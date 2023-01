Dự báo mức lương ngành IT năm 2023, có vị trí lên đến 70 triệu đồng/tháng

Báo cáo “Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của các chuyên gia IT 2022-2023” của ITviec đã thống kê và cho thấy mức lương của các vị trí khác nhau trong ngành IT.

Báo cáo được thực hiện với 2 giai đoạn chính: định tính (phỏng vấn chuyên sâu với một số chuyên gia IT tại các vị trí nổi bật) và định lượng (bảng khảo sát online gồm nhiều câu hỏi ngắn, thời gian thực hiện ước tính khoảng 20 phút).

Số lượng tham gia khảo sát là 1257 chuyên gia IT trong đó, bao gồm các chuyên gia IT đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam trên nền tảng của ITviec và các nguồn khác, không bao gồm IT Freelancer và những người không làm IT.

Theo thống kê, mức lương của các chuyên gia IT khác nhau dựa trên ngôn ngữ lập trình họ sử dụng chính.

Điển hình như ở nhóm 5 đến 8 năm kinh nghiệm, mức lương trung bình của các chuyên gia IT sử dụng ngôn ngữ lập trình Go và Ruby có thể đạt hơn 60 triệu đồng mỗi tháng - cao hơn ít nhất 52% so với mức lương trung bình của chuyên gia sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript hoặc Java với số năm kinh nghiệm tương đương.

Mức lương trung vị và số năm trung vị theo ngôn ngữ lập trình (Nguồn: ITviec)

Xét theo vị trí việc làm, nhóm chuyên gia IT với 3 năm kinh nghiệm ghi nhận mức lương cao nhất (trên 30 triệu/tháng) ở các vị trí liên quan đến Data, AI, Machine Learning và Product Management & Business Analysis như AI Engineer, Data Analyst, Product Owner…



Với 5 năm kinh nghiệm, vị trí Project Manager/Project Leader ghi nhận mức lương cao nhất (khoảng 45 triệu/tháng).

Đặc biệt, với vị trí đặc thù khó tuyển Solution Architect trên 4 năm kinh nghiệm ghi nhận mức lương cao nhất, khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Mức lương trung vị và số năm trung vị theo vị trí IT (Nguồn: ITviec)

Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy mức lương IT ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn gần 20% so với IT Hà Nội.



Số lượng công ty IT và chuyên gia IT tập trung tại TP. HCM chiếm đa số. Thực tế này làm tính cạnh tranh của thị trường tuyển dụng/ứng tuyển tăng mạnh, và cũng là nguyên nhân khiến mức lương trung bình tại TP. HCM cao hơn những tỉnh thành khác.

Tương tự, mức lương trung bình tại Hà Nội - thành phố tập trung đông chuyên gia IT thứ hai (sau TP. HCM), cũng cao hơn 6% so với mức lương trung bình trên cả nước. Mặc dù là thành phố nhiều tiềm năng nhưng mức lương trung bình tại Đà Nẵng vẫn còn khá thấp, nếu so sánh với TP. HCM, Hà Nội và mức trung bình trên cả nước.