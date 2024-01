DTAP: Chị Trang Pháp là người "khó chiều" nhất. Ai nói đây là show "Lệ Quyên và 29 Chị Đẹp" thì rất tội cho chị!

Ở thời điểm hiện tại, DTAP đã khác với thời điểm 4-5 năm trước. “Ngày xưa thì cuồn cuộn nhiều quá. Hiện tại, khối lượng công việc tăng lên, mối quan hệ công việc cũng sẽ nhiều hơn. Ngày xưa chỉ là một vòng tròn nhỏ đâu 3 anh em và chị Hoàng Thùy Linh. Bây giờ, vòng tròn mở rộng ra nhiều. Khi vòng tròn mở rộng, bắt buộc bản thân phải tỉnh và chúng tôi cảm thấy năng lượng điều tiết tốt hơn thời điểm trước…” - thủ lĩnh của DTAP, Thịnh Kainz mở đầu cuộc trò chuyện với chiêm nghiệm như thế. DTAP vẫn luôn là mảnh ghép của 3 thành viên: Thịnh Kainz (1996), Khánh Kata (1997) và Tùng Cedrus (1998).



DTAP của hiện tại tự nhận đã trưởng thành, bình tĩnh hơn trước mọi thứ. 4 năm trước, họ thấy bản như những đứa trẻ lần đầu bước chân vào thế giới muôn màu. Bây giờ, họ đã trưởng thành hơn với những trải nghiệm trong nghề, có thăng và cũng có trầm.

Đây là cuộc phỏng vấn thứ ba giữa tôi và DTAP! Cứ mỗi năm, chúng ta lại có duyên trò chuyện với nhau. Năm vừa qua hẳn là một năm làm việc hết năng suất của DTAP?

Năm 2023, DTAP có rất nhiều cơ hội và thử thách để hoàn thiện bản thân, được làm việc với nhiều anh chị em nghệ sĩ lớn và những bạn mới chập chững vào nghề. Với chúng tôi, mỗi năm trôi qua, khối lượng công việc lại nhiều hơn những năm trước. Có 1 đợt đi làm speaker cho 1 buổi workshop nhỏ, chúng tôi có tổng kết sơ bộ năm nay đã làm được hơn 300 bài.

Đầu năm, chúng tôi có cơ hội hợp tác với chị Đông Nhi, chị Dương Hoàng Yến, bé Phương Mỹ Chi và sau đó đến Vietnam Idol. Chúng tôi có kết hợp với chị Hồ Ngọc Hà. Cũng cùng thời đó, chúng tôi có concert của chị Hoàng Thùy Linh, album Vũ Trụ Cò Bay và showcase của Phương Mỹ Chi. Tiếp đến là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Trong 5 năm hoạt động chăm chỉ, hit lớn nhất của DTAP là gì?

Quan điểm của chúng tôi là hit lớn nhất của DTAP vẫn chưa được sản xuất. Ở thời điểm hiện tại, mỗi bài hit với chúng tôi như mỗi ngôi sao dẫn đường, chúng tôi vẫn trên con thuyền đi đến những ngôi sao tiếp theo. Những ngôi sao xa xôi sẽ dẫn lối cho chúng tôi! Con người có một đặc quyền là không biết trước tương lai thế nên, mình cứ cố gắng thôi.

Ví dụ - ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe trở thành một bài hát quốc dân không nằm trong tính toán của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết ca khúc này có thể sẽ được yêu thích mà thôi. Dựa trên ca khúc, chúng tôi có thể đoán được phản ứng của người nghe nhưng lại không đoán được mức độ lan tỏa.

Cũng có người bảo là See Tình. Chúng tôi cũng rất bất ngờ, đến hôm đi xem BLACKPINK diễn, chúng tôi đi với tâm thế rất là học hỏi ở một show diễn quốc tế và chúng tôi cũng rất thích BLACKPINK. Đến khi BLACKPINK diễn See Tình thì chúng tôi rất bất ngờ. Cảm giác lúc đó tự hào theo kiểu mình là một con người Việt Nam đi coi đá banh và thấy đội tuyển nước mình đi ra và chiến thắng khi thi đấu quốc tế. Lúc đó chúng tôi không nghĩ See Tình là của chúng tôi nữa mà nghĩ là đó là của chung Việt Nam.

