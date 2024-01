Du hí Tết khắp mọi miền đến trải nghiệm đa giác quan Van Gogh chỉ có ở Gigamall

Chơi Tết kiểu mới với đường hoa Xuân Đa Sắc



Nối tiếp thành công của đường hoa xuân được tổ chức thường niên, điểm hẹn du xuân Gigamall năm nay gây ấn tượng với dấu ấn mới mẻ khắc hoạ văn hoá mọi miền. Đó là Quốc Tử Giám nhuận sắc giữa vườn đào hồng thắm đại diện cho "góc tết" miền Bắc, nho nhã. Một góc phố Hội An vàng rực với cội mai khoe sắc, lồng đèn sắc màu… khắc hoạ không khí mùa xuân miền Trung ấm áp, đủ đầy.

Đường hoa Xuân Đa Sắc 2024 tại TTTM Gigamall trở thành "điểm hẹn trong mơ" cho mọi gia đình

Ngược về miền Tây Nguyên hùng vĩ, du khách có thể check-in với mái nhà rông cao vút, gõ điệu cồng chiêng vang vọng… được kỳ công phục dựng giữa sắc hoa tràn đầy sức sống. Tết của miền Nam trở nên gần gũi hơn bao giờ hết với toà Bưu điện thành phố giữa vườn hoa. Và đương nhiên không thể thiếu một dòng sông phù sa trù phú với ghe, xuồng tấp nập, cây cối sum suê… của vùng sông nước Tây Nam Bộ.



Dãy Phố Ông Đồ tại đường hoa xuân Gigamall đã sẵn sàng trao chữ may mắn đầu xuân cho mọi du khách

Toạ lạc tại trục đường huyết mạch Phạm Văn Đồng, kết nối thuận tiện với sân bay - các bến tàu xe, du khách muôn phương hay Việt kiều về quê ăn Tết có thể dễ dàng ghé thăm Gigamall, trải nghiệm đường hoa xuân "mọi miền tại một điểm đến". Đặc biệt, lần đầu tiên tại đường hoa xuân Gigamall sẽ mang đến cho khách tham quan các không gian du xuân cực đặc biệt được lấy cảm hứng từ danh họa Van Gogh với nhiều hoạt động tương tác thú vị như khu cà phê, mua sắm quà lưu niệm, mua vé trực tiếp trải nghiệm Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh tại tầng 8.



Khách hàng mua vé trải nghiệm triển lãm Van Gogh tại đường hoa xuân nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đặc biệt, du khách chia sẻ ảnh check-in tại khu vực Van Gogh và gắn thẻ fanpage Gigamall, fanpage Van Gogh Expo Vietnam sẽ được tặng ngay voucher ưu đãi lên đến 35% tại Nhà hàng Vincent (tầng 8). Ngoài ra, khách tham quan mua vé triển lãm Van Gogh ngay tại đường hoa xuân còn được "lì xì" voucher 50.000 VNĐ sử dụng tại Jazzy Paradise (tầng 6) và JP Sport Games (tầng 7).



Trải nghiệm chơi Tết đa điểm chạm, thăng hoa mãn nhãn

Không gian Van Gogh tại đường hoa xuân và triển lãm ở tầng 8 trở thành điểm check in "không thể bỏ lỡ"

Với sức hấp dẫn khó chối từ bởi mô hình Shop Entertainment đặc sắc, sau 5 năm phát triển, Gigamall hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn du xuân sôi động với mỗi trải nghiệm là mỗi niềm vui, hấp dẫn với mọi du khách, thiết kế trải nghiệm phù hợp với mọi lứa tuổi nhờ hệ sinh thái vui chơi giải trí, ẩm thực "all in one" từ Việt Nam đến Á - Âu, đồng thời dẫn đầu về sự bứt phá với chuỗi hoạt động đầy dấu ấn "lần đầu tiên tại Việt Nam", vươn tầm quốc tế như triển lãm nghệ thuật Van Gogh Art Lighting Experience. Đặc biệt, trong thời gian tới triển lãm Van Gogh sẽ tục tục trình làng giới yêu nghệ thuật thêm không gian trải nghiệm Immersive 720 độ hoàn toàn mới, có thể lay động mọi giác quan của khách thưởng lãm.

TTTM Gigamall & Sense City Phạm Văn Đồng mang đến trải nghiệm đón Tết "all in one" chạm đến mọi giác quan

Ngoài ra, nhằm mang tới cho du khách hành trình đa trải nghiệm, "bừng mở mọi giác quan", Gigamall còn liên tục tiên phong đầu tư tích hợp công nghệ 4.0. Nổi bật là khu tổ hợp giải trí giáo dục công nghệ tương tác JP Wonder World thuộc tầng 5, 6, 7 TTTM Gigamall với các điểm nhấn như JP Sport Games, Công viên VR Theme Park siêu độc đáo, Công viên Khủng long Jpark…

Hoà vào không khí mua sắm rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2024, ngay từ bây giờ mọi gia đình đã có thể săn những "deal cực hời" với những mặt hàng Tết như bánh, trái, kẹo, mứt, giỏ quà, đồ trang trí Tết cùng hàng triệu sản phẩm khác tại CoopXtra ở tầng 2-3 hay các thương hiệu Nhật Bản hàng đầu như siêu thị Kohnan Japan và sắp tới là siêu thị Shiki Mart ở tầng hầm B1 chuẩn bị khai trương với rất nhiều loại thực phẩm, bánh mứt, trái cây cùng hàng hoá tiêu dùng được nhập khẩu trực tiếp từ "đất nước mặt trời mọc". Ngoài ra, Giga Market với đa dạng sản phẩm đặc sản vùng miền chất lượng cũng đang triển khai chương trình ưu đãi đổi điểm tích luỹ trên app Gigamall nhận e-Voucher giảm đến 50.000VNĐ cho hoá đơn thanh toán từ 300.000VNĐ.

Trung tâm thương mại Gigamall

Website: https://gigamall.com.vn/vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/gigamallvietnam/

Website đặt vé Van Gogh Art Lighting Experience (tại tầng 8 - TTTM Gigamall: www.Jp-expo.com.vn)

Fanpage triển lãm Van Gogh: https://www.facebook.com/vangoghexpovn