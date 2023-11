Dự án về nông nghiệp tuần hoàn giúp sinh viên UEF đạt giải Á quân “Sinh viên thế hệ mới”

Tại vòng Chung kết được phát sóng trực tiếp trên VTV3 chiều 11/11, UEF cùng hai đội thi là Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) đã trải qua bốn vòng thi bao gồm: Báo cáo tổng kết dự án, Tiếp sức phản biện, Kêu gọi đầu tư và Sinh viên Thế hệ mới - Chúng tôi là?.



Với sự thể hiện xuất sắc trong cả quá trình thi cùng những phần thể hiện ấn tượng trong chặng về đích, đội thi Nhà UEF đã mang về giải Á quân chung cuộc.

Sinh viên thế hệ mới là sân chơi truyền hình thực tế do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm những dự án xã hội, phát triển cộng đồng. Trải qua 7 vòng thi, sinh viên tham gia sẽ được tập huấn, hỗ trợ kết nối để triển khai thực hiện và lan tỏa giá trị dự án đến cộng đồng sinh viên và xã hội.

6 "sinh viên thế hệ mới" của UEF - Ảnh: Ban tổ chức

Các lĩnh vực dự thi bao gồm: Môi trường; Bảo tồn thiên nhiên; Bảo tồn, phát triển văn hóa, du lịch; Bình đẳng giới; Giáo dục và phổ cập giáo dục. Giải nhất của sân chơi này lên đến 100 triệu đồng cùng cơ hội đầu tư thực hiện dự án từ các đơn vị đồng hành; đội thi còn nhận được Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đội thi UEF với phần thi sân khấu hóa ấn tượng

Được biết, đội thi gồm các sinh viên UEF đã phải trải qua vòng hồ sơ, tuyển chọn, vòng loại gắt gao, vòng thực tế - sân khấu hóa sôi nổi, nhóm sinh viên UEF đã tạo được ấn tượng với dự án "VinhSanh Organics", tiếp tục thẳng tiến vào vòng Lan tỏa, Gala và Chung kết toàn quốc.

Dự án "VinhSanh Organics" được các giám khảo đánh giá cao

Dự án của đội được xây dựng với tầm nhìn là một trong những giải pháp bền vững và tối ưu cho lĩnh vực nông nghiệp Việt; góp phần gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu cho quả Cam sành Vĩnh Long. Dự án dựa trên mô hình nông nghiệp tuần hoàn nhằm đa dạng hóa sản phẩm đầu ra và giảm sự phụ thuộc vào thương lái. Theo đó, hai sản phẩm tiêu biểu từ mô hình này là tinh dầu vỏ cam và trà cam sành.



Giải Á quân cùng nhiều bài học giá trị dành cho sinh viên UEF

Không giấu được niềm vui khi đạt kết quả này, đại diện đội thi nhà UEF – bạn Thái Nguyên chia sẻ: "Sinh viên thế hệ mới đã mang lại cho chúng em rất nhiều giá trị. Đó là tinh thần trách nhiệm với tập thể, cộng động, đất nước. Xuyên suốt cuộc thi, em cùng các bạn đã học được cách tôn trọng sự khác biệt, rèn giũa tư duy sáng tạo và tăng cường khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn".

Hiện UEF là trường đại học có môi trường học tập quốc tế đề cao tinh thần hội nhập, tự chủ của sinh viên, nhiều dự án khởi nghiệp của sinh viên trường đã đạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế như: Giải nhất cuộc thi Sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế Blokchain - Metaverse, giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Flagup 2022: Born to be a "Unicorn", giải nhì cuộc thi khởi nghiệp quốc tế Idea to Business (I2B), giải 3 cuộc thi "Long Life Creative Bootcamp", đồng thời nhiều sinh viên cũng đã khởi nghiệp thành công, qua đó góp phần vào phong trào "quốc gia khởi nghiệp" hiện nay.