Với tư cách là một nhóm sản xuất âm nhạc đình đám, dưới góc nhìn chuyên môn các bạn nhận định bức tranh âm nhạc năm 2023 thế nào?

Tổng quan mà nói năm vừa qua cũng sôi động, có nhiều bạn trẻ mới đi lên. Điều đầu tiên, và cũng đặc biệt nhất: khán giả và nền âm nhạc đã chấp nhận những cá tính riêng. Điều này khi chúng tôi bắt đầu làm album HOÀNG chúng tôi đã nhen nhóm điều đó và tới thời điểm hiện tại nó đã thực sự xảy ra. Đó là những cá tính riêng của tlinh, Wren Evans, Phương Mỹ Chi, MCK, Obito,…

Thứ hai, nhiều album nổi trội ra mắt. Để cho công bằng thì chúng tôi sẽ loại trừ album Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi. Các album chúng tôi yêu thích, nếu liệt kê không phải xếp theo thứ tự thì có album Loi Choi của Wren Evans, Ái của tlinh, 99% của MCK, Đánh Đổi của Obito, EP ĐẸP của MONO, album Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó của HIEUTHUHAI…

Qua đó, chúng ta có thể thấy album trở thành xu hướng tất yếu, chắc chắn phải có của bất kỳ một người nghệ sĩ nào. Từ nay, nghệ sĩ sẽ nói chuyện với nhau bằng những cột mốc và cột mốc đó là album. Đó là một xu hướng tất yếu trên thế giới, điều này đưa âm nhạc Việt Nam bắt đầu tiệm cận với thế giới hơn.

Thứ ba, vai trò của music producer được nâng cao đúng với cách vận hành của nền âm nhạc trên toàn thế giới hiện tại. Thời gian gần đây, Việt Nam mới bắt đầu để ý và cũng nhận ra vai trò quan trọng của music producer và mối quan hệ giữa music producer và nghệ sĩ. Cán cân đang dịch chuyển và về đúng với những gì mà thế giới đang vận hành.

Các nghệ sĩ Gen Z nổi bật của năm 2023 hẳn sẽ là những cái tên “trụ cột” của nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam những năm tới? Năm 2024 sẽ lạc quan với nhiều cơ hội hơn hay sẽ thách thức và khó khăn hơn?

Chúng tôi chưa nói trước được bởi vì nó còn cả một quá trình, cách sống của các bạn và cả thái độ làm nghề. Phong độ hiện tại là đỉnh rồi nhưng biên độ không biết trong tương tai có còn ổn hay không? Nhưng hiện tại, đối với DTAP thì đó là một thế hệ mới và rất sáng sủa của âm nhạc Việt Nam.

Về năm 2024, chúng ta hơi quan ngại trong năm sau sẽ đối diện với suy thoái kinh tế nên sẽ quay lại giống thời điểm dịch. Nghĩa là sản phẩm sẽ ra cầm chừng và mọi người sẽ tích trữ nhiều, không có những sản phẩm lớn kinh khủng khiếp, sẽ không đầu tư nhiều. Hiện tại thì dù có muốn đầu tư nhiều cũng không có tiền để đầu tư vì suy thoái kinh tế. Các show diễn sẽ ít lại, những chương trình event từ nhãn hàng sẽ ít lại, nhiều ca sĩ sẽ bớt đi diễn hơn, không có tiền làm album, không có tiền làm nhạc, không có tiền quay MV,... Có những năm âm nhạc sẽ rất rực rỡ như 2019 hay là 2022, 2023 cũng tương đối là rực rỡ. Còn 2024 nếu đồng lòng thì vẫn sẽ rực rỡ thôi, nhưng mà vẫn lo nhất về bài toán kinh tế.

