/8, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, nằm trong sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 18 năm nay, vào lúc 16h ngày 26/8 tới, Hội An sẽ khai trương "Nhà văn hóa Nhật Bản" tại số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai.

"Nhà văn hóa Nhật Bản" sẽ khai trương vào chiều 26/8 tới tại số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Theo đó, các hoạt động tại "Nhà văn hóa Nhật Bản" sẽ diễn ra thường xuyên từ 9g00- 21g30 hàng ngày với các hoạt động phong phú, đa dạng. Tại đây, sẽ có các gian hàng giới thiệu lịch sử, văn hóa du lịch và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các địa phương thuộc Nhật Bản mà có mối quan hệ giao lưu mật thiết với tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An như tỉnh Nagasaki, thành phố Sakai tỉnh Osaka, thành phố Matsuska tỉnh Mie…

Bên cạnh đó, tại "Nhà văn hóa Nhật Bản" còn bố trí tổ chức các hoạt động như Không gian trình diễn và thưởng thức Trà Đạo Nhật Bản, các hoạt động gấp giấy Origami, làm búp bê thời tiết Nhật Bản, vẽ mặt nạ Nhật Bản, tủ sách truyện tranh Nhật Bản, tủ sách của tác giả Nhật Chiêu…

Đây cũng là địa điểm để tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản như không gian đọc sách truyện, chiếu phim về đất nước Nhật Bản vào tối chủ nhật, dạy hát tiếng Nhật vào tối thứ 7 hàng tuần.

Đặc biệt, tại đây sẽ bố trí Không gian trưng bày về mối giao lưu gắn kết, kết nghĩa giữa tỉnh Quảng Nam, Hội An và tỉnh Nagasaki từ thế kỷ 17 đến hiện tại, mối quan hệ giao thương giữa 2 địa phương và đặc biệt là mối tình sâu đậm giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro.

Bên trong "Nhà văn hóa Nhật Bản" tại Hội An

Bên cạnh đó, tại "Nhà văn hóa Nhật Bản" còn trưng bày các tranh ảnh, hiện vật liên quan đến Ngài Sugi Ryotaro - Nguyên đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản -là người có những đóng góp to lớn trong việc kết nối Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực trong những năm qua.

Ngoài ra vào một số dịp lễ của người Nhật, tại đây sẽ tiến hành trang trí và tổ chức một số hoạt động khác để tạo nên sức hút với du khách.

"Để làm phong phú thêm chuyến tham quan tìm hiểu và trải nghiệm lịch sử - văn hóa Hội An, cũng như tạo điều kiện cho du khách khám phá và trải nghiệm về văn hóa Nhật Bản, tăng cường hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt - Nhật từ quá khứ đến hiện tại. Thành phố Hội An sẽ đưa "Nhà văn hóa Nhật Bản" vào tuyến tham quan nhằm thu hút du khách đến với Hội An. Khi đến với Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, du khách sẽ được tham quan "Châu Ấn Thuyền" - con thuyền được tỉnh Nagasaki tặng và trưng bày tại đây, các hoạt động định kỳ hằng tuần như tái hiện "Đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro", trình diễn trang phục Việt Nam -Nhật Bản…và các điểm di tích có dấu ấn của người Nhật Bản tại Hội An", bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết.