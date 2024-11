Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks: Hành trình khám phá món ngon, quán đỉnh với những dư vị khó quên!

Gần hai tháng trước, Here We Go - sân chơi cực "chất" cho các bạn trẻ mê du lịch, khám phá đã chính thức quay trở lại với một diện mạo mới, sôi động và "đã" hơn bao giờ hết. Năm nay, chương trình đã có sự thay đổi bùng nổ với hành trình trải nghiệm ẩm thực mới toanh mang tên Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks. Đây không chỉ đơn thuần là chương trình review ăn uống thông thường, mà là một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc với những câu chuyện thú vị ẩn sau mỗi quán đỉnh.

Với tinh thần đổi mới, Here We Go 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, nhất là giới trẻ yêu thích khám phá ẩm thực. Đặc biệt, với sự dẫn dắt duyên dáng của Tina Thảo Thi cùng 4 khách mời là những "gương mặt vàng trong làng food review Việt", họ đã cùng nhau mang đến cho khán giả những giây phút "đã bụng đã mắt", kèm theo đó là không ít bất ngờ. Xuyên suốt hành trình đó không chỉ là những giây phút thưởng thức món ngon mà còn là một bức tranh sống động về sự phong phú và tinh tế của ẩm thực Việt. Mỗi món ăn không chỉ là một trải nghiệm vị giác mà còn ẩn giấu những câu chuyện hay. Chẳng lạ khi sau mỗi tập phát sóng, khán giả không chỉ thỏa mãn với những món ngon, quán đỉnh mà còn trào dâng một niềm tự hào vì ẩm thực Việt quá phong phú và công phu.

Chỉ trong thời gian ngắn, Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks đã thu hút sự chú ý của các tín đồ ăn uống, đưa 14 quán ăn đặc sắc đến gần hơn với khán giả. Với gần 3,5 triệu lượt xem tích lũy và trung bình 221.314 lượt xem mỗi tập trên Kenh14.vn, Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks không chỉ chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của ẩm thực Việt mà còn thành công trong việc kết nối khán giả, mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khó quên.

Dấu ấn thị giác và vị giác khó quên cùng 4 Team Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo

4 tập với 4 Team Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo, mỗi team lại mang đến một màu sắc riêng, gói gọn tinh hoa ẩm thực truyền thống mà vẫn có nét mới mẻ và độc đáo trong từng món ăn.

Mở đầu hành trình, Team Khói Lửa khiến ai cũng phải xuýt xoa trước hàng loạt món nghi ngút khói thơm lừng. Đầu tiên là Cơm gà Hải Nam (kiểu Singapore), quán đỉnh nổi danh khắp Sài Gòn suốt 3 thập kỷ với món cơm gà ngon khó cưỡng mang sự hoà quyện giữa 3 nền văn hoá ẩm thực Việt-Hoa-Singapore. Đến Bún thịt nướng Hoàng Văn - món bún nổi bật với công thức độc đáo của cô Nguyễn Thị Kim Loan. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của quán chính là việc quán nướng thịt tươi mỗi ngày, đảm bảo mang đến cho thực khách những miếng thịt luôn mềm mọng, ngon đậm đà theo công thức riêng. Bên cạnh đó, các món chả giò và nem cũng được tự tay quán làm. Đặc biệt, rau ăn kèm bún là rau được nhập tươi mỗi ngày từ Đà Lạt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ăn uống "ngon là chín, sạch là mười" cho thực khách. Cuối cùng là Bún chả Việt ở Hà Nội ghi điểm với sự kết hợp của chả miếng, chả băm và chả phên - đặc sản Ninh Bình. Điều này không chỉ mang đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực phong phú, mà còn tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với món bún chả truyền thống của Hà Nội. Một điểm đặc biệt không thể bỏ qua ở Bún Chả Việt chính là sự sáng tạo trong công nghệ nướng. Quán đã tự thiết kế và chế tạo máy nướng riêng, giúp đảm bảo thịt được nướng đúng độ và ngon hơn. Nhờ vào công nghệ này, từng miếng thịt được nướng đều, giữ trọn hương vị tươi ngon và độ mềm mọng, mang đến cho thực khách những trải nghiệm tuyệt vời.

