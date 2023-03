Dự báo đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng 21-24/3, Bắc Bộ và Trung Bộ cục bộ có nắng nóng. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay xuất hiện tại khu vực này. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ khoảng 18-19/3 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bắc Bộ có thể nắng nóng cục bộ trong tuần tới. (Ảnh minh hoạ: Báo Nhân dân)

Tại Hà Nội, theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 21/3, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô tăng 2 độ C so với ngày hôm trước. Từ 22/3, nhiệt độ cao nhất tại đây tăng mạnh lên mức 34 độ C. Tuy nhiên, giữa ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ khá cao, khoảng 11 độ C.



Từ 16/3, TP.HCM được dự báo ít mây, không mưa, có nắng nhiều, nhiệt độ ít thay đổi, dao động 24-35 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, nắng nóng khả năng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023. Nam Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong thời kỳ từ nay tới 10/4, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Cao điểm nắng nóng năm nay xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8, chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Trong các tháng này, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 8, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới) và có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 6.