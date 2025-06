Du lịch Nhật Bản thiệt hại vì tiên đoán thảm họa từ truyện tranh

Tình trạng động đất và núi lửa phun trào gia tăng tại Nhật Bản trong tháng 6 đang gây lo ngại cho du khách trong khu vực. Cùng thời điểm, mạng xã hội Nhật lan truyền lời tiên đoán trong cuốn manga “Tương lai tôi đã thấy” (Watashi ga Mita Mirai) của tác giả Ryo Tatsuki về một thảm họa sẽ xảy ra vào đầu tháng 7, khiến lượng khách quốc tế đến Nhật sụt giảm nghiêm trọng.

Hãng Greater Bay Airlines (Hong Kong, Trung Quốc) đã cắt giảm nhiều chuyến bay tới Nhật Bản do lượng đặt vé chỉ đạt 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hong Kong Airlines cũng tạm dừng các đường bay khứ hồi đến hai thành phố Kumamoto và Kagoshima – nơi đang ghi nhận hoạt động địa chất mạnh tại đảo Kyushu. Một số công ty lữ hành tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, lượng khách đặt tour đến Nhật qua họ đã giảm tới 80% do tâm lý lo sợ từ lời tiên tri trong truyện tranh.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, chỉ trong 6 ngày từ 21 đến 26/6, đã có hơn 470 trận động đất ghi nhận quanh quần đảo Tokara, thuộc khu vực phía tây nam Nhật Bản. Cơ quan này cũng đã nâng mức cảnh báo núi lửa Shinmoe lên cấp độ 3 trên thang 5 mức, sau khi núi lửa này phun trào ngày 22/4 với cột tro cao tới 500m, đánh dấu lần hoạt động đầu tiên sau 7 năm.

Khách du lịch nước ngoài trên phố mua sắm Nakamise, Tokyo. (Ảnh: Kyodo News)

Tuy nhiên, các chuyên gia địa chấn khẳng định không có cơ sở khoa học để liên hệ những hiện tượng địa chất hiện tại với các dự báo trong cuốn manga nói trên. Ông Ryoichi Nomura, lãnh đạo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhấn mạnh chưa có phương pháp nào có thể dự đoán chính xác thời gian, địa điểm hay cường độ của một trận động đất và cho rằng các lời đồn đoán là “vô căn cứ”.

Sự quan tâm đặc biệt dành cho cuốn truyện tranh lần này phần nào đến từ việc chính tác giả Ryo Tatsuki từng gây chú ý vào năm 1999 khi xuất bản một tác phẩm được cho là có nội dung dự báo trước về trận động đất thảm khốc xảy ra vào tháng 3/2011.