Ấn tượng không kém trong hành trình trải nghiệm của Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks, chính là sự phong phú đa dạng của Team Tá Lả. Mở đầu với quán Đậu Homemade, món bún đậu mắm tôm "chuẩn Bắc" đã khiến bao thực khách phải mê mẩn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, quán đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với không gian đậm chất phố cổ và phong cách phục vụ thân thiện. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Đậu Homemade chính là sự công phu và tâm huyết trong việc chuẩn bị nguyên liệu. Mắm tôm tại quán được nhập trực tiếp từ Hà Nội vào Sài Gòn, đảm bảo mang đến hương vị đậm đà và tinh túy nhất của món ăn truyền thống. Chủ quán đã không ngần ngại đầu tư thời gian và công sức để vận chuyển mắm tôm về từng đợt, chỉ để đảm bảo rằng mỗi mẹt bún đậu đến tay thực khách đều luôn có sự chuẩn xác về hương vị. Yếu tố truyền thống còn được quán lưu giữ trong chương trình trình diễn múa rối nước đặc biệt - một môn nghệ thuật văn hoá đậm chất Bắc Bộ. Tiếp nối, Bánh cuốn Ba Miền gây hấp dẫn bởi sự độc đáo trong cách phối hợp topping từ ba miền, với giò lụa miền Bắc, chả Huế và nem chua Bình Định kết hợp cùng nước chấm chua ngọt đậm chất miền Nam, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn về hương vị ẩm thực Việt Nam chỉ trong một phần ăn. Ở Nộm gia truyền Hoa Mai, món nộm nổi tiếng được chế biến từ công thức gia truyền với từng lát đu đủ bào tươi giòn, hòa quyện cùng hương vị thanh mát từ rau và vị chua ngọt của nước trộn đặc biệt. Hương vị này không chỉ thể hiện sự tỉ mỉ trong chế biến mà còn mang đến trải nghiệm thú vị, đặc trưng của ẩm thực đường phố Hà Nội. Cuối cùng, Chả cá Lã Vọng - quán ăn biểu tượng của Hà Nội, tồn tại suốt 153 năm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho thực khách. Điều đặc biệt ở đây là sự công phu trong việc chọn lựa từng nguyên liệu. Từ những lát cá tươi được tẩm ướp kỹ lưỡng cho đến hành hoa và bún, tất cả đều phải là nguyên liệu phù hợp nhất, được lựa chọn riêng để đảm bảo hương vị hoàn hảo. Cá được nướng trước, đảo trên chảo, kết hợp với thì là, lạc, và hành hoa, mang đến hương thơm quyến rũ và giữ nguyên hương vị truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khi nói đến biểu tượng của ẩm thực Việt, làm sao bỏ qua bánh mì được chứ! Team Bánh Mì đã dẫn dắt khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đi từ những chiếc bánh mì trứ danh như bánh mì xíu mại, bánh mì chảo, đến bít tết với những cách kết hợp đầy sáng tạo. Bánh mì Huynh Hoa gây ấn tượng với ổ bánh khổng lồ chứa 13 loại topping phong phú như chà bông, pate, thịt, nem, và chả, với hương vị đặc trưng từ pate và bơ, được duy trì theo công thức gia truyền từ năm 1989 của cô Kim Hoa. Quán ăn không chỉ chú trọng đến nguyên liệu tươi ngon mà còn thể hiện được độ phong phú của món ăn Việt trong từng chiếc bánh. Đến trải nghiệm Bánh mì 35 trên con phố Thái Thịnh, quán nổi bật với món bánh mì chảo độc đáo, kết hợp giữa pate, trứng ốp la và thịt bò mềm, cùng nước sốt đặc trưng, tạo nên hương vị mới lạ, hấp dẫn. Chủ quán không ngừng sáng tạo và cải tiến công thức gia truyền của gia đình để phù hợp với khẩu vị hiện đại, thể hiện tâm huyết đến mỗi thực khách. Bánh mì Trâm thì gây ấn tượng với nước sốt từ nước cốt thịt xá xíu, mang đến sự cân bằng giữa vị chua, ngọt và béo, hòa quyện hoàn hảo với khoai tây chiên và thịt bò tươi. Cuối cùng, Bít tết Ngọc Hiếu thu hút thực khách với ổ bánh mì homemade giữ được độ giòn trong suốt quá trình ăn. Quán còn sử dụng chảo giữ nhiệt được thiết kế riêng, đảm bảo rằng món ăn luôn được phục vụ nóng hổi và thơm phức đến tay thực khách. Sự chú tâm trong từng chi tiết nhỏ này đã mang đến món bít tết mềm mại kết hợp với bánh mì giòn rụm khiến bất kỳ ai ghé qua cũng đều muốn trở lại.

