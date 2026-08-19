Dự báo thời tiết ngày mai 20/8: Hà Nội tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết ngày mai 20/8, Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong ngày 19/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 19/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Bình Hòa (Ninh Bình) 94,1mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 81,4mm, Cự Thắng 2 (Phú Thọ) 76,8mm, Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 208,6mm, Lìa (Quảng Trị) 94,2mm...

Dự báo từ chiều tối 19/8 đến 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông , với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều tối 19/8 đến 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày mai 19/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục mưa to. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Đêm 21/8, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm dần.

Trước diễn biến mưa lớn, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi, sườn dốc. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/8

Theo trung tâm khí tượng, dự báo thời tiết cụ thể đêm 19 và ngày 20/8 các khu vực trên cả nước như sau:

TP Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; vùng đồng bằng mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ , phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.