Du lịch không tiền mặt: Trải nghiệm hiện đại, an toàn, tiện lợi

Dễ dàng đặt vé máy bay, phòng khách sạn và thanh toán chỉ với một ứng dụng



Khách hàng có thể hoàn toàn chủ động lập kế hoạch cho chuyến đi từ khâu đặt vé máy bay hoặc phòng khách sạn bằng ứng dụng di động.

Đặc biệt, xu hướng đặt vé máy bay và phòng khách sạn bằng ứng dụng ngân hàng gần đây đang "nở rộ". Tương tự với các nền tảng đặt vé hiện tại, đặt vé bằng ứng dụng ngân hàng cũng giúp khách hàng dễ dàng so sánh giá cả và tiện ích đi kèm. Song, so với việc đặt vé trực tuyến thông thường, đặt vé thông qua ứng dụng ngân hàng có nhiều ưu điểm hơn về an toàn thông tin và hạn chế rủi ro thanh toán.

Đặt vé máy bay và khách sạn dễ dàng trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam

Khách hàng chỉ cần sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký để thanh toán. Các ngân hàng cũng thường có những chương trình khuyến mại để khuyến khích khách hàng trải nghiệm việc đặt vé trực tiếp trên ứng dụng. Điều này giúp khách hàng có thể tiết kiệm cho chi tiêu của mình.

Dễ dàng kiểm soát chi tiêu trong chuyến đi

Khi thanh toán bằng tiền mặt, du khách có thể dễ dàng bị mất kiểm soát chi tiêu. Tuy nhiên, với du lịch không tiền mặt, du khách có thể dễ dàng theo dõi chi tiêu của mình thông qua các ứng dụng ngân hàng. Điều này giúp du khách có thể tiết kiệm được chi phí và tránh bị chi tiêu vượt mức.

Du lịch không tiền mặt cũng mang lại tính an toàn cao hơn. Trong quá trình tham quan mua sắm và thanh toán dịch vụ trong chuyến đi, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản hoặc thanh toán bằng hình thức quét mã QR. Khi thanh toán bằng tiền mặt, du khách có thể gặp phải những rủi ro như mất mát, trộm cắp,...

Thảnh thơi nghỉ ngơi với trải nghiệm du lịch không tiền mặt

Trải nghiệm du lịch không tiền mặt cùng ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam



Nhằm khuyến khích du khách trải nghiệm du lịch không tiền mặt, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đặt vé máy bay và khách sạn trên ứng dụng ngân hàng Shinhan SOL Việt Nam.

Vi vu cùng Shinhan SOL Việt Nam với trải nghiệm du lịch không tiền mặt

Khách hàng có thể nhập mã giảm giá "TRAVELWSOL" để được giảm ngay 100.000 VNĐ cho các đơn có giá trị từ 700.000 VNĐ. Chương trình khuyến mại diễn ra từ 01/11/2023 - 31/03/2024.



Khách hàng mới có thể tạo tài khoản thông qua quy trình định danh điện tử eKYC, tận hưởng các lợi ích: phí chuyển khoản nội địa, miễn phí dịch vụ SMS, tạo số tài khoản ngân hàng giống với số điện thoại…

Sau đó khách hàng sử dụng mã khuyến mại bằng cách: Truy cập "Đặt chỗ & Đi lại", chọn tiện ích "VÉ MÁY BAY & KHÁCH SẠN"; lựa chọn chuyến bay hoặc phòng khách sạn phù hợp, điền thông tin, nhập mã giảm giá "TRAVELWSOL" và tiến hành thanh toán đặt chỗ bằng tài khoản thanh toán của ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Tìm hiểu thêm các thông tin về ngân hàng và ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam tại https://shinhan.com.vn/