Không cần cầu kỳ phô trương, những quán đỉnh của Team Nước Lèo đã khiến Tina Thảo Thi và dàn khách mời gật gù công nhận. Chuyến đi bắt đầu từ Phở Hòa Pasteur ở Sài Gòn - nơi đã 2 lần được Michelin vinh danh, món phở tại quán gây ấn tượng mạnh với nước dùng ngọt thanh, đậm đà nhờ xương hầm được ninh liên tục trong hơn 6 tiếng, hòa quyện cùng thịt bò mềm, tạo nên trải nghiệm ăn uống đáng giá. Hay Bún Thủy Hà Nội, với bát bún mọc đầy ắp các loại topping như tim, cuống tim, giò cùng miếng mọc thơm lừng, nước lèo được ninh từ xương và nước luộc mọc, mang đến vị ngọt tự nhiên. Cuối cùng, Phở Thìn Bờ Hồ không chỉ nổi bật với hương vị đậm đà sử dụng bí quyết gia truyền gần 70 năm, không chỉ có nước dùng được nấu với gừng mà còn có thịt bò tái băm tươi ngon, mềm ngọt, cùng bánh phở Cồ Nam Định dai và thơm, tạo nên một bát phở hoàn hảo. Mỗi quán ăn đều thể hiện sự chăm chút kỹ lưỡng trong từng công đoạn chế biến, từ nguyên liệu đến gia vị, góp phần tạo nên những hương vị đặc sắc và ấn tượng trong hành trình ẩm thực của Team Nước Lèo.

Không chỉ chinh phục những tâm hồn yêu ẩm thực, hành trình Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks còn mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả những ai mong muốn khám phá và trải nghiệm nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Từng món ăn, từng câu chuyện khắc họa vẻ đẹp tinh tế và công phu của văn hóa ẩm thực Việt, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị ẩm thực truyền thống. Nhưng đừng quên, những quán đỉnh được giới thiệu trong chương trình chỉ là một phần trong số rất nhiều quán ăn đỉnh khác đang chờ đón bạn! Hãy cùng trải nghiệm ngay loạt quán đỉnh trên Coca-Cola Foodmarks, nơi mỗi quán không chỉ có món ngon mà còn chứa đựng những câu chuyện hay cùng Coca-Cola mát lạnh, giúp bạn có những giây phút thưởng thức ẩm thực diệu kỳ.

Ẩm thực Việt Nam tròn đầy với đủ món ngon từ KHỎI LỬA nướng xì xèo, đến NƯỚC LÈO xì xụp, hay cuốn - trộn hòa quyện TÁ LẢ nguyên liệu, cùng BÁNH MÌ trứ danh giòn rụm, tất cả tạo nên bản đồ ẩm thực với nhiều quán đỉnh khắp ba miền. Để khám phá những món ngon ấy cùng các câu chuyện hay đằng sau mỗi quán ăn, Here We Go cùng Coca-Cola Foodmarks sản xuất chương trình Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks, nơi các thực thần sẽ cùng trải nghiệm các quán đỉnh của 4 team: Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo. Coca-Cola Foodmarks - Nền tảng quy tụ quán đỉnh, món ngon và những câu chuyện hay. Nơi bạn thỏa sức thưởng thức các món ngon "đỉnh của chóp", uống Coca-Cola mát lạnh và tạo nên những trải nghiệm diệu kỳ trên bàn ăn! Các tập Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks đã có trên YouTube Kenh14 Special, mời bạn cùng tham gia chuyến du hí đẹp mắt, căng bụng này nhé!