Nói về dự án đầu tiên - Vietnam Idol 2023. Có một giai đoạn trong lúc Vietnam Idol phát sóng, khán giả đã đặt dấu chấm hỏi về khả năng hát live của các bạn thí sinh. Liệu có phải thế hệ ca sĩ trẻ đang hát live không bằng những thế hệ trước?

Chúng tôi không nghĩ như vậy. Chương trình Vietnam Idol có rất nhiều thí sinh hát live tốt. Sự thay đổi của dòng nhạc, cách âm nhạc thế giới vận hành sẽ khác ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa, mình có thể hát những dòng nhạc nhẹ nhàng hơn, không cần phải có backing tracks, trình diễn hay nhảy nhót nhiều. Âm nhạc phát triển đến thời điểm hiện tại sẽ đòi hỏi nhiều hơn ở một người nghệ sĩ.

Ngay cả những chị diva cũng chia sẻ, khi mình vừa hát vừa nhảy thì không thể đảm bảo 100% như lúc đứng yên một chỗ. Những dòng nhạc chậm hơn sẽ đòi hỏi nhiều không gian, thời gian hơn để xử lý về vocal. Âm nhạc hiện tại đã khác. Khi diễn live tại sân khấu, qua một hệ thống streaming đưa lên những hệ thống khác của truyền hình trực tiếp, sẽ có nhiều vấn đề về âm thanh mà chúng tôi không điều khiển được.

Nói về câu chuyện hát live thì chắc chắn phải nhắc đến dự án lớn nữa của DTAP - Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh. Trước, trong và sau concert, khả năng hát live của của Hoàng Thùy Linh đã khiến công chúng đặt dấu hỏi. Thâm chí, điều này đã nhấn chìm mọi nỗ lực cố gắng của của những khâu khác như sáng tạo, hình ảnh, bản phối,...

Mỗi người nghệ sĩ hay mỗi con người sẽ có những thế mạnh khác nhau. Chúng ta có tới 8 tỉ người, vì thế nghệ sĩ sẽ có rất nhiều cá tính, thế mạnh và nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Có thể một vài điểm nào đó của chị Linh vẫn đang hoàn thiện hết mức có thể. Nhưng chúng tôi chắc chắn những phần kia vẫn có những điểm sáng và thế mạnh khác nhau. Chúng tôi nghĩ điều mạnh nhất của chị Hoàng Thùy Linh là tư duy và lớn hơn nữa là một tình yêu nghệ thuật chân chính.

Để có thể đầu tư cho việc thực hiện từng sản phẩm âm nhạc, chúng tôi biết chị tốn rất nhiều tiền. Mỗi dự án phải vài chục tỷ, ngay cả concert vừa rồi cũng vài chục tỷ. Sự đóng góp hết mình, tình yêu nghề và tâm huyết đó đáng được ghi nhận hơn rất nhiều.

Có những bạn sẽ hát rất hay, giọng khủng nhưng có thể chật vật để kiếm được một bài hát hit, album hay sự công nhận.

Một điều mà chúng tôi thấy ở chị Hoàng Thuỳ Linh chính là về tư duy cả trong âm nhạc lẫn định hướng con đường mình sẽ đi. Thêm nữa là tình yêu vô cùng lớn với nghệ thuật, với văn hóa và những mơ ước liên quan đến nền âm nhạc Việt Nam.

Khi tạo ra tài sản, có rất nhiều cách để sử dụng tiền và quyền sử dụng tiền sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Có những người sẽ tích lũy tài sản, có những người sẽ đầu tư tiếp vào một lĩnh vực. Với chị Linh, toàn bộ tiền kiếm ra từ âm nhạc thì tiếp tục đầu tư vào âm nhạc. Chúng tôi nhận thấy điều này rất đáng quý và rất thương!

Nhắc đến Hoàng Thùy Linh thì chắc chắn cũng phải nhắc đến Phương Mỹ Chi. Các bạn đã góp phần tạo nên màn “lột xác” thuyết phục của Phương Mỹ Chi. Công thức các bạn tìm ra cho Phương Mỹ Chi khác với Hoàng Thùy Linh ra sao?

