Du khách quốc tế ví Hội An là thành phố hấp dẫn nhất của Việt Nam

Là quê hương của những thợ may khéo léo đẳng cấp thế giới, những chiếc bánh mì thơm ngon nhất Việt Nam và lễ hội đèn lồng lộng lẫy hàng tháng, phố cổ Hội An là điểm đến rất đáng để du khách chọn ở lại- Tác giả bài viết Sabrina Russello đã bày tỏ những ấn tượng đẹp đẽ khi đến với Hội An (Việt Nam).

Ảnh minh họa (Nguồn: Anantara Resort and Spa Hoi An)

Đến Hội An, du khách có thể mua bất cứ thứ gì ở đây, từ gia vị địa phương đến giày dép và quà tặng thủ công.

"Khu phố cổ có rất nhiều quán cà phê thú vị - chắc chắn cà phê Việt Nam là thức uống không thể bỏ qua - hoặc vãn cảnh chùa Hội An. Dọc theo những con đường chính có nhiều xe đạp và xe bán đồ ăn, hoặc rẽ vào con phố nhỏ cũng có rất nhiều điều đáng để khám phá", tác giả viết.

Khu nghỉ dưỡng Anantara Hoi An

Điểm dừng chân của tác giả Sabrina Russello là khu nghỉ dưỡng Anantara Hoi An. Nằm trên thắng cảnh bờ sông Thu Bồn, Anantara Hoi An Resort là khu nghỉ dưỡng ở Hội An mang đến cho du khách ấn tượng thư giãn tuyệt vời bên sông.

Theo tác giả, kiến trúc của Anantara Hội An phản ánh ảnh hưởng của phong cách châu Á và Pháp, điểm thêm một chút biến tấu cảnh quan ngoài trời. Khu nghỉ dưỡng có 4 lựa chọn phòng, từ phòng có ban công sang trọng đến phòng cao cấp hướng sông. Nếu có thể, hãy lựa chọn phòng sang trọng hơn hoặc chọn loại suite cao cấp nhìn ra sông, có thiết kế không gian mở với không gian sinh hoạt, phòng ngủ và phòng tắm lớn. Nội thất của căn phòng duy trì thiết kế phong cách Pháp, có cửa trượt đôi, trần nhà cao và phòng tắm lát gạch khảm.

Tác giả mô tả: "Trong khi những bông hoa màu hồng rực rỡ xếp hàng trên sân thượng của khu nghỉ dưỡng thì những cây cọ và cây xanh khác tiếp tục lấp đầy không gian giữa các tòa nhà màu hồng nhạt và màu san hô, tạo cảm giác rừng rậm được cắt tỉa cẩn thận".

Khoảng 94 phòng và dãy phòng được bố trí lệch tầng, là cách nhấn nhá hiện đại theo phong cách Đông Dương.

"Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là những chậu hoa súng đặc trưng, hệ thống chiếu sáng đèn lồng, cổng vòm và cột màu kem bao phủ hầu hết dọc theo các lối đi của khu nhà", tác giả bày tỏ đặc biệt thích thú với không gian khu nghỉ dưỡng.

Ẩm thực

Tác giả cho rằng các món ăn tại khu nghỉ dưỡng Anantara Hoi An cũng rất phong phú, gồm nhiều món ăn quốc tế và Việt Nam. Đặc biệt, những món ăn như phở Việt Nam đến bánh rán mang đặc trưng vùng miền.

Một điểm ăn uống khác mà tác giả đã ghé thăm là nhà hàng Hội An Riverside.

"Vào buổi tối, tôi có thể ngắm nhìn không gian bên ngoài trời khi thưởng thức các món ăn truyền thống tại Nhà hàng Hội An Riverside. Du khách có thể ngồi trên những chiếc ghế dệt đặt ngoài trời ngắm nhìn mặt nước sinh động lấp lánh. Thực đơn nhà hàng bao gồm lựa chọn gọi món hoặc set ăn theo phong cách gia đình, cả hai đều kết hợp các món ăn hiện đại và tinh tế của Việt Nam. Tôi đánh giá cao món gỏi xoài xanh khô bò, vịt quay sốt xoài, rau muống xào tỏi. Đối với món tráng miệng, những khách hàng quen sẽ không thể bỏ qua món bánh rán Eton nhiệt đới hoặc bánh dứa crème brûlée", tác giả viết.

Nếu du khách quan tâm các món kết hợp rượu vang hoàn hảo thì có khoảng 100 loại rượu vang để lựa chọn. Năm 2020, Nhà hàng Hoi An Riverside đã giành được Giải thưởng Xuất sắc từ giải thưởng rượu vang của Anh Wine Spectator Awards và là nhà hàng duy nhất trong thành phố đạt được giải thưởng này.

Ngoài ra, tác giả cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi khám phá sự hội tụ giữa nghệ thuật và ăn uống sáng tạo tại phòng triển lãm nghệ thuật Art Space Hội An. Đây là một trong những phòng trưng bày nghệ thuật kết hợp với điểm nghỉ ngơi ăn uống mới nhất của Hội An. Đến đây, du khách có thể thưởng thức ẩm thực Đông-Tây hiện đại, nổi bật là hải sản đánh bắt tại địa phương và các món tráng miệng được in 3D.

"Nhà hàng sở hữu các tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn từ các nghệ sĩ quốc tế gốc Việt Nam, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho không gian. Thực đơn nổi bật bao gồm các loại pizza nóng từ lò nướng bằng củi. Nhâm nhi cà phê, rượu và cocktail mới pha trong khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật địa phương - nổi tiếng - và triển lãm được mở cửa theo mùa", tác giả nhận định.

Bên cạnh đó, theo tác giả, thành phố du lịch Hội An cũng mang đến những khám phá văn hóa đặc sắc của vùng miền. Tại đây, các lớp học về văn hóa Việt Nam bao gồm các chủ đề như làm đèn lồng, vẽ tranh và nấu ăn đều đáp ứng nhu cầu của du khách.

"Tham gia tour du lịch ẩm thực địa phương là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất mà tôi có ở Việt Nam", cây bút Sabrina Russello nhấn mạnh.