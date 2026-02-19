Du lịch Việt tưng bừng đón khách mùa tết Bính Ngọ

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ (17-2) đã tổ chức lễ đón hai du thuyền quốc tế Seabourn Encore và Piano Land với gần 2.400 du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Quảng Ninh trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Khách quốc tế xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 29 tháng Chạp đến mùng 9 Tết), Quảng Ninh dự kiến đón 6 chuyến tàu biển quốc tế cao cấp với hàng ngàn du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc), mở ra khí thế sôi động ngay từ những ngày đầu năm.

Hiện số lượng chuyến tàu biển đăng ký cập và neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong năm 2026 đã lên tới khoảng 90 chuyến với tổng số trên 150.000 khách đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.

Nhiều địa phương trên cả nước cũng đã tổ chức lễ đón các đoàn khách xông đất. Sáng mùng 1 tết, Đà Nẵng tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đà Nẵng ước đón hơn 1.500 chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Khoảng 2 vạn lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương trong ngày mùng 2 tết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp với UBND phường Từ Sơn tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên xông đất Bắc Ninh Xuân Bính Ngọ 2026 tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô trong ngày đầu tiên của năm mới.

Đảo ngọc Phú Quốc bước vào cao điểm du lịch mùa Tết với sự gia tăng mạnh mẽ của các đường bay quốc tế, đưa du khách từ nhiều thị trường đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại Hà Nội, lượng khách trong và ngoài nước tăng cao trong những ngày tết, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế chọn đến các điểm di sản, di tích nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích Nhà tù Hỏa Lò, phố cổ Hà Nội Cụ thể, các điểm di tích trong phố cổ gồm: Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm); Di tích số 28 Hàng Buồm (đền Quan Đế) và Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân đến hết ngày mùng 2 Tết.

Khu di tích và danh thắng Hương Sơn cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đã có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương. Riêng trong ngày 18-2 (mùng 2 Tết), lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của lễ hội ngay từ những ngày đầu năm.