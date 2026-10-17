Động thái mới của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa có chia sẻ mới trên trang cá nhân.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Chủ tịch Global Coffee Alliance (GCA), cùng đoàn công tác đã đến thăm và gặp gỡ Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, giới thiệu về GCA, AI Coffee Academy (ACA) và King Coffee, đồng thời trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cà phê.

Theo thông tin được bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ trên trang cá nhân ngày 17/10, cuộc gặp tập trung giới thiệu định hướng hoạt động của ba tổ chức, doanh nghiệp, hướng tới tăng cường kết nối với cộng đồng cà phê quốc tế và tìm kiếm những cơ hội hợp tác phù hợp tại Phần Lan.

Trong đó, Global Coffee Alliance (GCA) hướng tới kết nối cộng đồng cà phê toàn cầu, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các bên trong ngành. AI Coffee Academy (ACA) tập trung vào hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao hiểu biết về cà phê. Trong khi đó, King Coffee theo đuổi hành trình đưa sản phẩm cà phê Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng tại nhiều thị trường quốc tế.

Phần Lan được xem là một thị trường đáng chú ý đối với ngành cà phê nhờ mức tiêu thụ bình quân đầu người cao. Năm 2024, quốc gia này đứng đầu danh sách toàn cầu, với mức trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 12 kg cà phê mỗi năm.

Ở Phần Lan, khái niệm "kahvipaussi" (nghỉ giải lao) là một truyền thống hàng ngày được trân trọng, trong khi ở Thụy Điển, "fika" không chỉ là giờ nghỉ giải lao mà còn là khoảnh khắc để tạm dừng, giao lưu và tận hưởng cuộc sống với một tách cà phê và bánh ngọt. Ý nghĩa văn hóa này đảm bảo việc tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm cà phê chất lượng cao.

Mặt khác, người tiêu dùng Bắc Âu có khẩu vị tinh tế và ngày càng đánh giá cao cà phê đặc sản. Khu vực này đã chứng kiến sự gia tăng các cửa hàng cà phê đặc sản, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với hạt cà phê chất lượng cao, hương vị độc đáo và cà phê có nguồn gốc.

Không chỉ vậy, các quốc gia Bắc Âu tự hào có mức sống và GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Sự ổn định kinh tế này dẫn đến sức mua cao của người tiêu dùng, những người sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm cà phê đặc sản và cao cấp.

Đối với cà phê Việt Nam, việc tiếp cận những thị trường có văn hóa tiêu dùng cà phê lâu đời không chỉ liên quan đến xuất khẩu sản phẩm, mà còn đặt ra yêu cầu về xây dựng thương hiệu, tìm hiểu khẩu vị và phát triển các kênh phân phối phù hợp.

Cuộc gặp với Đại sứ Phần Lan là dịp để bà Lê Hoàng Diệp Thảo giới thiệu định hướng kết nối của GCA, các hoạt động đào tạo của ACA và hoạt động kinh doanh quốc tế của King Coffee. Thông qua những đầu mối ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp, các bên có thể tìm hiểu thêm về khả năng giao lưu, chia sẻ tri thức và hợp tác trong ngành cà phê.

Động thái này tiếp nối hướng tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hoạt động kết nối và quảng bá ngành cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Trước đó, bà đã có những trao đổi hợp tác với các quốc gia như Pakistan, Indonesia, Ấn Độ.

Với King Coffee, bên cạnh việc đưa sản phẩm ra nước ngoài, việc tiếp cận cộng đồng tiêu dùng tại các thị trường mới cũng là một hướng để tìm hiểu nhu cầu, mở rộng quan hệ và từng bước xây dựng sự hiện diện của thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.