Dù đã rời hoàng gia, dự án do Meghan thực hiện vẫn mang về gần 30 tỷ đồng cho quỹ từ thiện của nhà chồng

Năm 2018, Nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle, đã cho ra mắt cuốn sách dạy nấu ăn từ thiện với tựa đề "Together: Our Community Cookbook". Dự án đầy ý nghĩa này nhằm gây quỹ hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư Grenfell Tower kinh hoàng. Theo báo cáo thường niên năm 2023 của quỹ Royal Foundation, "Together: Our Community Cookbook" đã mang về khoản thu nhập ấn tượng lên tới 84.540 bảng Anh (2,7 tỷ đồng) chỉ trong năm ngoái.

Kể từ khi ra mắt, dự án tâm huyết đầu tiên của Meghan Markle với tư cách là thành viên Hoàng gia Anh đã thu về tổng cộng 911.000 bảng Anh (gần 30 tỷ đồng). Con số ấn tượng này cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ và ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà "Together: Our Community Cookbook" đã tạo ra.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, xét về mặt doanh thu, "Together: Our Community Cookbook" thậm chí còn vượt qua cả những chương trình lớn khác của quỹ Royal Foundation. Cụ thể, doanh thu từ cuốn sách dạy nấu ăn từ thiện của Meghan Markle cao hơn so với số tiền quỹ huy động được cho các chương trình Sức khỏe Tâm thần & Nhân viên Cứu hộ Khẩn cấp, cũng như nhiều khoản tài trợ khác dành cho chương trình Trẻ em & Nhân viên Cứu hộ Khẩn cấp.

Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của các thành viên khác trong Hoàng gia Anh. Giải thưởng Earthshot của Thân vương William đã mang về gần 1,3 triệu bảng Anh (42,7 tỷ đồng). Dự án dành cho người vô gia cư do Thân vương William sáng lập thu về gần 1,6 triệu bảng Anh (52,6 tỷ đồng), mặc dù chi phí cho dự án này cũng lên tới 1,5 triệu bảng Anh (49 tỷ đồng).

Meghan Markle kết hôn với Vương tử Harry vào tháng 5/2018. Tuy nhiên, từ năm 2019, cô đã không còn là người bảo trợ cho quỹ Royal Foundation. Đến đầu năm 2020, Meghan Markle và Vương tử Harry chính thức rút khỏi vai trò là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Mới đây, tài khoản Royal Suitor đã chia sẻ những phát hiện từ báo cáo thường niên của quỹ Royal Foundation trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ cặp đôi Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp của Meghan Markle cho quỹ Royal Foundation. Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Cuốn sách dạy nấu ăn cộng đồng của Hubb sẽ tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người Anh trong nhiều năm tới. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho những thành tựu đáng ghi nhận của Meghan Markle trong thời gian là thành viên Hoàng gia Anh" .

Một người khác chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi dự án solo đầu tiên của Meghan Markle vẫn tiếp tục tạo ra những tác động tích cực như vậy. Tôi thích cách cô ấy sử dụng toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách dạy nấu ăn cho mục đích từ thiện. 5 năm trôi qua nhưng họ vẫn phải nhắc đến thành công của dự án này" .

Trong buổi ra mắt "Together: Our Community Cookbook" tại Cung điện Kensington (Anh) vào tháng 9/2018, Meghan Markle từng chia sẻ: "Làm việc cho dự án này trong 9 tháng qua là một hành trình đầy tình yêu thương" . Nữ công tước xứ Sussex cũng cho biết thêm: "Tôi mới chuyển đến London và cảm thấy được chào đón bởi những người phụ nữ trong bếp. Họ ấm áp và tốt bụng. Được ở thành phố này, được chứng kiến sự đa văn hóa trong căn bếp nhỏ này là một điều tuyệt vời" .