Dù giàu hay nghèo, đêm Giao thừa hãy bày 8 loại "trái cây cát tường" này, rất nhiều người chưa biết!

Đêm Giao thừa, thời khắc thiêng liêng tiễn năm cũ, đón năm mới, không chỉ là dịp để cả gia đình sum vầy mà còn là điểm khởi đầu cho một năm tràn đầy may mắn. Trong ngày đặc biệt này, mỗi chi tiết trong gia đình đều mang theo những ước nguyện tốt đẹp. Trong đó, việc bày biện “trái cây cát tường” là một phong tục truyền thống của nhiều gia đình.

Trái cây không chỉ tượng trưng cho sự cát tường như ý mà còn tô điểm thêm không khí ngày Tết, mang lại sức khỏe cho cả nhà. Vậy, đêm Giao thừa nên bày những loại “trái cây cát tường” nào vừa mang ý nghĩa tốt lành, vừa đẹp mắt?

1. Táo - bình an hạnh phúc

Táo, với âm Hán Việt gần âm với “bình an quả”, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bình an và hạnh phúc, là một trong những loại quả cát tường phổ biến nhất trong đêm Giao thừa. Táo chứa nhiều chất xơ và vitamin C, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch.

Đặt vài quả táo đỏ tươi trên bàn thờ hoặc bàn tiếp khách đêm Giao thừa không chỉ đẹp mắt mà còn cầu mong một năm bình an, suôn sẻ cho cả gia đình. Sắc đỏ tươi rói của táo như lời chúc tốt lành, xua tan điềm xấu, đón chào vận may.

2. Quất - đại cát đại lợi

Quất (hay còn gọi là tắc) với chữ “cát” trong tên, tượng trưng cho đại cát đại lợi và tài vận hanh thông. Những quả quất nhỏ nhắn, vàng óng, tỏa ra hương vị đặc trưng của ngày Tết. Quất giàu vitamin C và axit trái cây tự nhiên, giúp tiêu hóa tốt và kích thích vị giác, là điểm nhấn tuyệt vời cho bàn tiệc ngày Tết. Sắc vàng tươi của quất tựa như những đồng tiền vàng, mang đến hy vọng về một năm sung túc, đủ đầy.

3. Cam - tâm tưởng sự thành

Cam, trong tiếng Hán với âm gần với chữ “thành”, mang ý nghĩa mọi việc thành công, tâm tưởng sự thành. Màu cam tươi sáng của cam cũng tượng trưng cho sự sung túc và hạnh phúc. Cam chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa cảm lạnh. Đặt vài quả cam trên bàn thờ hoặc bàn khách đêm Giao thừa vừa ngon miệng lại vừa mang đến vận may. Hương thơm dịu nhẹ của cam cũng góp phần làm cho không gian thêm ấm cúng, tươi vui.

4. Thanh long - đỏ rực may mắn

Thanh long với màu đỏ tươi tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và phát triển. Hình dáng độc đáo của thanh long cũng làm tăng thêm sự thú vị cho ngày lễ. Nó giàu chất xơ, vitamin B và chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp duy trì cân bằng đường huyết và bảo vệ sức khỏe tim mạch, là một lựa chọn tốt cho sức khỏe trong dịp Tết. Màu đỏ rực rỡ của thanh long như ngọn lửa ấm áp, xua tan cái lạnh giá của mùa đông, mang đến hy vọng về một năm mới đầy năng lượng.

5. Cà chua bi - vận đỏ tới

Cà chua bi với hình dáng tròn nhỏ và màu đỏ tươi, được cho là mang lại “vận đỏ tới”. Nó không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp mà còn giàu lycopene, vitamin A và kali, có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ mắt. Một đĩa cà chua bi xinh xắn được bày trên bàn đêm Giao thừa mang đến sắc đỏ tươi vui, tràn đầy sức sống. Vẻ ngoài căng mọng, tròn trịa của những trái cà chua bi cũng tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy.

6. Mía - vững bước thăng tiến

Mía với hình dáng từng đốt rõ ràng, tượng trưng cho sự “vững bước thăng tiến”. Đồng thời, nó cũng tượng trưng cho cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Mía chứa nhiều đường, khoáng chất và nước, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, là một trong những vật phẩm cát tường không thể thiếu trong các ngày lễ truyền thống. Những đốt mía vươn cao như biểu tượng của sự phát triển, thành công trong năm mới.

7. Nho - viên mãn trọn vẹn

Chùm nho tượng trưng cho sự viên mãn, trọn vẹn và con cháu đầy đàn, là biểu tượng của sự đoàn viên. Nho chứa nhiều glucose, fructose và nhiều loại vitamin, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đặc biệt là nho tím, giàu chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Đặt một chùm nho căng mọng trên bàn thờ gia tiên sẽ làm tăng thêm vẻ sang trọng và an lành cho ngôi nhà.

8. Dưa lưới - ngọt ngào sung túc

Dưa lưới với hương vị ngọt ngào và ruột màu vàng tượng trưng cho sự ngọt ngào, sung túc và giàu sang. Dưa lưới giàu vitamin A, kali và chất xơ, giúp bảo vệ thị lực, điều hòa huyết áp và hỗ trợ tiêu hóa. Là một loại trái cây ngày lễ, nó vừa ngon miệng vừa mang ý nghĩa tốt lành, là một lựa chọn tuyệt vời cho dịp Tết. Sắc vàng óng ả của dưa lưới cũng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng.

(Thông tin mang tính tham khảo)