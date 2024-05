Dự báo Hà Nội có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động cục bộ trên khu vực quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai. Các vùng mây đối lưu này có xu hướng mở rộng ảnh hưởng sang phía đông và đông bắc.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới khu vực các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng sẽ có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông còn có khả năng lan sang quận, huyện khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Trong sáng nay (15/5), chuyên gia khí tượng cũng đã đưa ra nhận định về tình hình thời tiết, từ chiều tối nay đến ngày mai (16/5), toàn khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngày mai (16/5), mưa dông sẽ lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ 17/5, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, theo thông tin trên báo VOV, Văn phòng Thường trực Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nội dung công văn đề nghị, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố vừa nêu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.