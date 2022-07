Đông Nhi, Karik, Hồ Quang Hiếu khuấy động đêm tiệc Top White Best Awards Of The Year 2022

Sự kiện "Top White Best Awards Of The Year 2022" chính là dịp để chúng ta nhìn lại một lần nữa những thành tựu vượt bậc của Top White.

Sự kiện "Top White Best Awards Of The Year 2022" thu hút đông đảo sự quan tâm của báo giới

Ngày 24/7, sự kiện trao giải và tổng kết thành tựu của Top White đã diễn ra trong không khí tưng bừng, được sự quan tâm đón nhận nồng nhiệt. Sự kiện có sự xuất hiện đặc biệt của nữ CEO Top White Cao Thị Thùy Dung và hàng trăm nhà phân phối, đại lý Top White. Dưới sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang và Thanh Thanh Huyền, dàn khách mời và nghệ sĩ biểu diễn cũng bao gồm loạt cái tên đình đám: Diễn viên Nhan Phúc Vinh, Đông Nhi, Karik, Hồ Quang Hiếu…

Ca sĩ Đông Nhi khuấy động sân khấu với màn vũ đạo sôi động.

Sự xuất hiện cực kỳ soái ca của chàng rapper Karik khiến các chị em không khỏi "nghẹt thở".

CEO Top White Cao Thị Thùy Dung đã gửi lời cảm ơn và khen ngợi cho một số nhà phân phối cực kỳ xuất sắc, họ đã nắm bắt rất nhanh các cơ hội mà tôi tạo ra và từ đó vươn lên mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng doanh số cao "thần tốc" trong năm qua. Không chỉ có thu nhập từ doanh số bán hàng, toàn hệ thống Top White còn nhận được các khoản thưởng quý, thưởng năm, chuyến du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp trong và ngoài nước để gia tăng sự gắn kết, và cũng là cơ hội để mọi người giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Không thể thiếu sự góp mặt của "cây hài mầm non Vbiz" ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Trên cương vị là người đứng đầu thương hiệu Top White với 20 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, nữ doanh nhân bày tỏ cô vô cùng tự hào khi nhìn thấy các nhà phân phối và đại lý của mình ngày càng thành công, ngày càng giàu có, nhất là những cô gái với xuất phát điểm từ con số 0 nhưng đã nhanh chóng bứt phá thành nhà phân phối có doanh số hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi tháng. Sự kiện Top White Best Awards Of The Year năm nay chính là dịp để tiếp tục vinh danh và tặng thưởng xứng đáng cho các nhà phân phối đạt doanh số cao nhất.

Top White và những bước phát triển vượt bậc bất chấp đại dịch

Top White chính thức được thành lập vào năm 2013 dưới sự điều hành của Hoa hậu Doanh nhân Cao Thị Thùy Dung. Hiện nay, thương hiệu chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm ngăn ngừa nám, mụn, dưỡng trắng da, làm đẹp dáng, sản phẩm makeup cao cấp giúp phái đẹp tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Trải qua chặng đường gần một thập kỷ, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã giúp đỡ hàng triệu khách hàng lột xác nhan sắc nhờ các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp dáng chất lượng cao.

Món quà nho nhỏ từ CEO dành tặng chàng ca sĩ điển trai.

Trong quá trình phát triển, Top White đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng như "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2014", "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước năm 2015", "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội – Nhà quản lý tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2016", năm 2018 CEO Cao Thị Thùy Dung lọt "Top 10 nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi", và mỹ phẩm Top White vinh dự lọt "Top 10 thương hiệu mạnh xuất sắc"...

Chân dung nữ CEO xinh đẹp - Hoa hậu doanh nhân Cao Thị Thuỳ Dung - Người sáng lập và điều hành thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Top White.

Năm vừa qua đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Top White khi cho ra mắt nhiều sản phẩm mới. Đồng thời thương hiệu cũng không ngừng nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, sử dụng nguồn nguyên liệu đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong ngành mỹ phẩm như Ecocert, Cosmos… luôn đi đầu và định hình tạo ra các trào lưu, xu hướng chăm sóc sắc đẹp trên toàn cầu.

Sự kiện Top White Best Award Of The Year 2022 là dịp để tất cả mọi người cùng nhìn lại hành trình mà thương hiệu đã đi qua. Những nhà phân phối, đại lý có thành tích xuất sắc nhất cũng đã được vinh danh tại sự kiện lần này.

