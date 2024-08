Dàn thực thần tham gia “đại náo” Du Hí Quán Đỉnh: Gương mặt vàng trong làng food review bắt sóng cùng những "radar" ăn sập địa cầu

Sự trở lại của Here We Go năm nay đang thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng trẻ, không chỉ bởi những hoạt động thú vị mà còn bởi tinh thần sáng tạo và nội dung chương trình có rất nhiều điểm đổi mới. Đây là cơ hội để giới trẻ khám phá những quán đỉnh, món ngon và câu chuyện hay dọc khắp bản đồ Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn được kỳ vọng sẽ trở thành bữa tiệc gây bùng nổ chính là bởi dàn "thực thần" đình đám đang chuẩn bị "đại náo" Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks! Điều đáng chú ý là các thực thần của chương trình đều là những gương mặt KOL với niềm đam mê ẩm thực bất tận. Và sự xuất hiện của họ hứa hẹn sẽ khiến không khí tại các “quán đỉnh” Foddmarks trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Suốt hành trình, khán giả sẽ có cơ hội theo chân các thực thần cùng trải nghiệm, khám phá những hương vị mới lạ.

Dàn KOLs tham gia chương trình bao gồm những gương mặt có tiếng trong làng review Việt như Tina Thảo Thi, Huy Linh Tinh, Min Mặn Mồi, Con Cò Đây, và Puta ăn gì. Mỗi người lại sở hữu một phong cách review độc đáo mang đậm dấu ấn riêng. Nếu như Tina Thảo Thi đưa khán giả đến với những trải nghiệm ẩm thực đầy vui vẻ, hài hước, Huy Linh Tinh bằng sự đam mê nhiệt huyết sẽ dẫn dắt bạn vào hành trình khám phá những câu chuyện hay đằng sau những món ăn ngon, còn Min Mặn Mồi sẽ không ngại “bóc” từng hương vị đưa người xem lướt qua các tầng hương vị khác nhau. Chưa hết, bằng khả năng ăn tất tần tật, ăn sập cả địa cầu của Puta Ăn Gì hay sự năng động kèm theo tính chân thật trong cách review món ngon, quán đỉnh của Con Cò Đây kiểu gì cũng khiến bạn phải trầm trồ. Tuy mỗi người một vẻ nhưng tựu trung lại, tất cả đều sẽ đem những sắc màu, những tinh thần hoàn toàn mới mẻ cho sự trở lại đầy bất ngờ của Here We Go 2024.

Tina Thảo Thi - Host duyên dáng mang không khí "zui zẻ zui zẻ" vào Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks mọi lúc mọi nơi

Vốn được biết đến là cây hài mới nổi đình đám trên mạng xã hội, Tina Thảo Thi rất được lòng dân mạng vì năng lượng tích cực, sự vui vẻ, vui nhộn của mình. Đảm nhiệm vai trò là host của Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks, Tina Thảo Thi hứa hẹn không chỉ là một người dẫn dắt vui tính, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, dẫn dắt khán giả khám phá những quán đỉnh từ Nam ra Bắc. Bằng sự nhiệt huyết và khả năng kết nối tuyệt vời, Tina sẽ cùng các khách mời tạo nên những cuộc trò chuyện thú vị, những thử thách ẩm thực bất ngờ, và những khoảnh khắc đáng nhớ, đưa khán giả bước vào hành trình trải nghiệm những món ngon, quán đỉnh, chuyện hay khắp Việt Nam.

Huy Linh Tinh - Nhân tố đáng gờm trong làng Food Reviewer

Nguyễn Đức Huy, hay còn được biết đến với nghệ danh Huy Linh Tinh, không chỉ là một cựu sinh viên Bách Khoa Hà Nội tài năng mà còn là một nhân tố đa tài trong làng giải trí Việt. Sinh năm 1995, chàng trai 9X này đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình với vai trò TikTok Manager tại VTV, MC tại Style TV và đặc biệt là Food Reviewer triệu tim trên Feedy Việt Nam.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và ẩm thực, Huy Linh Tinh đã trở thành một "master" trong việc khám phá món ăn ngon, chưa kể anh chàng còn biết cách đưa khán giả tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện và đầy cảm hứng đằng sau từng quán đỉnh. Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và niềm đam mê ẩm thực của Huy Linh Tinh chắc chắn sẽ giúp Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks có những thước phim food review chân thực, sống động và vô cùng hấp dẫn.

Min Mặn Mồi - Chàng TikToker triệu view sở hữu biệt tài chọn quán đỉnh

Sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Tiêu Hoàng Minh, hay còn gọi là Min Mặn Mồi, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ những video nấu ăn và mukbang giản dị nhưng vô cùng thú vị. Sau nhiều năm sống tại nước ngoài, Min Mặn Mồi đã quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi công việc của một travel blogger. Với biệt tài "săn" quán đỉnh, có thể nói Min Mặn Mồi sẽ là một trong những mảnh ghép không thể thiếu cho cuộc hành trình khám phá món ngon, quán đỉnh.