Phương Mỹ Chi sẽ không bao giờ có được cá tính, suy nghĩ cũng như là cách nhìn cuộc đời của chị Hoàng Thị Linh. Ngược lại, chị Linh sẽ không hát cải lương được. Còn dân ca, cải lương, hoặc những màu sắc mang âm hưởng miền Tây thì bé Chi đã làm suốt 10 năm nay và đó là thế mạnh của Chi. Chúng tôi sẽ dựa vào cái cá tính đó để xây dựng nên một vũ trụ riêng cho Chi.

Cụ thể hơn, đó là về yếu tố vùng miền, địa lý, cách triển khai dòng nhạc. Công thức của chị Hoàng Thùy Linh là mọi thứ bắt đầu trên nền nhạc điện tử pha một chút dân gian nên sẽ mang cảm giác hiện đại hơn. Còn của Phương Mỹ Chi thì nền tảng mọi thứ dựa trên dân ca và dân gian, những yếu tố điện tử là những yếu tố thêm vào. Có thể đâu đó mọi người sẽ thấy giống nhưng cách xây dựng sẽ ngược lại hoàn toàn. Dòng nhạc của Chi là folktronica, đậm màu dân ca, đồng quê. Ngược lại, dòng nhạc của chị Linh vẫn là EDM, màu sắc trendy và hiện đại, cộng hưởng một chút chất liệu văn hóa dân gian.

Nói đến thành công trong năm 2023 thì nhiều, nhưng tôi thấy cũng có một cú “sảy chân” của DTAP - dự án kỉ niệm 15 năm của Đông Nhi dường như có kết quả thấp hơn kỳ vọng rất nhiều?

Có một điều rất tiếc ở chị Đông Nhi là tình hình sức khỏe của chị đang không ổn. Chúng tôi rất thương chị Nhi và chúng tôi rất muốn làm và đã chuẩn bị tất cả nhưng có lẽ là chưa đúng thời điểm. Chị Nhi cũng chưa đạt được trạng thái tốt nhất để thực hiện, trước đó, chị Nhi vừa trải qua một giai đoạn hơi khó khăn về tinh thần. Điều mà chúng tôi tự hào nhất chính là việc chúng tôi đã nạp lại năng lượng yêu nghề của chị. Chị Nhi đang rất sẵn sàng cho năm 2024!

Không làm kỷ niệm 15 năm thì mình làm kỷ niệm 16 năm, dù sao đó cũng chỉ là một cái tên. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tinh thần của chị Nhi trong năm nay để chị có thể trở thành một con người khác. Sau khoảng thời gian chị Nhi có vấn đề về tâm lý thì chị cũng rụt rè hơn, lo sợ nhiều hơn. Chị Nhi đến với khán giả bằng âm nhạc thế nên chúng tôi bắt đầu lại từ những cái cốt lõi nhất, đó là âm nhạc, không phải là những sự khoa trương.

Đôi khi mọi người đánh giá một bài hit qua lượt nghe hay được hát lại nhiều nhưng nhạc của chúng tôi không được hát lại nhiều bởi vì nó khó hát lắm (cười). Katy Perry đã rất lâu không có một bài hát mới nào nhưng chị vẫn là một nghệ sĩ rất lớn. Những giá trị mà người nghệ sĩ đó mang lại không chỉ nằm trong số stream.

Mối duyên kết nối DTAP trở thành giám đốc âm nhạc với show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng? Vai trò cụ thể của DTAP trong chương trình các bạn sẽ đảm nhận các khâu nào?

Chúng tôi nhận show từ khoảng đầu năm 2023. Trước khi chương trình bắt đầu khởi động, chúng tôi cũng tư vấn cho chương trình về việc lựa chọn các màu sắc nghệ sĩ. Hiện tại, chúng tôi đã quay xong chương trình.

Những đêm bán kết và chung kết rất gấp nhưng chúng tôi chỉ có một tuần để hoàn thành 9 bài hát. Đa số là bài nhóm và những bài này rất “khủng khiếp”. Khi mọi việc đã xong, chúng tôi có cảm giác hụt hẫng vì đang quen thuộc với khối lượng công việc như thế, giờ lại không làm nữa,...

