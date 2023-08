Du khách Australia thích thú với trải nghiệm ở Huế

Trong một bài viết, tác giả Troy Nakervis đã kể về hành trình khám phá Việt Nam, cụ thể là Huế.

"Mùi thơm của sả và bạc hà làm tôi ngạc nhiên khi bước vào một căn bếp nhỏ của miền trung Việt Nam và vị giác khiến tôi ngay lập tức nghĩ rằng mình sắp được thưởng thức một món ăn tuyệt vời", Troy Nankervis – một du khách Australia và là tác giả bài viết nêu cảm nhận trong hành trình khám phá Việt Nam, điển hình là Huế.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Lê Chung

Một nồi súp bí ngô khổng lồ đun nóng từ từ trên bếp điện. Và trong căn bếp, một phụ nữ trung tuổi đang khéo léo làm nem cuốn. Những đĩa rau, thịt thái hạt lựu và các loại thảo mộc tươi trong bếp mang lại cho thực khách cảm giác hào phóng và chu đáo khi chuẩn bị bữa ăn này.

"Những món ăn ở Huế đã gắn liền với lịch sử hoàng gia Việt Nam và bây giờ, một du khách nước ngoài như tôi lại có cơ hội nếm thử món ăn đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Điều đó thật tuyệt vời", nhà vănTroy Nankervis viết.

Những ý nghĩa lịch sử gắn bó theo thời gian dù là trải nghiệm ở Việt Nam hay thành phố Huế cũng giúp du khách cảm nhận được vị trí đặc biệt bởi những nét truyền thống quý báu vẫn có thể lưu giữ đến ngày nay.

Trước đây, cố đô của Việt Nam là Huế từng được xem là trung tâm văn hóa, chính trị của Việt Nam từ đầu những năm 1800 đến năm 1945. Thành phố Huế cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1993. Và nếu bạn có cơ hội ghé thăm Sông Hương thì đây là điểm đến lý tưởng đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

Người dân địa phương tin rằng phong cảnh của dãy núi Ngự Bình, còn được gọi là "Bình phong Hoàng gia" và trên đó Hoàng thành đã được xây dựng, giống hình dạng một con rồng.

"Huế mang đặc trưng của sự pha trộn giữa lịch sử, thần thoại và ẩm thực mà tôi thực sự yêu thích điểm đến này của Việt Nam", tác giả Troy Nankervis viết.

Rất nhiều người Australia muốn đến Việt Nam

Phải thừa nhận rằng, trong khi những nơi khác ở châu Á như Thái Lan, Campuchia và Bali được biết đến bởi những điểm đến nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn thì Việt Nam lại mang đến vẻ đẹp riêng biệt bởi nét độc đáo về văn hóa, ẩm thực và lịch sử.

Huế trong mắt của du khách Australia. Ảnh: Troy Nankervis

"Tôi đã không đơn độc trong dòng suy nghĩ này khi Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách Australia lựa chọn", tác giả Troy Nankervis nhận định.

Theo thống kê của công ty Intrepid, số lượng hành khách hàng năm đến Việt Nam đã tăng 166% khi so sánh từ năm 2023 với năm 2022. Theo thống kê, hầu hết du khách đặt các chuyến đến Việt Nam là từ Australia (43%), tiếp theo là Anh (24%), Mỹ và New Zealand (mỗi nước 11%). Và đối với các thành phố của Việt Nam, thành phố Huế có rất nhiều điều thú vị. Bên cạnh giá cả phải chăng, điểm đến nay mang đến không gian thanh bình, nhẹ nhàng, không quá nhộn nhịp như thành phố Hồ Chí Minh và là điểm đến đáng để dừng chân cho du khách, đặc biệt là nếu muốn đến thăm cả Đà Nẵng hoặc Hội An gần đó.

"Bởi giá cả phải chăng, hành trình trải nghiệm Việt Nam, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội, sau đó qua Hội An (quê hương của những thợ may lụa nổi tiếng), đồng bằng sông Cửu Long và kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là Huế, chuyến đi đã cho chúng tôi cảm nhận đặc biệt thú vị từ chuyến tàu đêm từ Hà Nội vào đây", tác giả viết.

Ẩm thực tuyệt vời

So với các nền ẩm thực khác, đặc biệt là các vùng của châu Âu và Mỹ, món ăn Việt Nam tươi ngon, nhẹ nhàng và tập trung nhiều vào hương vị.

Tác giả khám phá Đại nội. Ảnh: Troy Nankervis

Tác giả viết, bữa tiệc của chúng tôi bắt đầu với một loạt món khai vị: món súp bí đỏ truyền thống của Việt Nam mà tôi đã thấy trước đó hâm nóng trên bếp, gỏi mít và nem cuốn. Tiếp theo là món thịt lợn kho tàu thơm ngon và món đậu phụ đựng trong niêu đất. Thịt gần như tan chảy trong miệng và bạn có thể nếm được vị gừng và tỏi tươi. Cùng với đó là món thịt lợn bằm với cà chua, trang trí thêm hành lá và rau mùi - món ăn phổ biến trên bàn ăn của các gia đình ở Việt Nam.

"Canh chua cũng rất ngon, bao gồm hải sản, dứa và giá đỗ, sau đó là trái cây tươi tráng miệng. Và chắc chắn chúng tôi cũng không từ chối một ly bia lạnh khi kết thúc bữa ăn", tác giả nêu cảm nhận.

"Giống như Bali và Thái Lan, đi vòng quanh bằng xe máy là một trong những cách tốt nhất để ngắm nhìn Việt Nam, và đây là cách chúng tôi trải qua ngày thứ hai ở Huế", tác giả viết.

Khám phá Huế rất hấp dẫn và mất khoảng nửa ngày. Thêm vào đó là đi từ sáng sớm đồng nghĩa với việc ít đám đông hơn và xua tan cái nóng. Lăng Tự Đức - công trình lăng tẩm ấn tượng bậc nhất xứ Huế - là điểm đến đáng để ghé thăm.

Lăng Tự Đức là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực với những khu vườn xa hoa và nghệ thuật, và được thiết kế bởi chính Hoàng đế trước khi ông qua đời.

Và theo tác giả, đừng quên ghé thăm khu phố đêm Phú Hội của Huế.

"Rất nhiều quán bar và nhà hàng, đường phố trở nên sống động sau khi mặt trời lặn với ánh đèn neon và sự nhộn nhịp của khách du lịch cũng như du khách ba lô. Đối với tôi, đây là một phiên bản ít choáng ngợp hơn so với các quận tương tự ở Bangkok và Thành phố Hồ Chí Minh", tác giả viết.

Nhìn chung, trải nghiệm Việt Nam giống như một cuộc phiêu lưu dài ngày, và tôi rất nóng lòng muốn quay trở lại nếu có cơ hội sau này.

"Huế - viên ngọc ẩn giấu của Việt Nam mang đến cho du khách hành trình khám phá những cung điện và kiến trúc cung đình lịch sử và là thủ đô của Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1945. Thời điểm đẹp nhất để du lịch Huế là từ tháng Hai đến tháng Tư. Huế cũng chỉ cách Đà Nẵng, trung tâm thương mại trung tâm của Việt Nam và Hội An - di sản UNESCO - một đoạn lái xe ngắn", tác giả viết./.