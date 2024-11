Du khách phẫn nộ, chứng kiến điều tồi tệ ở kỳ quan thế giới

Gần 400 chuyến bay bị hoãn

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất của Flightradar24 , tính đến đầu ngày 19/11, hơn 370 chuyến bay đến và đi sân bay quốc tế New Delhi đã bị hoãn, do sương mù dày đặc và ô nhiễm.

Business standard thông tin, Delhi International Airport Limited - đơn vị điều hành và quản lý sân bay Delhi - tuyên bố trên Twitter rằng, do ô nhiễm không khí và sương mù dày đặc nên hoạt động bay bị ảnh hưởng.

Nhiều sân bay ở Ấn Độ ra khuyến cáo về việc hoạt động bay bị ảnh hưởng vì ô nhiễm không khí. Ảnh: Reuters.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, IndiGo, Air India và SpiceJet là các hãng hàng không khai thác nhiều chuyến bay nhất đến và đi từ sân bay Delhi mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện tất cả các hãng hàng không này đều tuyên bố phần lớn chuyến bay đến thủ đô của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Trả lời PV Tiền Phong trên mạng xã hội X, đại diện Hãng hàng không Air India cho biết, do tầm nhìn kém ở New Delhi và một số khu vực ở Bắc Ấn Độ, nên hoạt động bay đến và đi từ thủ đô của Ấn Độ đang bị ảnh hưởng. Hãng hàng không này khuyến cáo hành khách nên đến sân bay sớm, vì ô nhiễm không khí khiến tầm nhìn bị hạn chế sẽ làm giao thông bị tắc nghẽn. Đặc biệt, hành khách nên kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình trước khi đến sân bay.

Reuters cho biết, dữ liệu từ Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương (CPCB) của Ấn Độ ghi nhận 30 trạm giám sát ô nhiễm ở Delhi báo cáo mức độ ô nhiễm không khí đang đặc biệt nghiêm trọng.

Màn sương mù chết chóc bao phủ các tượng đài và tòa nhà cao tầng ở New Delhi, khiến tầm nhìn xuống thấp đến mức các hãng hàng không phải cảnh báo về sự chậm trễ. Ảnh: The Atlantic.

Trước đó, hãng thông tấn PTI đưa tin rằng, sương mù dày đặc cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của sân bay Amritsar ở Punjab của Ấn Độ. Amritsar ghi nhận AQI là 310, một trong những mức ô nhiễm cao nhất cả nước.

Theo Flightradar , khoảng 200 chuyến bay vào đầu tháng 11 cũng đã bị hoãn do điều kiện không khí ô nhiễm. Một lớp sương mù dày cũng bao phủ Noida, làm chậm quá trình di chuyển của giao thông. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên hoạt động thể chất ngoài trời trong điều kiện này.

Kỳ quan thế giới bị che phủ

Các hãng tin cập nhật việc thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang liên tục phải vật lộn với ô nhiễm không khí trong gần 20 ngày qua, sau lễ hội Diwali - lễ hội ánh sáng diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Devdiscourse cho biết, ô nhiễm không khí đã tạo nên lớp sương mù dày đặc bao phủ xuống đền thờ Taj Mahal của Ấn Độ - kiệt tác kiến trúc của nhân loại và di sản thế giới của UNESCO. Điều này khiến nhiều du khách bày tỏ sự thất vọng, về việc họ không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Taj Mahal do tầm nhìn bị hạn chế.

Khách du lịch tham quan Taj Mahal giữa sương mù dày đặc. Ảnh: PTI.

Một du khách đến từ thành phố Gurgaon đã nói với hãng thông tấn ANI của Ấn Độ rằng: "Tôi đã tích cóp tiền bạc để đến Taj Mahal hôm 18/11, nhưng tôi không thể thấy được vẻ đẹp của di sản thế giới này vì sương mù và khói bụi ô nhiễm . Trước đó một năm, bạn tôi đã đến đây và ghi lại được những bức ảnh thật tuyệt vời khi tầm nhìn không bị che phủ".

Cách đây không lâu, trong chuyến du lịch đến Hà Nội - Việt Nam, ông Abraham (64 tuổi, sinh sống tại New Delhi, Ấn Độ) chia sẻ với PV Tiền Phong là ngoài việc muốn khám phá thêm đất nước mới, ông đến Việt Nam du lịch vì muốn tránh xa bầu không khí đang ngày càng ngột ngạt và khó chịu ở New Delhi.

Trong khi việc đốt rơm rạ ở Punjab và Haryana góp phần gây ô nhiễm không khí ở Delhi thì khí thải từ phương tiện giao thông nhất là xe máy xăng là yếu tố chủ yếu khiến chất lượng không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Theo Hệ thống hỗ trợ quyết định quản lý chất lượng không khí của Delhi, khí thải từ phương tiện giao thông chiếm khoảng 13,3% ô nhiễm của Delhi.

Để ứng phó với tình trạng chất lượng không khí ngày càng xấu đi, chính quyền Delhi đã cho tất cả các lớp học (trừ lớp 10 và 12) tổ chức trực tuyến. Đặc biệt, không có xe tải nào được phép vào thành phố ngoại trừ những xe chở các mặt hàng thiết yếu.

Chính quyền cũng kêu gọi trẻ em, người già và những người khác mắc bệnh mãn tính hoặc các vấn đề về hô hấp tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt.

Đặc biệt, mọi hoạt động xây dựng bị bắt buộc tạm ngừng. Trong khi đó, chính quyền New Delhi cấm một số xe cũ ngốn nhiều dầu diesel vào thành phố, cấm xe bốn bánh chạy xăng BS-III và xe bốn bánh chạy dầu BS-IV.

Các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc quốc gia Delhi-Agra trong sương mù ô nhiễm tại Mathura. Ảnh: PTI.

Được biết, các hành động vừa nêu trên nằm trong Kế hoạch hành động ứng phó theo cấp độ (GRAP-III) bắt đầu từ hôm 16/11. Những người vi phạm sẽ bị truy tố theo Mục 194 (1) của Đạo luật phương tiện cơ giới năm 1988, với mức phạt 20.000 Rupee (hơn 6 triệu đồng).

Hiện tại, một số khu vực của New Delhi có mức độ ô nhiễm cao hơn 50 lần so với giới hạn an toàn được Tổ chức y tế thế giới khuyến nghị. Dự báo, chất lượng không khí kém sẽ tiếp diễn, nhiều quốc gia khuyến cáo người dân không nên đến thủ đô của Ấn Độ du lịch thời gian này.

Theo AP, Reuters, Devdiscourse, ANI