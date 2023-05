Dự kiến xét xử đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản trong tháng 6

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an tại buổi họp báo, chiều 5/5

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 5/5, phóng viên đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Việt Á; Việc điều tra liên quan Tập đoàn Mường Thanh ra sao?

Trả lời câu hỏi, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tiến độ điều tra các vụ án trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực chỉ đạo, đều được Bộ Công an tiến hành điều tra tích cực, khẩn trương, cơ bản hoàn thành tiến độ.

Riêng vụ Việt Á, ông Xô cho biết, dự kiến Bộ Công an có kết luận điều tra trong quý I, nhưng do tính chất phức tạp vụ án, có quá nhiều vụ án đang phải tiến hành đồng thời, nên Bộ đề xuất Ban chỉ đạo xin gia hạn đến quý II năm 2023.

Với vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành. Theo báo cáo, ngày 15/7/2019, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản về tội "lừa dối khách hàng".

"Nhiều người hỏi tại sao chưa khởi tố, nhưng thực tế là đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, tuy nhiên không áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Thanh Thản, tức là cho ông Thản tại ngoại", Trung tướng Xô cho hay.

Tiếp đến ngày 6/8/2019 và 21/10/2019, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội lại tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó khởi tố thêm 6 cá nhân khác về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo ông Xô, vụ án đã 5 lần điều tra bổ sung, nên đã kéo dài từ năm 2019 đến nay. Đến ngày 14/4/2023, VKSND thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng đối với 7 bị can trên; dự kiến TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử trong tháng 6 tới.