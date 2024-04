Drama giặt là "bùng cháy" MXH: Đem đồ Dior giá 200 triệu đi giặt ở chuỗi tiệm nổi tiếng Hà Nội, tá hoả nhận về bộ đồ hỏng

"Kiếp nạn" khi mang đồ giá trị 200 triệu đi giặt khô ở tiệm nổi tiếng

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự chú ý với bài đăng trên trang cá nhân của Vũ Ngọc Châm (được biết đến là cựu Tiếp viên hàng không, hot girl, quán quân The Look 2017), chia sẻ về trải nghiệm không tốt khi đem đồ tới một tiệm giặt là tại Hà Nội.

Theo lời Châm kể, ngày 4/4, Vũ Ngọc Châm mang bộ quần áo thuộc thương hiệu Dior trị giá 200 triệu đồng tới cửa hàng P.L cơ sở Hàm Long (Hà Nội) để giặt khô. Vì đồ có giá trị cao nên ngay từ khi đưa nhân viên tiếp nhận, Vũ Ngọc Châm đã liên tục dặn giặt là cẩn thận.

Vũ Ngọc Châm mặc bộ đồ trước khi đưa ra tiệm giặt là

Ngày 8/4 khi nhận lại đồ, Vũ Ngọc Châm tá hoả khi toàn bộ bề mặt vải của sản phẩm đã bị hỏng. Là người có kinh nghiệm về thời trang, tiếp xúc nhiều với vải vóc khoảng 10 năm nay, cô cho hay chắc chắn bộ quần áo đã bị rộp mếch, co rút do dùng nhiệt quá cao, gây xù bề mặt vải.

“Mình đã đưa đồ về lại bên giặt là yêu cầu giải thích nhưng chưa nhận được câu trả lời thoả đáng. Mình cũng mang qua store của Dior để xin ý kiến về tình trạng bộ đồ, nhân viên cũng xác nhận là bề mặt vải này chắc chắn đã bị ngấm nước hoặc dùng nhiệt độ cao khiến vải bị co rút. Bộ đồ đã bị co 1, 2 size so với lúc ban đầu”, Ngọc Châm chia sẻ.

So sánh sản phẩm trước và sau khi giặt là, cô nhận thấy rõ sự thay đổi ở bề mặt vải

Form dáng của sản phẩm cũng có sự khác biệt

Quản lý cửa tiệm đưa ra lời giải thích và thoả thuận đền bù cho khách ra sao mà netizen kéo vào Fanpage "phẫn nộ"?

Theo tìm hiểu, tiệm giặt là P.L được giới nhà giàu, nghệ sĩ biết đến với dịch vụ chất lượng, chuyên nhận giặt là đồ hiệu. Trên website của P.L giới thiệu là hệ thống giặt là cao cấp với đội ngũ nhân viên được đào tạo và có tay nghề cao, thiết bị hiện đại nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Bên cạnh đó, P.L cũng cho biết quy trình đạt chuẩn Châu Âu và hiện tại đang có 4 hệ cơ sở ở các quận trung tâm tại Hà nội.

Về vấn đề bộ đồ bị co rút sau khi mang tới tiệm này, sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại không thành công, Vũ Ngọc Châm đã trực tiếp đến gặp quản lý hệ thống và người trực tiếp đảm nhận công đoạn xử lý giặt là sản phẩm.

Phía quản lý khẳng định bên mình làm đúng theo quy trình giặt là của sản phẩm. Người trực tiếp đảm nhận công đoạn xử lý cũng liên tục cho rằng đã giám sát quy trình 100%, không nhận thấy sản phẩm có gì khác so với ban đầu. Hơn nữa, người này cũng cho hay mình đã có 30 năm làm việc trong khách sạn 5 sao ở Hà Nội nên nắm rõ các công đoạn, không thể có sai sót. Thế nhưng sau một hồi trao đổi, người đảm nhận công đoạn giặt là hé lộ mình chỉ làm phần giặt, bộ phận là khô là một người khác và không giám sát quá trình này.

Cuối cùng, Vũ Ngọc Châm yêu cầu cửa hàng giặt là P.L đền bù 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sự việc được thông báo lên chủ tiệm là người Pháp, bên giặt là vẫn khẳng định không làm sai, đưa ra mức đền bù là 10 triệu đồng bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt và 5 triệu voucher.

Không đồng tình với đề nghị đền bồi này, Vũ Ngọc Châm đăng bài "tố" và yêu cầu người chủ của thương hiệu trên phải trực tiếp lên tiếng xin lỗi và bồi thường một cách có trách nhiệm.

Sau bài đăng của Vũ Ngọc Châm, nhiều người tự nhận từng là khách hàng của chuỗi tiệm giặt là trên cũng từng có trải nghiệm "bị sốc" tương tự. Hiện tại trang Fanpage của chuỗi cửa hàng này đang nhận nhiều icon "phẫn nộ" từ phía cư dân mạng.

Netizen để lại loạt icon phẫn nộ trên fanpage của tiệm giặt là

Liên hệ với Vũ Ngọc Châm, cô cho hay phía cửa hàng P.L vẫn chưa có động thái xin lỗi hay chủ động liên hệ làm việc. Khi gọi vào số điện thoại trên fanpage của tiệm giặt là P.L, nhân viên tiếp nhận cuộc gọi và hứa sẽ chuyển cho quản lý nhưng sau đó không còn hồi âm. Hiện tại, dân tình vẫn sát sao theo dõi diễn biến của drama giặt là này.