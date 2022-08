ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Australia ở chung kết, lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á?

Trận chung kết giải U18 nữ Đông Nam Á 2022 giữa U18 nữ Việt Nam gặp Australia sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (4/8).

Bài học từ lứa "đàn chị"

Cách đây không lâu, ở giải AFF Cup nữ 2022 diễn ra tại Philippines, Australia cũng tham dự với nòng cốt là lứa U23. Trước giải thì U23 Australia thậm chí được đánh giá cao hơn cả 3 đội gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines, do Australia có lợi thế lớn về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Các cô gái xứ Chuột túi được coi là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Tuy nhiên, thực tế thì các cô gái Australia lại không phát huy được lợi thế khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật và khả năng gắn kết, như Thái Lan hay Philippines. Hệ quả là các cô gái Australia bị loại ngay từ vòng bảng trong khi Thái Lan và Philippines tiến vào bán kết.

Ở giải AFF Cup nữ 2022 mới đây, Australia không phát huy được điểm mạnh về thể hình thể lực trước các đội bóng có tính tổ chức cao hơn.

Tại vòng bảng, Australia thắng Indonesia 4-0, thắng Singapore 4-1 hay trút 6 bàn vào lưới Malaysia. Tuy nhiên, Australia lại để Thái Lan cầm hoà 2-2 và chịu thua chủ nhà Philippines 0-1. Những kết quả đó khiến Australia không thể cạnh tranh tấm vé vào bán kết với 2 đội vốn bị đánh giá thấp hơn một chút là Thái Lan, Philippines.

Việc bị loại từ vòng bảng rõ ràng là một thất bại với đội U23 Australia. Những kết quả ở giải này cho thấy, lợi thế về mặt thể hình và thể lực của các cầu thủ nữ Australia chưa hẳn sẽ phát huy tác dụng trước các đội bóng có tính tổ chức cao hơn như Thái Lan, đặc biệt là chủ nhà Philippines (đội sau đó trở thành nhà vô địch).

Cơ hội cho U18 nữ Việt Nam

Tối nay, U18 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U18 nữ Australia ở trận chung kết giải Đông Nam Á. Cơ hội đang rộng mở để U18 nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng và lên ngôi hậu ở đấu trường khu vực.

So với giải đấu của lứa đàn chị thì ở giải U18 nữ Đông Nam Á, cách biệt về tuổi tác đã được san lấp. Australia không chịu bất lợi về tuổi so với các đối thủ giống như ở giải AFF Cup nữ. Tuy nhiên, khi xét về yếu tố phong độ thì chính U18 nữ Việt Nam mới là đội thi đấu ấn tượng hơn so với Australia.

Ở vòng bán kết, Australia phải cực kỳ vất vả mới có thể vượt qua Thái Lan bằng bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp phụ. Khâu dứt điểm dường như đang trở thành vấn đề lớn nhất của các cô gái xứ Chuột túi. Trong khi đó, U18 nữ Việt Nam dễ dàng thắng đậm Myanmar 4-1 ở bán kết và trước đó, Việt Nam cũng từng vượt qua Thái Lan ở vòng bảng.

U18 nữ Việt Nam đang sở hữu phong độ ấn tượng, đặc biệt là trên hàng tấn công.

Suốt từ đầu giải, U18 nữ Việt Nam thi đấu với hiệu suất rất đáng nể. Đoàn quân của HLV Akirra Ijiri đã thi đấu ấn tượng để kết thúc vòng bảng với kết quả toàn thắng, giành 12 điểm tuyệt đối, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. Những con số đó cho thấy U18 nữ Việt Nam đang rất mạnh ở khả năng tấn công và chúng ta hoàn toàn có thể phát huy sở trường này để thi đấu với Australia.

Ở trận đấu tối nay, những cầu thủ như Ngọc Minh Chuyên, Nhật Lan, Thu Phương, Diệu Thương… sẽ được kỳ vọng có thể toả sáng trước Australia. Dù bất lợi về thể hình và thể lực song các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể phát huy điểm mạnh đó là kỹ thuật, khả năng chơi gắn kết, kỹ năng dứt điểm để tạo lợi thế, đồng thời hướng tới chiến thắng.

Trận chiến ở chung kết gặp Australia có thể khó khăn hơn hẳn với U18 nữ Việt Nam so với 5 trận mà họ đã đấu từ đầu giải. Song, nếu thầy trò HLV Akirra Ijiri có thể phát huy những điểm mạnh của mình, toàn đội hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại Australia, đoạt chức vô địch ở đấu trường Đông Nam Á.