Đưa bệnh nhân đi “mổ nhờ” vì thiếu thuốc, vật tư y tế

Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn, lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết phải gửi cả bệnh nhân sang cơ sở y tế khác để thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật vì thiếu thuốc, vật tư y tế.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân tăng gấp 5 lần không chỉ gây quá tải bệnh viện mà còn làm xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư, hóa chất... Hiện 2 đơn vị này vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu. Qua báo cáo của cả hai bệnh viện cho thấy, khó khăn chung là giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch dẫn đến tình trạng trượt thầu. Trong đó, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có 262 danh mục gồm hóa chất, vật tư không chọn được nhà thầu. Tại Bệnh viện Bạch Mai 23%- 70% gói thầu hóa chất, vật tư dùng trong tiêu hóa và can thiệp tim mạch trượt thầu. Một số thuốc thiết yếu sử dụng trong điều trị tim mạch, thuốc kháng sinh, thuốc giải độc... cũng đang thiếu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nhiều bệnh viện thiếu thuốc, ảnh hưởng chất lượng điều trị bệnh nhân

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, giai đoạn cao điểm mùa hè, công suất tối đa giường bệnh là 98-100% (gồm 350 giường nội trú). Mỗi ngày 10 phòng mổ của bệnh viện thực hiện từ 80- 90 ca mổ. Tuy nhiên, do xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hoá chất và trang thiết bị đã khiến bệnh viện phải chuyển bệnh nhân sang các nơi khác để thực hiện dịch vụ kĩ thuật như chụp CT, MRI, giải phẫu bệnh... “Đã có tình trạng bệnh nhân xin ra viện hoặc chuyển đến bệnh viện khác để điều trị; cùng đó bệnh viện phải áp dụng kĩ thuật, phương pháp cũ để điều trị cho người bệnh. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, chất lượng dịch vụ cũng như sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện và chính nhân viên y tế cũng cảm thấy áp lực”, đại diện Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết.



PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết có 18 Cty trúng thầu thuốc, vật tư chưa cung ứng đủ theo đơn đặt hàng của bệnh viện. Trong đó, một số thuốc thiết yếu thiếu ceftriaxone, cefazolin, amikacin, vancomycin, clindamycin… Đặc biệt, một số gói thầu hóa chất, vật tư y tế dùng trong tiêu hóa và can thiệp tim mạch trượt thầu với tỉ lệ từ 23 - 70%. Điều này đã gây ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Vẫn phải chờ

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chỉ ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc của doanh nghiệp. Nhiều mặt hàng không có nhà thầu tham dự do không có hàng, giá tăng cao không có lợi nhuận, không đạt kĩ thuật. Còn tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, lí do không lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự hoặc không vượt qua vòng đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; kĩ thuật; 140 danh mục giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch...

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện các bệnh viện đề xuất, đẩy nhanh tiến độ cấp, gia hạn duy trì hiệu lực giấy phép lưu hành, đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc độc, thuốc hướng tâm thần. Bổ sung hướng dẫn xử lí tình huống thay thế thuốc, mua sắm thuốc khi nhà thầu không cung ứng đủ thuốc. Đồng thời triển khai đấu thầu tập trung và cấp số đăng kí trang thiết bị y tế. Ngoài ra kiến nghị với một số thuốc biệt dược gốc nên thực hiện đàm phán giá, một số mặt hàng trang thiết bị y tế và vật tư nên tổ chức đấu thầu tập trung cấp quốc gia; xây dựng các cấu hình, thông số để tránh rơi vào bẫy chỉ định thầu.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các bệnh viện, ông Khuê đồng thời yêu cầu các bệnh viện cũng cần có báo cáo cụ thể hơn, đầy đủ về vấn đề này gửi cho đoàn để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế. “Chúng tôi cho rằng cũng có những vấn đề tháo gỡ được ngay, cũng có những vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ Y tế”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.