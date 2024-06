Giá vàng liên tục trồi sụt, vàng nhẫn vẫn giữ mức cao

Cụ thể, tại thị trường New York, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch đêm qua (25/6 - theo giờ Việt Nam) lại đảo chiều đi xuống do đồng đô là Mỹ bật tăng. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt bất ngờ tăng từ mức 105,5 điểm lên 105,7 điểm vào đầu phiên giao dịch 25/6 trên thị trường Mỹ (tối 25/6 giờ Việt Nam).

Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức 2.319,11 USD/ounce, đảo chiều giảm tới 11,77 USD/ounce, tương đương 0,5%.

Chiến lược gia John LaForge của US Bank cho rằng, giới đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợ bởi hiện có những dấu hiện cho thấy chính sách tiền tệ tích cực của Fed, đã đạt đến giới hạn và biến động của giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dòng chảy trong thị trường bán lẻ. Ông chỉ ra rằng, người tiêu dùng ở châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ là động lực quan trọng cho thị trường vàng thỏi vật chất, hỗ trợ giá cả ở mức gần kỷ lục.

Tại thị trường trong nước, hôm qua (25/6), giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank công bố tiếp tục giữ nguyên mức cũ là 76,98 triệu đồng/lượng. Đây là phiên thứ 14 liên tiếp giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất.

Về diễn biến giá vàng, lúc cuối giờ ngày làm việc hôm qua (25/6), giá vàng miếng SJC của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá đã niêm yết ở phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC của Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra ở mức 76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá đã niêm yết ở phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn tròn trơn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giữ ở nguyên mức 74,66 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra giữ ở mức 75,96 triệu đồng/lượng.