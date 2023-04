Dự báo thời tiết ngày mai: Hà Nội chấm dứt nồm ẩm, trời chuyển nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu nên trong ngày 15/4, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm.

Sáng cùng ngày, nhiều quận, huyện tại Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông. Đến đầu giờ chiều, mưa ngớt dần, sau đó tạnh hẳn.

Hà Nội chuyển nắng từ ngày mai (16/4). (Ảnh minh hoạ)

Sang ngày 16/4, nắng xuất hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ tăng nhẹ.



Trong các ngày 18-22/4, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục tăng, người dân có thể cảm nhận được nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất có ngày lên tới 34 độ C. Các tỉnh, thành ở Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ.

Cũng trong khoảng thời gian này, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sang ngày 24/4, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế chuyển mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng Enso tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6/2023 với xác suất 80-90%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha El Nino. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 5.

"Nắng nóng có thể gia tăng hơn từ khoảng tháng 5-7/2023, tập trung nhiều tại Bắc Bộ và Trung Bộ, số ngày nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết.

Trong 3 tháng này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong đó, Tây Nguyên - Nam Bộ, nhiệt độ tháng 5 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.