Đột kích quán bar Vip Lounge Biên Hòa, cảnh sát phát hiện nhiều "dân chơi" dương tính với ma túy

Ngày 10/7, Công an TP Biên Hoà cho biết, đêm 9/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an phường Thống Nhất "đột kích" quán bar Vip Lounge, đóng tại khu phố 7, phường Thống Nhất.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều thanh niên (nam, nữ) đang "bay", lắc trong tiếng nhạc lớn. Trong đó nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Thấy lực lượng công an, các đối tượng nhanh chóng ném ma túy xuống sàn để phi tang. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 8 viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy dạng hàng khay được các đối tượng ném vương vãi trên sàn nhà.

Lực lượng công an đã đưa hơn 180 đối tượng có mặt trong quán bar về trụ sở công an để lấy lời khai, test nhanh ma túy. Qua test nhanh phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma túy.

HIện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các "dân chơi" dương tính với ma tuý.