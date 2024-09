Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks tập 2 lên sóng, team Tá Lả có gì khiến dàn khách mời mê đắm đuối?

Ai bảo ẩm thực chỉ là chuyện ăn uống đơn thuần? Trong tập 2 của Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks do Here We Go và Coca-Cola Foodmarks sản xuất, khán giả lại một lần nữa được cuốn vào hành trình khám phá món ngon, quán đỉnh và những câu chuyện hay. Ở tập này, Tina Thảo Thi cùng dàn khách mời "thực thần" dẫn dắt người xem tìm hiểu các quán ăn thuộc team Tá Lả - nơi nổi danh với những món ăn có sự kết hợp của nhiều loại nguyên liệu, tạo nên hương vị độc đáo.



Bên cạnh những gương mặt sành ăn đã quen thuộc với khán giả từ tập 1 như Huy Linh Tinh, Min Mặn Mồi và Con Cò Đây, tập 2 này có sự góp mặt của Puta Ăn Gì khiến dân tình thêm háo hức. Mỗi nhân vật đều mang đến những góc nhìn và cảm xúc khác nhau, tạo nên sự tương tác thú vị và đầy tiếng cười. Đội hình này không chỉ khám phá những quán ăn độc đáo mà còn tạo ra những khoảnh khắc dí dỏm, khiến khán giả không thể rời mắt.

Đậu Homemade

Tina Thảo Thi và Min Mặn Mồi bắt đầu với một cú "chào sân" team Tá Lả cực chất tại Đậu Homemade, nơi có món bún đậu mắm tôm "chuẩn Bắc" đã khiến cả hai không ngừng trầm trồ. Quán tọa lạc tại trục đường chính, với 2 mặt tiền đắc địa, do đó khách đến ăn khá dễ tìm đường.

Mẹt bún đậu tại Đậu Homemade không làm Tina và Min Mặn Mồi thất vọng với bún ép chặt, đậu hũ chiên giòn tan, thịt luộc ngọt mềm, chả cốm thơm lừng cùng hàng loạt topping như ba rọi riềng mẻ đậm đà và đậu lá dứa siêu lạ. Nhưng tâm điểm của bữa ăn chính là bát mắm tôm đậm vị. Nghe chị Giang - chủ quán bật mí, để mắm tôm đảm bảo đúng hương vị truyền thống nên chị đã chuyển thẳng từ Hà Nội vào Sài Gòn, còn các nguyên liệu như rau thơm đều đến từ những trang trại được chọn lọc kỹ càng. Không ngạc nhiên khi Tina và Min Mặn Mồi liên tục "gật gù" khen ngon, đúng chuẩn món ngon, quán đỉnh mà các khách mời luôn yêu thích.

Ngoài món ăn, Đậu Homemade còn có một điểm cộng đặc biệt đó chính là tiết mục múa rối nước vào mỗi tối thứ 6. Ngày nay, múa rối nước đã được đưa vào những thành phố lớn để biểu diễn nghệ thuật, thu hút rất nhiều những người yêu nét đẹp văn hoá truyền thống và cả những vị khách du lịch nước ngoài khi đến Việt Nam. Múa rối nước tại Đậu Homemade mang lại một định nghĩa rất khác cho hình thức nghệ thuật này. Đậu Homemade có sân khấu thủy đình biết "đi" nên khán giả vừa có thể xem múa rối vừa có thể giao lưu cùng nghệ nhân sau các buổi biểu diễn. Vừa thưởng thức bún đậu, vừa được xem múa rối ngay tại quán thì đúng là một trải nghiệm không dễ tìm. Tina và Min Mặn Mồi đã không ngừng cười nghiêng ngả vì sự vui nhộn của những chú rối nước đáng yêu.

Bánh Cuốn Ba Miền

Nối tiếp quán đỉnh thuộc team Tá Lả, Tina Thảo Thi cùng anh chàng Huy Linh Tinh đã trải nghiệm ngay quán Bánh Cuốn Ba Miền nức tiếng trên đường Trần Quang Khải, TP.HCM.

