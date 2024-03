Động thái mới đáng ngờ: Han So Hee khoá MXH, Ryu Jun Yeol xoá bài đăng dấy nghi vấn ngoại tình!

2 ngày vừa qua chính là quãng thời gian sóng gió nhất trong sự nghiệp của Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Từ mỹ nữ độc lập, phóng khoáng có tính cách thú vị, Han So Hee bị chỉ trích là "mỹ nhân nói dối". Còn Ryu Jun Yeol bị chỉ trích nhì nhằng tình cảm, hèn nhát không dám đối diện công chúng, để mặc tình cũ tình mới "chiến" nhau ầm ĩ.

Đến tối ngày 17/3, cặp đôi mới của showbiz Hàn đồng loạt có động thái mới trên mạng xã hội. Han So Hee bị giảm 100.000 người theo dõi và đã đưa tài khoản về chế độ riêng tư. Hiện tại, chỉ có những người theo dõi nữ diễn viên từ trước mới có thể xem và bình luận các bài đăng của cô. Trong khi đó, Ryu Jun Yeol xóa ảnh dùng ốp điện thoại đôi với Hyeri vào ngày 10/11/2023. Đây là "chiến trường" chính của cư dân mạng, với người khen kẻ chê nam diễn viên liên tục để lại bình luận.

Han So Hee đưa tài khoản 17,7 triệu người theo dõi về chế độ riêng tư

Còn Ryu Jun Yeol xóa ảnh dùng ốp điện thoại đôi với Hyeri

Không giống như nhiều cặp diễn viên hạng A khác được công chúng ủng hộ khi công khai hẹn hò, Ryu Jun Yeol - Han So Hee nhanh chóng biến thành cặp đôi "con ghẻ". Chỉ với story "Thật thú vị", Hyeri đã khiến Han So Hee liên tục lên bài đáp trả để rồi lộ ra bằng chứng nói dối. Dù Han So Hee đã phủ nhận cáo buộc "tiểu tam", nhưng cô vẫn bị nghi ngờ mập mờ với Ryu Jun Yeol từ trước khi cặp đôi Reply 1988 chính thức chia tay vào tháng 11.

Mỹ nhân Nevertheless bị "hớ" nặng khi phát ngôn biết tin Hyeri - Ryu Jun Yeol chia tay từ đầu năm 2023 qua 1 bài báo vào tháng 6. Sau khi vào cuộc "check VAR", netizen phát hiện không có bài báo nào như vậy, khiến Han So Hee quê độ và phải xóa bài. Cnet còn tìm ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Ryu Jun Yeol - Han So Hee sống chung từ tháng 12/2022, chỉ 1 tháng sau khi cặp đôi Reply 1988 chia tay. Cô liên tục có động thái gây tranh cãi như xóa dần bài đăng thanh minh, khóa tài khoản.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol bị bóc loạt bằng chứng sống chung chỉ 1 tháng sau khi chia tay Hyeri

Cũng trong chiều 17/3, Ryu Jun Yeol đã trở về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ tai tiếng ở Hawaii với Han So Hee. Ảnh đế Baeksang 2023 bịt kín mít, cúi gằm mặt né ống kính và giữ im lặng trước những câu hỏi đời tư. Tài tử Reply 1988 đã đổi vé máy bay để về Hàn Quốc sớm, thay vì về chung với Han So Hee như kế hoạch ban đầu.

Ryu Jun Yeol cúi gằm mặt tại sân bay Hàn Quốc, còn Han So Hee vẫn ở Hawaii chưa về

Nguồn: Instagram