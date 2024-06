Drama tình ái tài tử The Heirs: Bị bạn gái "cắm sừng" đến 2 lần, tưởng mình là "chính thất" ngờ đâu chỉ là người thứ 3

Trong suốt 18 năm sự nghiệp, tài tử Choi Jin Hyuk chưa từng công khai hẹn hò ai. Đến nay, tài tử The Heirs mới dần cởi mở tự hé lộ đời tư của mình.

Trong chương trình Four Men số mới, MC Lee Sang Min chỉ ra rằng: "Jin Hyuk có quá khứ hẹn hò đầy đau thương. Anh ấy đã phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng 2 lần liên tiếp bị bạn gái lừa dối". Choi Jin Hyuk thừa nhận: "Đúng vậy, lúc đó tôi đã rất sốc. Việc bị phản bội lần nữa sau lần đầu tiên thật khó khăn. Cô ấy có vẻ tốt bụng và chân thành đến nỗi tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể đối xử như vậy với tôi".

Choi Jin Hyuk công khai chuyện bị bạn gái cũ "cắm sừng" đến 2 lần

Tài tử sinh năm 1986 tiếp tục: "Cô ấy luôn tốt bụng và lịch sự ở bất kỳ nơi nào cô ấy đặt chân đến. Tôi không thể tin được. Chúng tôi đã ở bên nhau gần 2 năm, vì thế nên giờ tôi cảm thấy rất khó tin tưởng người khác, đặc biệt là khi nhắc đến những mối quan hệ".

MC Tak Jae Hoon tỏ ra đồng cảm với Choi Jin Hyuk: "Anh hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nếu cậu gặp được người mà cậu thực sự yêu, những nghi ngờ đó sẽ tan biến. Đó là lý do tại sao mọi người quyết định kết hôn. Những suy nghĩ phòng thủ, mất niềm tin đó hoàn toàn có thể thay đổi".

Anh được các MC an ủi, động viên

Trong chương trình My Little Old Boy năm ngoái, Choi Jin Hyuk đã lần đầu nhắc về bạn gái cũ: "Tôi thậm chí còn cân nhắc việc kết hôn, nhưng cô ấy đã lừa dối tôi". Tài tử The Heirs cười cay đắng: "Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này trên sóng truyền hình. Cô ấy đã phản bội tôi. Kể từ đó tôi thấy thật khó để hẹn hò với người mới. Hóa ra tôi là người đến sau, cô ấy đã có bạn trai từ trước. Chúng tôi hẹn hò trong hơn 1 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi không phải bạn trai chính thức của cô ấy. Thật không thể tin được phải không?".

Choi Jin Hyuk lần đầu công khai chuyện tình buồn vào năm ngoái

Choi Jin Hyuk sinh năm 1986, từng gây ấn tượng với vai thần thú Gu Wol Ryung trong Gu Family Book, Kim Won - anh trai của Kim Tan (Lee Min Ho đóng) trong The Heirs, cận vệ Na Wang Sik trong The Last Empress... Năm 2021, Choi Jin Hyuk bị phát hiện vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19 khi đến một quán bar. Phía công ty quản lý giải thích, anh được người quen đưa đến đây mà không hề biết rằng quán bar này mở cửa bất hợp pháp giữa thời điểm giãn cách. Lời giải thích không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau vụ việc, Choi Jin Hyuk tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật hơn 2 năm.



Mới đây nhất, tài tử vướng tin đồn hẹn hò với Eunji (Apink). Theo đó, nữ diễn viên kỳ cựu Lee Jung Eun đã úp mở về mối quan hệ của cả 2 trong 1 podcast. Cụ thể, Lee Jung Eun cho biết cô cảm thấy giữa Eunji và Choi Jin Hyuk có điều gì đó "không bình thường" trong quá trình quay tác phẩm Miss Night And Day: "Tôi đã hỏi Choi Jin Hyuk nghĩ gì về Eunji và cậu ấy trả lời rằng họ giống như anh em vậy. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đang che giấu cảm xúc của mình. Tôi hy vọng mối quan hệ của họ sẽ phát triển sâu sắc hơn sau lần hợp tác này".

Nữ diễn viên Lee Jung Eun (áo trắng) tiết lộ về mối quan hệ "không bình thường" giữa Eunji và Choi Jin Hyuk sau khi hợp tác trong tác phẩm Miss Night And Day Chia sẻ của Lee Jung Eun khiến Eunji và Choi Jin Hyuk dính nghi vấn hẹn hò

Tiếp lời Lee Jung Eun, MC Shin Dong Yup cho biết anh cũng cảm thấy Eunji và Choi Jin Hyuk "phim giả tình thật". "Tôi nghĩ giữa Eunji và Choi Jin Hyuk đã có 1 bước tiến dài trong quan hệ mà chúng ta không biết. Tôi còn ước hai bạn sẽ hôn nhau khi kết thúc chương trình", MC Shin Dong Yup nói.

Màn đối đáp của đàn anh đàn chị trong giới khiến Eunji không khỏi ngượng ngùng. Để xua đi bầu không khí khó xử và giải vây cho nữ idol Kpop, Choi Jin Hyuk lập tức chia sẻ rằng anh là fan của Eunji và cả Apink. Sau khi làm việc với Eunji, nam diễn viên càng thêm quý mến đàn em. Tuy nhiên, Choi Jin Hyuk khẳng định anh và Eunji chỉ là đồng nghiệp thân thiết trong nghề.

"Tôi luôn là fan của Apink. Khi đóng phim chung với Eunji, tôi nhận ra nhiều điểm tích cực của cô ấy. Đó là lý do tôi quý mến cô ấy nhưng chỉ với tư cách đồng nghiệp, ngoài ra không có bất kỳ sự phát triển tình cảm nam nữ nào", Choi Jin Hyuk chia sẻ.

Eunji không khỏi ngại ngùng khi bị trêu chọc "phim giả tình thật" với Choi Jin Hyuk. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nữ ca sĩ nhóm Apink

Trên mạng xã hội, nghi vấn Eunji và Choi Jin Hyuk hẹn hò gây bàn tán trong dư luận. Dù Choi Jin Hyuk phủ nhận có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với Eunji, nhưng nhiều khán giả lại phát hiện nam diễn viên này xưng hô rất gần gũi và luôn mỉm cười khi nói về nữ thần tượng nhóm Apink. Do đó, dân tình cho rằng Choi Jin Hyuk và Eunji đều ít nhiều có những rung động với đối phương sau khi đóng phim chung.



Trong khi đó cũng có 1 số ý kiến cho rằng ê-kíp cố tình bóng gió về mối quan hệ giữa Eunji và Choi Jin Hyuk để gây chú ý cho tác phẩm Miss Night And Day trước ngày ra mắt. Số khác không tin 2 nghệ sĩ hẹn hò do Choi Jin Hyuk đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn "phim giả tình thật" ngay trên sóng truyền hình.

Mối quan hệ giữa Eunji Choi Jin Hyuk và gây bàn tán xôn xao trong dư luận

Nguồn: SBS

https://kenh14.vn/drama-tinh-ai-tai-tu-the-heirs-bi-ban-gai-cam-sung-den-2-lan-tuong-minh-la-chinh-that-ngo-dau-chi-la-nguoi-thu-3-20240625031950645.chn