Món bánh cuốn tại đây không chỉ mềm mịn, dai ngon mà còn được phục vụ kèm theo nhiều món ăn kèm mang đậm dấu ấn vùng miền. Bánh tôm Hạ Long giòn tan, nem chua Bình Định cay nồng và chả lụa thơm ngon quen thuộc với người dân Nam Bộ - tất cả đều được kết hợp khéo léo trong từng phần bánh. Mỗi miếng bánh cuốn khi ăn với các món ăn kèm này lại tạo nên một sự kết hợp hương vị hấp dẫn, từ sự giòn rụm của bánh tôm đến vị chua thanh của nem chua, tất cả hòa quyện một cách hoàn hảo.

Theo chia sẻ của chủ quán, anh Nguyễn Văn Nghĩa, bí quyết của món bánh cuốn nằm ở phần bột gạo 100% nguyên chất, tạo nên những chiếc bánh cuốn mềm dẻo, dai mịn. Phần nhân thịt được chế biến cầu kỳ, kết hợp hài hòa với các loại rau sống tươi ngon. Đặc biệt, mô hình vận hành của quán là bếp trung tâm và bếp chi nhánh. Bếp trung tâm sẽ làm nhân, nước mắm và bột và sơ chế một vài nguyên vật liệu trước. Nguyên vật liệu rất cầu kỳ, phải sơ chế và chọn lựa rất kỹ.

Khách hàng thưởng thức món bánh cuốn không chỉ cảm nhận được sự hài hòa giữa các hương vị mà còn thấy rõ sự tỉ mỉ và tinh tế trong từng công đoạn chế biến. Đây là lý do khiến quán Bánh Cuốn Ba Miền trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu thích ẩm thực truyền thống Việt.

Nộm Gia Truyền Hoa Mai

Nhắc đến team Tá Lả làm sao có thể vắng bóng đi món nộm - một món ăn quen thuộc trong ẩm thực đường phố Việt Nam. Sự kết hợp tinh tế giữa nhiều loại nguyên liệu, từ đu đủ giòn rụm, cà rốt bào sợi đến thịt bò khô dai dai, tất cả tạo nên một hương vị độc đáo khó quên. Trong hành trình trải nghiệm này, Tina Thảo Thi tiếp tục đồng hành cùng Con Cò Đây để kiểm chứng ngay hương vị một trong những quán nộm nổi tiếng tại Hà Nội chính là Nộm Gia Truyền Hoa Mai.

Quán ăn này do bà Phạm Thị Hoa mở được 20 năm, hiện đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người. Bà Hoa chia sẻ, công thức làm nộm của quán được truyền lại từ đời ông bà, với sự chăm chút kỹ lưỡng từng bước chế biến. Để tạo ra được món nộm giòn rụm, rau củ như đu đủ và cà rốt phải được bào sợi và vắt kiệt nước để giữ được độ tươi. Thêm vào đó, nộm của quán được kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau như bò khô, rau thơm, lạc rang, tất cả hòa quyện trong nước mắm chua ngọt đậm vị.

Khuôn viên quán nằm trong một khu tập thể yên bình, mang đậm chất Hà Nội, khiến không gian thưởng thức thêm phần thơ mộng. Từ sáng sớm, bà Hoa và gia đình đã phải tất bật chuẩn bị nguyên liệu để kịp mở hàng lúc 7 giờ, đảm bảo mọi thứ đều tươi ngon và giữ đúng hương vị gia truyền. Không chỉ có nộm bò khô, quán còn nổi tiếng với nhiều món ăn vặt khác như nộm sứa, bánh bột lọc, đều được thực khách ưa chuộng. Những tên tuổi nổi tiếng sành ăn như Tina Thảo Thi hay Con Cò Đây cũng khen ngợi hết lời món bánh bột lọc với vỏ bánh dẻo dai và nước chấm đậm đà của quán.

