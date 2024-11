Drake "hoang tưởng": Tố Apple "nhận hối lộ" để Siri chơi xấu, chỉ phát nhạc của Kendrick Lamar!

Theo thông tin từ Billboard, Drake hiện đang kiện hãng thu âm Universal Music Group (UMG) và Spotify, cáo buộc rằng hai bên đã phối hợp để quảng bá bài hát Not Like Us của Kendrick Lamar. Đặc biệt, Drake tuyên bố rằng Apple cũng liên quan đến vụ việc thông qua trợ lý ảo Siri và Apple Music.

Trong đơn kiện tại Manhattan, Drake khẳng định UMG đã trả tiền hoặc chấp thuận thanh toán cho Apple để Siri, trợ lý ảo của hãng, cố tình "chơi xấu" anh. Cụ thể, khi người dùng yêu cầu Siri phát album "Certified Loverboy", Siri lại phát bài "Not Like Us". Điều này khiến Drake vô cùng bức xúc, cho rằng Apple đã cố tình làm vậy để bôi nhọ danh tiếng của anh.

Kendrick Lamar và Drake. Ảnh: Los Angeles Times

Đáp lại, một số ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng đây chỉ là lỗi thuật toán từ Siri. Đoạn lời có từ “certified” trong bài hát của Kendrick Lamar lại khiến Siri nhầm lẫn và phát nhạc của Lamar thay vì album "Certified Lover Boy" của Drake.

Việc Siri đôi khi gặp lỗi và phát nhầm nhạc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc Apple nhận hối lộ để "dìm hàng" Drake lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cáo buộc này nghe có vẻ khó tin, và Drake cũng không trực tiếp kiện Apple, càng khiến cho lời tố cáo này trở nên thiếu thuyết phục.

Hiện tại, cả Apple và UMG chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này. Cuộc chiến giữa Drake và Kendrick Lamar không chỉ dừng lại ở lời lẽ trong các bài rap mà đang ngày càng lan rộng sang các cáo buộc pháp lý và thương mại.