Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks: 4 team, 1 hành trình, vô vàn hương vị!

Bạn có phải là một tín đồ ẩm thực? Bạn luôn muốn tìm kiếm những quán ăn đỉnh và những món ngon? Nếu câu trả lời là "có", thì Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks chắc chắn là hành trình đặc biệt dành riêng cho bạn. Một cái tên nghe có vẻ mới mẻ và hấp dẫn này thực ra chính là màn khởi động đầy ấn tượng của Here We Go. Ngay lập tức thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hội đam mê ẩm thực.



Tái xuất mùa thứ 4 với một fomat đầy mới lạ, năm nay thay vì tung hoành hoành dọc ngang khắp nơi trên thế giới, Here We Go sẽ đưa khán giả bước vào hành trình trải nghiệm ẩm thực “có một không hai” trong Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks. Đây không đơn thuần là review ăn uống thông thường, mà là một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, kích thích mọi giác quan của khán giả qua những câu chuyện thú vị ẩn sau mỗi quán đỉnh, món ngon. Đặc biệt, với sự dẫn dắt duyên dáng của Tina Thảo Thi cùng 4 khách mời là những “gương mặt vàng trong làng food review Việt”, họ sẽ đồng hành cùng nhau mang đến cho khán giả những giây phút sảng khoái, kèm theo đó là không ít bất ngờ với vô vàn món ngon “đỉnh nóc, kịch trần” từ Bắc chí Nam.

Điều thú vị là, Tina Thảo Thi và 4 khách mời đặc biệt sẽ đồng hành cùng nhau thưởng thức ẩm thực ẩm thực Việt tròn đầy với đủ vị thơm ngon qua các món: Khói Lửa nướng xì xèo, đến Nước lèo xì xụp, hay cuốn - trộn hòa quyện Tá Lả nguyên liệu, cùng Bánh Mì giòn rụm trứ danh.

Team Khói Lửa

Team Khói Lửa mang đến những món ăn được chế biến bằng cách nướng hoặc chiên xào với lửa lớn, tạo nên hương vị đậm đà và hấp dẫn. Đây là nhóm món ăn không thể thiếu trong hành trình khám phá ẩm thực, bao gồm các món BBQ, bò lá lốt, cơm tấm, xiên nướng, hải sản, nhậu, ốc các loại, cơm chiên, mì, lòng mề xào, mì Quảng và các món trộn với sốt. Những món ăn này không chỉ nổi bật với sự tươi ngon mà còn với kỹ thuật chế biến khéo léo, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng và phong phú. Nếu bạn yêu thích hương vị nướng thơm lừng và những món chiên giòn rụm, Team Khói Lửa sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn.

Team Tá Lả

Nếu bạn yêu thích sự sáng tạo trong ẩm thực, Team Tá Lả chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Đội này chuyên về các món có nhiều đồ ăn kèm, cuốn cùng bánh tráng, như bún đậu, bánh tráng Trảng Bàng, bánh cuốn, bánh xèo, bánh khọt, bánh căn, và nem nướng. Bạn sẽ được khám phá một thế giới ẩm thực đa dạng, nơi bạn có thể tự do kết hợp các nguyên liệu để tạo ra những món ăn độc đáo theo cách của riêng mình. Team Tá Lả mang đến một sự kết hợp phong phú của các nguyên liệu và hương vị, tạo nên những món ăn đầy sáng tạo và thú vị.

Team Bánh Mì

Team Bánh Mì là nơi tập trung những món ăn nổi tiếng của ẩm thực đường phố Việt Nam như bánh mì xíu mại, bánh mì chảo và phá lấu. Bánh mì với lớp vỏ giòn tan, nhân thịt đậm đà và nước sốt béo ngậy đã trở thành món ăn quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán. Team Bánh Mì sẽ dẫn dắt bạn khám phá những hương vị phong phú và đặc trưng của bánh mì, từ những phiên bản cổ điển đến những sáng tạo mới mẻ. Bạn sẽ hiểu tại sao bánh mì lại trở thành nhân tố quan trọng xuất hiện trong các tập của Du Híquán đỉnh Foodmarks.

Team Nước Lèo

Nếu bạn yêu thích những bát nước lèo nóng hổi với hương vị ngọt thanh của xương hầm, vị chua cay của ớt và hương thơm của các loại rau củ, thì Team Nước Lèo chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Các món ăn nổi bật của team này bao gồm phở, bún bò, hủ tiếu và các loại nước lèo đặc trưng khác. Những món ăn, hàng quán mà Team Nước Lèo lựa chọn không chỉ nổi tiếng với hương vị đậm đà, mà còn xứng danh là quán đỉnh với sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống, hiện đại.

Mỗi đội sẽ trải nghiệm và thưởng thức các món ăn đặc sắc tại những quán đỉnh của Coca-Cola Foodmarks. Và với sự góp mặt của Tina Thảo Thi cùng những gương mặt vàng trong làng Food Review Việt trong Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks hứa hẹn mang đến những cuộc phiêu lưu ẩm thực đầy cảm hứng và bất ngờ. Ở đó không chỉ có những khoảnh khắc giải trí tuyệt vời mà còn giúp khán giả khám phá sự phong phú và tinh tế của ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, bạn sẽ được khai sáng với những các món ngon "đỉnh của chóp”, kết hợp với Coca-Cola mát lạnh để tạo nên những trải nghiệm diệu kỳ trên bàn ăn. Hãy chờ đợi sự xuất hiện và xem họ sẽ dẫn dắt khán giả trải nghiệm món ngon, quán đỉnh nào nhé.