Liệu những kinh nghiệm tại xứ Hàn cùng đam mê lan lan tỏa ẩm thực Việt có giúp Min Mặn Mồi chinh phục được khán giả? Câu trả lời sẽ nằm ở những thử thách cùng màn review ấn tượng trong Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks.

Con Cò Đây - Nam TikToker truyền cảm hứng về đam mê ẩm thực Việt

Nam TikToker Con Cò Đây, hay còn được biết đến với cái tên Littlequanzz, là một cái tên nổi bật trong cộng đồng mạng với những video review ẩm thực đa dạng. Nếu từng xem qua những sản phẩm, clip review của Con Còn Đây, chắc hẳn bạn sẽ thấy anh chàng không giới hạn trong một loại hình ẩm thực cụ thể mà luôn hướng tới sự khám phá, tìm tòi món ăn hấp dẫn để giới thiệu đến khán giả. Từ món ăn truyền thống đến hiện đại, từ địa điểm mới hay chốn thân quen Littlequanzz đều quay lại và review chi tiết, mang đến cho người xem những thông tin hữu ích và chân thực.

Với những trải nghiệm, sự am hiểu và kỹ năng review đặc biệt của mình, có thể nói Con Cò Đây sẽ đóng góp vai trò không nhỏ trò quan trọng trong Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks. Đặc biệt, phong cách review nhẹ nhàng của Con Còn Đây lại truyền cảm hứng và động lực cho mọi người khám phá ẩm thực và du lịch. Đây cũng là một thành viên hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ và hấp dẫn, góp phần làm cho chương trình thêm phần sôi động và thú vị.

Puta Ăn Gì – TikToker khiến dân tình lụy tim với những màn review ăn uống độc đáo

Ai là fan cứng của những màn "ăn uống thả ga" thì chắc chắn không thể bỏ qua Puta Ăn Gì! Cô nàng TikToker xinh xắn này không chỉ sở hữu gương mặt đáng yêu mà còn có một "cái dạ dày" siêu khủng. Với niềm đam mê ăn uống bất tận, Puta đã khám phá đủ mọi ngóc ngách ẩm thực, hơn nữa cô bạn vẫn luôn nỗ lực để cho ra mắt nhiều nội dung ẩm thực mới lạ, hấp dẫn hơn gửi đến khán giả. Mỗi video của Puta không chỉ đơn thuần là thưởng thức món ăn mà còn kể những câu chuyện thú vị xung quanh đó, khiến khán giả cảm thấy như đang cùng Puta trải nghiệm.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Puta trong chương trình Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks quả là một tin vui đối với các tín đồ ẩm thực. Với kinh nghiệm dày dặn và sự am hiểu sâu sắc về ẩm thực, Puta chắc chắn sẽ mang đến những màn "khám phá" bất ngờ và những cuộc tranh luận sôi nổi về món ngon. Hãy cùng chờ đón xem cô nàng sẽ "phát huy" tài năng review của mình như thế nào nhé.

Sự xuất hiện của các thực thần này hứa hẹn sẽ tạo nên những khoảnh khắc khám phá quán đỉnh "có một không hai" với những cuộc tranh luận nảy lửa nhưng không kém phần hài hước. Và tất nhiên, không thể thiếu những màn ăn uống thả ga, chính là giây phút các "thực thần" của chúng ta đồng hành cùng nhau khám vị ẩm thực Việt Nam.

Ẩm thực Việt Nam tròn đầy với đủ món ngon từ KHỎI LỬA nướng xì xèo, đến NƯỚC LÈO xì xụp, hay cuốn - trộn hòa quyện TÁ LẢ nguyên liệu, cùng BÁNH MÌ trứ danh giòn rụm; tất cả tạo nên bản đồ ẩm thực với nhiều quán đỉnh khắp ba miền. Để khám phá những món ngon ấy cùng các câu chuyện hay đằng sau mỗi quán ăn, Here We Go cùng Coca-Cola Foodmarks sản xuất chương trình Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks, nơi các thực thần sẽ cùng trải nghiệm các quán đỉnh của 4 team: Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo. Coca-Cola Foodmarks - Nền tảng quy tụ quán đỉnh, món ngon và những câu chuyện hay. Nơi bạn thoả sức thưởng thức các món ngon "đỉnh của chóp", uống COCA-COLA mát lạnh và tạo nên những trải nghiệm diệu kỳ trên bàn ăn! Tập đầu tiên của "Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks" sẽ phát sóng lúc 20h00 ngày 30/8 trên YouTube Kenh14 Special, mời bạn cùng tham gia chuyến du hí đẹp mắt, căng bụng này nhé!