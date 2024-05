Đốt vàng mã bị nhắc nhở còn phản ứng: "Chị ở đây 40 năm chưa xảy ra cháy bao giờ", người phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng

Hình ảnh được người dân ghi nhận và chia sẻ

Trưa 31/5, người dân tại phường Thành Công, Q.Ba Đình phản ánh bà L.T.T. H trú tạị khu tập thể Thành Công, phường Thành Công đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4. Khói và tàn tro bay làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của người dân lân cận và tiềm ẩn nguy cơ cao cháy, nổ.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, sau khi phát hiện thấy khói bay vào nhà khó chịu, một người phụ nữ ra ngoài kiểm tra thì phát hiện hai người hàng xóm đang đứng đốt vàng mã ngay góc cầu thang của khu tập thể. Do ngựa và vàng mã dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên, đỏ rực một góc cầu thang.

Chứng kiến hành động nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, người quay clip đã lên tiếng can ngăn, "Nhà ai có công có việc rồi mang ra đây đốt như này xong gây cháy nhà thì sao hả chị. Bây giờ mà cháy lên thì chị làm thế nào ạ, Bây giờ ở Hà Nội 1 ngày xảy ra bao nhiêu vụ cháy chị ơi... Chị đốt thế xong cháy chị chạy xuống dưới được thì dễ chứ chị lên trên này đứng xem sao ạ".

Người phụ nữ trung niên cùng 2 thanh niên đứng đốt vàng mã liền phản bác lại, "Chị ở đây 40 năm chưa xảy ra cháy bao giờ. Cháy làm sao được mà cháy. Chị đứng lù lù ở đây, đốt có mấy con ngựa thôi".

Lúc này cô gái cảm thấy ngán ngẩm trước lời giải thích của người phụ nữ nhưng vẫn kiên nhẫn phân tích, "Nhà em ở tận góc bên trong kia mà em ngửi thấy mùi khói nên phải đi ra. Mình sống ở chỗ chung thì mình phải có ý thức tí đi. Tại sao ở dưới đường người ta không cho chị đốt thì cũng có lý do cả mà chị".

Thế nhưng gia đình hàng xóm này tiếp tục bao biện, "Chị có thấy góc kia không, que hương người ta đốt vẫn còn kìa. Ngày nào cũng có que nhang, cứ đến Tết là người ta đốt ở đây". Thanh niên có mặt tại đó, cùng đứng đốt vàng mã tiếp tục nói, "Thôi em không nói chuyện với chị nữa nhé. Em không giải thích với chị nữa, chị quay làm ảnh hưởng đến người khác thì chị cứ làm. Cả năm mới làm một lần chứ không phải lúc nào cũng làm". Sau đó thanh niên này bỏ lên nhà.

Tuy nhiên, hành động đốt vàng mã ở khu tập thế vẫn tiếp tục, vừa đốt nốt mấy con ngựa mã, người phụ nữ vừa phàn nàn, "Cả năm mới làm một lần, mà có 1-2 con ngựa thôi. Đốt chỉ 5-10 phút là xong rồi chứ có phải đốt từ giờ đến tối đâu em. Đốt 1-2 con ngựa đáng gì đâu, cứ gây khó dễ với nhau làm gì".

Sau đó, nam thanh niên tiếp tục cầm theo mũ áo bằng giấy xuống góc cầu thang để tiếp tục hóa vàng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Liên quan đến phản ánh trên, UBND phường Thành Công đã phối hợp cùng Công an phường Thành Công, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ba Đình yêu cầu bà H. đến trụ sở UBND phường làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn và thông báo nội dung hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC của bà H về hành vi sử dựng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm (cầu thang bộ thoát nạn của nhà) vi phạm khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đồng thời tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung vụ việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. về hành vi: Sử dựng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức tiền phạt: 4.000.000đ; đồng thời yêu cầu bà H cam kết không được phép tái phạm hành vi trên.

Được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, bà H cũng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, và cam kết với các cơ quan chức năng không tái diễn lại hành vi trên.

Qua sự việc trên, có thể nhận thấy được ý thức về công tác bảo đảm an toàn PCCC của người dân chưa cao, còn chủ quan, thờ ơ trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực nâng cao ý thức cũng như kiến thức về PCCC và CNCH cần phải được tăng cường, đẩy mạnh, đặc biệt tại các khu chung cư, nhà tập thể cũ để tối ưu hiệu quả; kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn gây ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố./.