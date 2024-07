Dự báo thời tiết hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời tiết được cập nhật tại Hà Nội và TP.HCM theo từng khung giờ.

Thời tiết tại Hà Nội trong ngày 25-26/7:

Thời tiết tại TP.HCM trong ngày 25-26/7:

Trước khi Quốc tang được tổ chức, phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông trong thời gian từ nay đến 24/7, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Hình thái thời tiết này cũng xảy ra tại Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm 24/7, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ giảm dần. Từ 25/7, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 23/7, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.