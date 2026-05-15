Đưa con trai đi làm cùng, con đốt luôn công ty bố mẹ

Theo báo Red Star News , vụ việc được ghi nhận xảy ra tại một văn phòng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào ngày 30/4. Hiện, danh tính và giới tính của phụ huynh đưa cậu bé đến cơ quan chưa được tiết lộ, cũng như chưa rõ người này đang làm việc cho công ty nào.

Trong lúc bận rộn với công việc, phụ huynh đã để cậu bé ở lại một mình trong văn phòng. Cậu bé cảm thấy buồn chán nên đã đốt khăn giấy bằng bật lửa để giết thời gian.

Những tia lửa bắn ra đã bén vào đồ đạc được sắp xếp lộn xộn gần bàn làm việc, dẫn đến một đám cháy lớn bao trùm toàn bộ văn phòng.

Khi phát hiện sự việc, cậu bé đã sợ hãi và kêu cứu phụ huynh. Phụ huynh lập tức gọi lực lượng cứu hoả.

Trong khi chờ lực lượng chức năng đến, phụ huynh và một số nhân viên khác trong văn phòng đã cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy bột khô.

Trước khi lực lượng cứu hoả đến, đám cháy phần lớn đã được dập tắt nhưng toàn bộ văn phòng đã bị thiêu rụi. Không ai bị thương nhưng thiệt hại do hỏa hoạn ước tính lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Hiện trường tàn tích sau vụ hoả hoạn

Hiện chưa có thông tin cho biết liệu phụ huynh có phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào hay không. Một lính cứu hỏa đã có bài phát biểu ngắn tại hiện trường, kêu gọi mọi người cảnh giác hơn về phòng cháy chữa cháy.

“Trẻ em tò mò về mọi thứ nhưng lại thiếu ý thức an toàn. Cha mẹ nên trông nom con cái cẩn thận và tăng cường giáo dục. Nếu không, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa lớn” , người lính cứu hoả nói.

Những vụ hoả hoạn do trẻ em nghịch ngợm gây ra không phải là trường hợp hiếm ở Trung Quốc.

Năm ngoái, một cậu bé cũng ở Chiết Giang đã dùng bật lửa đốt các vật dụng linh tinh trong hành lang cầu thang. Ngọn lửa đã được ban quản lý tòa nhà dập tắt kịp thời.

Lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với một đám cháy dữ dội ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc

Vào năm 2023, một cậu bé chín tuổi ở Chiết Giang đã đốt cháy hộp xốp tại nhà trong khi mẹ đang nói chuyện điện thoại với bạn. Người mẹ đã phải dùng hai bình chữa cháy để dập lửa.

Hiện, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về vụ cháy mới nhất này.

“Cậu bé này không phải ba hay bốn tuổi. Rõ ràng cậu được gia đình nuông chiều quá mức” , một người nói.

Một người khác châm biếm: “Tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ không ông chủ nào cho phép nhân viên mang con đến văn phòng nữa!”