Làm việc cùng một lúc với 30 “chị đẹp” đều là nghệ sĩ thành danh phải chăng có thể gọi là… “ác mộng”, đặc biệt với các “chị đẹp” là nghệ sĩ kì cựu, hoạt động lâu năm thậm chí trước cả khi 3 thành viên DTAP ra đời? Các bạn phân bố ra sao để “chiều” hết được 30 “chị đẹp” trong việc làm nhạc?

Việc chúng tôi có cơ hội làm việc với các chị đẹp, đó là một trong những may mắn và vinh dự của chúng tôi. Đây có thể là những cơ hội, đôi khi là những cơ hội duy nhất để chúng tôi thuyết phục được, ví dụ như chị Hồng Nhung hát những dòng nhạc không phải sở trường của chị. Mọi người sẽ thấy các diva hết mình và làm những điều họ chưa từng làm.

Ngay cả chị Lệ Quyên, chị Thu Phương cũng nhảy rất nhiều. Chúng tôi nghĩ đây là một tín hiệu và cơ hội để tiếp cận với các chị. Chúng tôi truyền sự tích cực, năng lượng trẻ nên các chị rất vui và tích cực để mình có thể cùng nhau làm mới nền âm nhạc Việt Nam.

Có khi nào vai trò của DTAP bị lu mờ khi có không ít “chị đẹp” có ekip riêng? Ví dụ team chị đẹp Mỹ Linh, Hồng Nhung, Uyên Linh, Phương Vy, Lưu Hương Giang,... trong công diễn 4 làm việc trực tiếp với NS Anh Quân ở phòng thu?

Chúng tôi nghĩ mỗi người sẽ có một thế mạnh khác nhau và khi chúng tôi làm giám đốc âm nhạc không có nghĩa là chúng tôi sẽ phối hết tất cả các bài. Ví dụ có những ca khúc bản phối do chúng tôi thực hiện và chúng tôi cũng đề xuất với chị Nhung hoặc chị Linh để có thể mời anh Anh Quân tham gia vào những phần dựng về hòa âm, acapella, những màu guitar rất-Anh-Quân.

Khi càng nhiều người, càng nhiều cái tôi thì sẽ càng có nhiều việc xảy ra hơn. Với vai trò đứng giữa thì chúng tôi phải cân bằng lại tất cả những điều đó. Có những “trận đấu” nảy lửa và chúng tôi phải đứng ra giải quyết. Trong chương trình, mỗi “chị đẹp” sẽ có những mục tiêu theo đuổi khác nhau.

Đâu là “chị đẹp” khó tính, khó chiều nhất khi làm việc cùng?

Chắc chắn đó là chị đẹp Trang Pháp!

Chị Trang Pháp có chia sẻ với chúng tôi là chị bị bệnh rối loạn hoảng sợ. Vậy nên đôi khi chị có những quyết định hay những tình huống giao tiếp hơi hài hước.

Chị biết mọi thứ một chút và chị đã làm nghề cũng rất lâu. Điều quan trọng nhất trong chương trình chính là teamwork - tinh thần đồng đội. Đôi khi có những quan điểm của chị Trang là những sáng tạo “điên rồ” khiến chúng tôi phải tốn thời gian để tranh luận rất nhiều. Sau mỗi lần chúng tôi đưa ra những quyết định cuối cùng thì sẽ luôn là những điều tốt cho cả nhóm và tốt cho cả chị Trang. Sau những lần làm việc như vậy, chị Trang cũng hiểu về việc bây giờ cách làm việc đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khi làm việc nhóm. Bản thân chị Trang theo chúng tôi đánh giá là rất toàn năng và cũng rất giỏi.

Nhưng trong khi làm việc, đặc biệt là teamwork, mình không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân. Chúng tôi cũng tranh luận nhiều với nhau, chúng tôi không gọi đó là tranh cãi mà chính xác phải là đóng góp ý kiến, phản biện. Khi cầm một bài hát ballad chúng ta chỉ có thể làm tới màu rock hoặc cùng lắm là alternative rock chứ không thể biến thành một bài nhạc house trong một show như vậy. Chúng tôi phải chứng minh điều đó với các chị để biết rằng điều đó có phù hợp hay không.

