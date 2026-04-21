'Đột nhập' nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới

Tọa lạc tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), Tỳ Bà Viên không chỉ đơn thuần là một nhà hàng mà còn là một biểu tượng của ẩm thực và du lịch Trung Quốc. Quy mô đồ sộ và những kỷ lục ấn tượng, nơi đây đã thu hút hàng triệu thực khách trên khắp thế giới ghé đến hàng năm. Gần đây, nhiều video của du khách ghi lại cảnh tượng ở quán lẩu bất ngờ gây sốt trở lại.

Theo Guinness World Records , Tỳ Bà Viên được công nhận là nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới theo sức chứa, với tổng cộng 888 bàn, 5.851 chỗ ngồi vào tháng 7/2022. Đây là con số không nhà hàng lẩu nào trên thế giới đạt tới. Mỗi ngày, nhà hàng bán hết cả tấn lẩu.

Khung cảnh ở nhà hàng lẩu nổi tiếng Trung Quốc. Ảnh: The Traveldesk.

Từ chân đồi, thực khách phải đi bộ khoảng 15 phút mới có thể đến được nhà hàng. Tỳ Bà Viên nổi tiếng với lẩu Tứ Xuyên - biểu tượng của ẩm thực Trung Quốc. Món ăn có nguồn gốc từ tỉnh cùng tên, chứa đựng nhiều gia vị cay đặc trưng như ớt, gừng, tỏi, các loại thảo mộc, hạt cay tê. Món lẩu ở đây giữ đúng “tinh thần bản địa” với nước lẩu cay nồng, khiến thực khách vừa ăn vừa đổ mồ hôi.

Nổi tiếng cả thế giới nên Tỳ Bà Viên gần như không lúc nào ngơi khách. Những ngày cao điểm, nơi đây gần như không còn bàn trống, lượng khách họ đón còn hơn cả dân số một quận nhỏ tại Trung Quốc. Quán lẩu lớn nhất thế giới cần đến hàng trăm nhân viên bồi bàn, hàng chục đầu bếp, hàng chục nhân viên bếp và hơn 25 thu ngân làm việc liên tục.

Để có được chỗ ngồi tốt, thông thường khách phải gọi điện đặt chỗ trước một ngày. Nếu đến thẳng quán mà không hẹn trước, khách phải bốc số và chờ xếp hàng. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ, từng chi tiết ở quán lẩu này cũng được chủ đầu tư chăm chút. Tỳ Bà Viên là không gian không chỉ đẹp mắt, mà còn tiện nghi, với khu vui chơi trẻ em, khu trà đạo và cờ tướng, đáp ứng mọi nhu cầu của thực khách.

Mức giá ở đây nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút. Theo Let’s Travel to China , chi phí cho một bữa ăn dao động khoảng 100-200 nhân dân tệ/người (khoảng 390.000-770.000 đồng), tùy lượng món gọi.

Tỳ Bà Viên nổi tiếng với món lẩu cay. Ảnh: Xiaohongshu

Tuy nhiên, do quá đông khách, quán thường nhận về đánh giá không mấy ấn tượng về đồ ăn. Theo Xiaohongshu, Tỳ Bà Viên không phải điểm đến ẩm thực yêu thích của dân địa phương. Nhiều người Trùng Khánh cho rằng nơi này quá lòe loẹt, hương vị không đặc sắc như các quán lẩu lâu đời của người địa phương nằm trong hẻm nhỏ.

Ngoài cửa hàng chính ở Nam Sơn, Tỳ Bà Viên còn có chi nhánh ở công viên Giang Nam. Chi nhánh cơ bản được thiết kế theo phong cách bậc thang của cửa hàng chính.