Chả Cá Lã Vọng

Trong hành trình khám phá quán đỉnh Foodmarks tại Hà Nội, Puta đã dẫn Tina đến một địa điểm không thể bỏ lỡ - quán Chả Cá Lã Vọng nằm ở số 14 phố Chả Cá, nơi nổi tiếng với món chả cá đã tồn tại suốt 153 năm. Được thành lập từ năm 1871, đây là một trong những quán ăn có tuổi đời lâu nhất tại Hà Nội và cũng là quán chả cá đầu tiên của thủ đô.

Món chả cá tại quán được chế biến từ cá lăng – loại cá nuôi tự nhiên, không phải nuôi nhốt trong lồng. Cá được nướng sơ trước khi kết hợp với thì là và hành lá, chỉ cần xào nhẹ là đã có thể thưởng thức ngay. Để ăn kèm với chả cá, thực khách sẽ được phục vụ lạc rang, rau thơm, bún, và đặc biệt là mắm tôm, một thành phần không thể thiếu để tạo nên hương vị truyền thống.

Chủ quán, cô Lê Thị Bích Lộc, là người kế thừa và giữ gìn công thức bí truyền của gia đình. Cô chia sẻ rằng bí quyết để giữ chân khách hàng suốt hơn một thế kỷ nằm ở sự tỉ mỉ trong từng nguyên liệu. Cá lăng không chỉ được chọn lọc kỹ lưỡng mà các nguyên liệu khác như hành lá cũng phải là loại nhỏ, thơm; thì là luôn tươi mới; và bún phải được làm từ loại bột chuẩn, đem luộc sao cho đạt độ ngon vừa phải.

Suốt 153 năm qua, quán Chả Cá Lã Vọng vẫn giữ vững hương vị gia truyền, không thay đổi công thức ướp cá hay quy trình chế biến. Điều này đã giúp quán trở thành biểu tượng không chỉ của ẩm thực Hà Nội mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm một phần ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Tập 2 của Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks đã mang đến một hành trình khám phá ẩm thực độc đáo, với những hương vị hấp dẫn và các câu chuyện hay đằng sau mỗi món ăn. Team Tá Lả không chỉ khiến thực khách hài lòng về mặt vị giác, mà còn gợi mở nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Sự dẫn dắt duyên dáng của Tina Thảo Thi, kết hợp cùng dàn khách mời vui nhộn cũng tạo nên sức hút đặc biệt, khiến mỗi câu chuyện hay từ các chủ quán đỉnh được truyền tải đến người xem một cách khéo léo và thú vị hơn.

Ẩm thực Việt Nam tròn đầy với đủ món ngon từ KHỎI LỬA nướng xì xèo, đến NƯỚC LÈO xì xụp, hay cuốn - trộn hòa quyện TÁ LẢ nguyên liệu, cùng BÁNH MÌ trứ danh giòn rụm, tất cả tạo nên bản đồ ẩm thực với nhiều quán đỉnh khắp ba miền. Để khám phá những món ngon ấy cùng các câu chuyện hay đằng sau mỗi quán ăn, Here We Go cùng Coca-Cola Foodmarks sản xuất chương trình Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks, nơi các thực thần sẽ cùng trải nghiệm các quán đỉnh của 4 team: Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo. Coca-Cola Foodmarks - Nền tảng quy tụ quán đỉnh, món ngon và những câu chuyện hay. Nơi bạn thoả sức thưởng thức các món ngon "đỉnh của chóp", uống Coca-Cola mát lạnh và tạo nên những trải nghiệm diệu kỳ trên bàn ăn! Tập thứ hai của Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks cùng Team Tá Lả sẽ phát sóng lúc 20h00 ngày 20/09 trên YouTube Kenh14 Special, mời bạn cùng tham gia chuyến du hí đẹp mắt, căng bụng này nhé!