Hẳn DTAP cũng sẽ có những sự “thiên vị” ngầm cho một số “chị đẹp”, ví dụ chị Thu Phương là người rất gắn bó với các bạn chẳng hạn? Hoặc cũng có thể là sự “cả nể” với các “chị đại” như diva Hồng Nhung, diva Mỹ Linh?

Thật ra trước chương trình, DTAP thân nhất với hai chị đẹp: chị MLee và chị Thu Phương. Tuy nhiên, về âm nhạc thì chúng tôi xác nhận là tất cả đều ngang ngửa nhau. Khi mọi người đã bỏ tâm, bỏ sức, bỏ thời gian, bỏ chất xám của mình vào chương trình thì tất cả mọi người đều xứng đáng có những màn trình diễn hay. Ở đây mình hoạt động theo nhóm chứ không phải là cuộc đua của một cá nhân nào. Âm nhạc sẽ cân bằng trong những đêm công diễn, chúng tôi không thiên vị được chị đẹp nào.

Từ một show truyền hình thực tế với nội dung rất hay, đề cao sự kết nối với các nữ nghệ sĩ mang tính “chữa lành” cho đến hàng loạt drama “đấu đá nội bộ” những ngày qua. Điều này cũng làm tổn thương không ít hình ảnh ban đầu. Một “chị đẹp” nổi cộm với những luồng ý kiến đa chiều phải kể đến Lệ Quyên. Mới đây, chị Quyên từng nói khá “cay đắng” về chương trình: Ban đầu họ đưa cho tôi một viên kẹo nhưng mở ra bên trong chỉ toàn giấy?

Với góc nhìn là một người trong cuộc, chúng tôi nghĩ đây là một cuộc chơi rất công bằng và không ai có thể can thiệp kết quả. Đôi khi kết quả còn khiến chúng tôi phải sốc vì khi làm việc chúng tôi có thể suy nghĩ bài này thắng, bài kia thắng nhưng kết quả lại không như chúng tôi nghĩ, rõ ràng phụ thuộc nhiều yếu tố.

Ví dụ như bài đầu trong đêm công diễn đầu tiên chị Lệ Quyên ở sân khấu rất tốt, nhưng khi quay hình lên thì bị những vấn đề về ánh sáng khiến bài bị tối đi, nhìn không trọn vẹn được tiết mục, không nhìn được cái không khí ở phim trường. Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi thấy tất cả các kết quả của “chị đẹp” đều đúng nếu xét không khí ở phim trường. Còn khi dựng lên thì có một cái gì đó không xuất sắc bằng hoặc có một cái điều gì đó chúng tôi cũng không giải thích được.

Tuy nhiên, nếu nói chương trình là “Lệ Quyên và 29 chị đẹp” thì rất tội chị Quyên! Bởi vì chúng tôi khi tiếp xúc với chị cũng rất bất ngờ vì chị bề ngoài nhìn rất nghiêm nghị, rất dữ, khó tính và khó gần như có thể “nhai sống bất cứ người nào”. Nhưng khi tiếp xúc, chúng tôi thấy được chị Quyên là một người rất trượng nghĩa, rất công bằng, rất mong muốn mọi người đều có sân chơi đẹp và sạch. Chị Quyên cũng nỗ lực hết mình cho cái cuộc chiến này chứ không phải như mọi người nói. Chúng tôi đọc và thấy thương chị rất nhiều vì chị sống rất tình cảm và rất thương các chị đẹp khác.

Một chương trình cũng cần có những drama để thu hút dư luận nhưng có những drama khiến chúng tôi thấy tội người trong cuộc.

Chúng tôi thấy 30 chị, chị nào cũng cố gắng. Mỗi người có sự cố gắng riêng và đôi khi họ làm được điều đó dễ dàng quá nên mọi người không thấy sự cố gắng ở họ. Và cách chị Quyên thể hiện khiến mọi người cảm giác rằng chị không cố gắng nhưng thật ra không phải!