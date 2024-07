Dự báo điểm chuẩn khối Y, Dược: Cao hơn năm ngoái 0,5 điểm?

Thầy Nguyễn Thành Công

Trao đổi với PV Tiền Phong, thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh học trường THPT chuyên Sư phạm cho rằng, khối B00 gồm tổng điểm các môn Toán, Hoá, Sinh được dùng để xét tuyển vào các ngành thuộc khối khoa học sức khoẻ, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp… trong đó xét tuyển vào nhóm ngành khoa học sức khoẻ mà cụ thể là ngành Y khoa luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng và nó luôn là "chiếc neo" để điểm chuẩn các ngành khác của nhóm ngành cũng như các ngành sử dụng khối B00 để xét tuyển bám vào mà biến động.

Để đánh giá điểm khối B00 cần dựa trên tương quan số liệu của khối này trong các năm mà dễ hình dung nhất là 2 năm liền kề. Nhiều người thường nghĩ chỉ dựa vào phổ điểm chi tiết để đánh giá, nhưng quan trọng hơn phải là phổ điểm cộng dồn các thí sinh đạt điểm trên 1 giá trị nhất định.

Bảng dưới đây cho thấy số liệu phân bố điểm, phân bố điểm cộng dồn của khối B00 trong 2 năm 2023 và 2024.

Thầy Công cho rằng, từ số liệu cộng dồn cho thấy số lượng thí sinh đạt điểm từ 27,5 trở lên của năm 2024 là 843 thí sinh trong khi năm 2023 chỉ có 615 thí sinh. Năm 2023, trường Đại học Y Hà Nội tuyển 282 thí sinh có điểm sàn trúng tuyển là 27,73 điểm, với thí sinh xét phối hợp với chứng chỉ IELTS sẽ có điểm là 26,0 điểm.

Mặc dù, chỉ tiêu cho ngành này của Y Hà Nội trong 2 năm không biến động nhiều nhưng phân phối có sự thay đổi trong đó năm 2023 chỉ tiêu 280 xét B00 và 120 xét B00 phối hợp với IELTS, trong khi đó năm 2024 theo đề án tuyển sinh của trường số chỉ tiêu Y khoa vẫn là 400, song xét B00 là 240 chỉ tiêu, B00 phối hợp với IELTS là 160.

"Như vậy, có 2 lí do khiến điểm chuẩn của Y khoa Y Hà Nội sẽ tăng trong năm 2024 gồm số thí sinh đạt điểm cao từ 27,5 trở lên tăng đáng kể và số chỉ tiêu lấy B00 trần giảm đi. Theo dự đoán có thể tăng 0,25-0,50 điểm. Điểm sàn trúng tuyển với Y khoa xét chứng chỉ IELTS có thể giữ ổn định hoặc dao động ít hơn" - thầy Công nhận định.

Cũng theo thầy Công, ở một diễn biến liên quan, đối với ngành Y khoa của trường Đại học Y dược TPHCM, do rào cản về học phí nên điểm sàn trúng tuyển có thể thấp hơn so với Y khoa của trường Đại học Y Hà Nội tầm 0,25-0,50 điểm.

Một trường hợp đặc biệt khác cần phải tính đến là trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trong những năm gần đây nổi lên về điểm sàn trúng tuyển tăng cao. Có 2 nguyên nhân đó là "các thí sinh có xu hướng ở lại/về Thủ đô học" và chất lượng đào tạo, cơ sở thực tập ngày càng được nâng cao. Do vậy, điểm sàn trúng tuyển của ngành Y khoa, trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có sự bám sát so với 2 đơn vị đào tạo kể trên.

Ở những đơn vị đào tạo tiếp theo, các trường như trường Đại học Y dược Thái Bình, Hải phòng, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y khoa của Y học Cổ truyền, … cũng như các đơn vị đào tạo các ngành khác như CNSH, CN thực phẩm, … có thể có sự gia tăng về điểm sàn trúng tuyển bởi neo vào điểm của các trường nêu trên và lượng thí sinh điểm cao gia tăng.

Thầy Công nhấn mạnh, các thí sinh dùng điểm khối B00 để xét tuyển năm nay cần hết sức lưu ý và có chiến thuật xếp đặt nguyện vọng một cách phù hợp. Xếp các nguyện vọng thành 3 nhóm bao gồm nhóm "cầu may" với các ngành/trường mà điểm năm trước cao hơn 1 vài điểm so với điểm của thí sinh năm nay, nhóm "thực tế" gồm các ngành/trường mà điểm sàn trúng tuyển năm trước thấp hơn hoặc bằng điểm thí sinh năm nay từ 0,5 – 1,5 điểm và nhóm "an toàn" gồm các ngành/trường mà điểm sàn trúng tuyển năm trước thấp hơn điểm thí sinh năm nay khoảng 1,5 điểm trở lên để đảm bảo trúng tuyển.